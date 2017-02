Petite présentation ! NoraLei

Auteur Message

NoraLei









Messages : 8

Age : 26

Localisation : Toulouse

Inscription : 19/12/2010

Nouvel utilisateur26Toulouse19/12/2010

Sujet: Petite présentation ! NoraLei Dim 19 Déc 2010 - 17:07 Sujet: Petite présentation ! NoraLeiDim 19 Déc 2010 - 17:07

Alors moi je me présente, je m'appelle Nora ( en France ), j'ai 19 ans j'ai étais adopté en roumanie quand j'étais encore toute petite.. Evidemment je suis passionnée par mon pays d'origine, je n'ai encore jamais eu la chance d'y aller. J'aimerai beaucoup rencontré des personnes qui pourront m'aider a parler roumain, partager des choses ect.. Voila ! Bonjour a tous et a toute !Alors moi je me présente, je m'appelle Nora ( en France ), j'ai 19 ans j'ai étais adopté en roumanie quand j'étais encore toute petite.. Evidemment je suis passionnée par mon pays d'origine, je n'ai encore jamais eu la chance d'y aller. J'aimerai beaucoup rencontré des personnes qui pourront m'aider a parler roumain, partager des choses ect.. Voila !

vicky









Messages : 607

Age : 47

Localisation : FRANCE- 79 - dessous de NIORT

Inscription : 19/01/2010

Expert60747FRANCE- 79 - dessous de NIORT19/01/2010

Sujet: Re: Petite présentation ! NoraLei Dim 19 Déc 2010 - 18:24 Sujet: Re: Petite présentation ! NoraLeiDim 19 Déc 2010 - 18:24 bienvenue ... je te souhaite de découvrir ton pays d'origine avec beaucoup de joie !!! c'est une partie de toi .... importante , je suppose pour ton avenir !!!! c'est bien de le faire .... bonne et surtout belle route !

fredolebaron









Messages : 146

Age : 48

Localisation : montpellier/rovinari

Inscription : 18/03/2008

Apprenti14648montpellier/rovinari18/03/2008

Sujet: Re: Petite présentation ! NoraLei Lun 20 Déc 2010 - 12:04 Sujet: Re: Petite présentation ! NoraLeiLun 20 Déc 2010 - 12:04 NoraLei a écrit: Bonjour a tous et a toute !

Alors moi je me présente, je m'appelle Nora ( en France ), j'ai 19 ans j'ai étais adopté en roumanie quand j'étais encore toute petite.. Evidemment je suis passionnée par mon pays d'origine, je n'ai encore jamais eu la chance d'y aller. J'aimerai beaucoup rencontré des personnes qui pourront m'aider a parler roumain, partager des choses ect.. Voila !

Salut Nora,



pour apprendre le roumain, rien de plus simple, beaucoup d'envie (et je ne doute pas une seconde que tu en manques) , La méthode assimil (ce qu'il se fait de mieux à mon sens pour les autodidactes.......une sorte de roumain pour les nuls ) et puis la mise en pratique, dans un premier temps en ligne sur des sites tels que "livemocha", "language exchange" et sur des forums roumains, ensuite tu peux envisager un vrai voyage en roumanie !!!



la revedere !!! Salut Nora,pour apprendre le roumain, rien de plus simple, beaucoup d'envie (et je ne doute pas une seconde que tu en manques) , La méthode assimil (ce qu'il se fait de mieux à mon sens pour les autodidactes.......une sorte de roumain pour les nuls) et puis la mise en pratique, dans un premier temps en ligne sur des sites tels que "livemocha", "language exchange" et sur des forums roumains, ensuite tu peux envisager un vrai voyage en roumanie !!!la revedere !!!

NoraLei









Messages : 8

Age : 26

Localisation : Toulouse

Inscription : 19/12/2010

Nouvel utilisateur26Toulouse19/12/2010

Sujet: Re: Petite présentation ! NoraLei Lun 20 Déc 2010 - 14:28 Sujet: Re: Petite présentation ! NoraLeiLun 20 Déc 2010 - 14:28 Salut ! Oui j'ai la méthode assimil, mais la facon d'apprendre n'est pas trés facile ( et logique ) !

Merci pour livemocha je connaissais pas !

Tu viens de roumanie ???



