Bonjour L' an dernier nous avons visité une partie de la Roumanie et nous n' avons pas pu emprunter la Transfagaras car ils nous manquait des renseignements. Nous y retournons cette année et j'ai besoin de savoir si je peux emprunter cette route avec un camping-car poids-lourd.de 9.60mx2.40m et 3.60m de hauteur. L' an dernier on m'avait dit que je ne pouvais pas passer sous le tunnel. Est-ce que quelqu'un a une réponse fiable? Merci d'avance Cordialement Charisma45

Bonjour charisma45, etJ'ai emprunté la Transfăgărăşan à vélo, en cyclo-camping ! Nickel pour nous…à lire : http://brasov.free.fr/Brasov/transfag.htm = on voit l'entrée du tunnel…http://www.transfagarasan.net/ pour les restrictions horaires et les caméra vidéo !http://www.romanianmonasteries.org/ro/romania/muntii-fagarashttp://www.infoghidromania.com/transfagarasan.htmlhttp://www.turism-arges.ro/ghid-turistic-argesan/transfagarasan-harta-turistica-si-rutiera/In tunel exista o singura banda de circulatie ce are 6 metri latime si un trotuar de un metru latime.privind starea retelei de drumuri nationale pot fi obtinute de la Dispeceratul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România, la numerele de telefon (004) 021 9360; (004) 021 318 66 09; (004) 021 318 66 31 sau accesând pagina de internet www.cnadnr.ro; http://www.cnadnr.ro:6060/itn/drumuri.aspCe dernier lien donne l'état des routes, chantiers etc au jour le jour !Maintenant, j'espère qu'un "voisin" pourra te répondre plus précisément :-))

Suite : Les tunnels http://www.welcometoromania.ro/DN7c/DN7c_Tunelul_e.htm It is 4,40 m high, 6m wide and has got a 1m wide sidewalk for pedestrians. http://www.romanianmonasteries.org/romania/fagaras-mountains

Jean









Messages : 52

Inscription : 03/05/2010

Néophyte5203/05/2010