Lucuts









Messages : 4466

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin446670Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Petite présentation ! NoraLei Lun 20 Déc 2010 - 20:03 Sujet: Re: Petite présentation ! NoraLeiLun 20 Déc 2010 - 20:03 J'ai aussi débuté avec Assimil, il y a une vingtaine d'années… puis, des séjours sur place, le plus souvent seul, pour être obligé de parler ! Et tant pis pour les fautes : les Roumains ne nous en veulent pas Bienvenue Nora !J'ai aussi débuté avec Assimil, il y a une vingtaine d'années… puis, des séjours sur place, le plus souvent seul, pour être obligé de parler ! Et tant pis pour les fautes : les Roumains ne nous en veulent pas

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

fredolebaron









Messages : 146

Age : 48

Localisation : montpellier/rovinari

Inscription : 18/03/2008

Apprenti14648montpellier/rovinari18/03/2008

Sujet: Re: Petite présentation ! NoraLei Mar 21 Déc 2010 - 10:56 Sujet: Re: Petite présentation ! NoraLeiMar 21 Déc 2010 - 10:56 NoraLei a écrit: Salut ! Oui j'ai la méthode assimil, mais la facon d'apprendre n'est pas trés facile ( et logique ) !

Merci pour livemocha je connaissais pas !

Tu viens de roumanie ???



sunt francez suta la suta si sotia mea e romanca !!! et tout comme lucuts, j'ai appris le roumain avec la méthode assimil, c'est assez spontané et intuitif, et je confirme pour les fautes, nos amis roumains nous pardonnent vite et surtout ils sont toujours agréablement surpris quand un étranger parle leur langue.....et puis j'adore le roumain !!

et livemocha est un bon support pour progresser sunt francez suta la suta si sotia mea e romanca !!! et tout comme lucuts, j'ai appris le roumain avec la méthode assimil, c'est assez spontané et intuitif, et je confirme pour les fautes, nos amis roumains nous pardonnent vite et surtout ils sont toujours agréablement surpris quand un étranger parle leur langue.....et puis j'adore le roumain !!et livemocha est un bon support pour progresser

Lucuts









Messages : 4466

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin446670Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Petite présentation ! NoraLei Mar 21 Déc 2010 - 12:42 Sujet: Re: Petite présentation ! NoraLeiMar 21 Déc 2010 - 12:42

Je vais peut-être ouvrir un post à ce sujet !!! Frédo, je viens de découvrir Livemocha, et j'avoue ne pas avoir compris comment ça marche…Je vais peut-être ouvrir un post à ce sujet !!!

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

alex41









Messages : 133

Inscription : 04/01/2011

Apprenti13304/01/2011

Sujet: Re: Petite présentation ! NoraLei Mar 4 Jan 2011 - 20:37 Sujet: Re: Petite présentation ! NoraLeiMar 4 Jan 2011 - 20:37 NoraLei a écrit: Bonjour a tous et a toute !

Alors moi je me présente, je m'appelle Nora ( en France ), j'ai 19 ans j'ai étais adopté en roumanie quand j'étais encore toute petite.. Evidemment je suis passionnée par mon pays d'origine, je n'ai encore jamais eu la chance d'y aller. J'aimerai beaucoup rencontré des personnes qui pourront m'aider a parler roumain, partager des choses ect.. Voila !

Bienvenue Nora,

Bravo de vouloir découvrir ton super pays. Moi c'est mon deuxième pays mais j'avoue que ce serait difficile pour moi si je ne pouvais pas y aller assez souvent même si pour les affaires il y a parfois des choses pénibles... Mais il y a plus de choses positives... Si daca vrei sa vorbim si sa progresezi in limba romana, mai vorbim... Pa pa

DragomirGavril









Messages : 6

Localisation : boulogne-sur-merre

Inscription : 22/01/2015

Nouvel utilisateurboulogne-sur-merre22/01/2015

Sujet: Re: Petite présentation ! NoraLei Jeu 26 Fév 2015 - 9:52 Sujet: Re: Petite présentation ! NoraLeiJeu 26 Fév 2015 - 9:52 NOraLei jhabite aussi a Toulouse,kan jeu iré en roumanie veu tu veunir avaik moua ?

Contenu sponsorisé









Sujet: Re: Petite présentation ! NoraLei Aujourd'hui à 23:29 Sujet: Re: Petite présentation ! NoraLeiAujourd'hui à 23:29