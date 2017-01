Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!!

Sujet: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!! Dim 27 Mar 2011 - 22:13 Sujet: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!!Dim 27 Mar 2011 - 22:13

je commence par des réconstitutions de jeux médiévaux :



2 jeux de mérelle (à 3 et à 9 pions), un jeu d'osselets, des dés taillés dans du poirier, des balles cousues main, des billes… Les sacs aussi sont cousus main… Et il y a encore beaucoup de jeux en fabrication !……… Ça va être très désordonné…je commence par des réconstitutions de jeux médiévaux :2 jeux de mérelle (à 3 et à 9 pions), un jeu d'osselets, des dés taillés dans du poirier, des balles cousues main, des billes… Les sacs aussi sont cousus main… Et il y a encore beaucoup de jeux en fabrication !………

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!! Dim 27 Mar 2011 - 22:19 Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!!Dim 27 Mar 2011 - 22:19



Restauration et peinture d'une de mes portes…



Préparation de la restauration d'une autre :



Autre genre de travaux manuels, sur la façade de ma maison :Restauration et peinture d'une de mes portes…Préparation de la restauration d'une autre :

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!! Dim 27 Mar 2011 - 22:39 Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!!Dim 27 Mar 2011 - 22:39



Construction de la cabane de jardin, tout à tenons et mortaises taillés à la main !!!





Nettoyage de la colonne de ma fenêtre géminée :





Préparation des enduits sur la façade arrière de la maison (cuisine actuelle) :



Retour sur les débuts de mon chantier… 2007 et 2008 :Construction de la cabane de jardin, tout à tenons et mortaises taillés à la main !!!Nettoyage de la colonne de ma fenêtre géminée :Préparation des enduits sur la façade arrière de la maison (cuisine actuelle) :

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!! Lun 28 Mar 2011 - 7:19 Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!!Lun 28 Mar 2011 - 7:19 Bravo nea Lucuts! En plus tu as une tête très sympathique.

Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!! Lun 28 Mar 2011 - 8:26 Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!!Lun 28 Mar 2011 - 8:26 super !!! lucuts .... activité débordante ..... qui connaît le sens du mot "ennui" ... à priori ... pas sur ce forum !!!!super !!!

Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!! Lun 28 Mar 2011 - 10:14 Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!!Lun 28 Mar 2011 - 10:14 Pour un modé usé tu est encore en pleine forme !! et plein de talent !! bravo ! Pour un modé usé tu est encore en pleine forme !! et plein de talent !! bravo !

Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!! Lun 28 Mar 2011 - 10:26 Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!!Lun 28 Mar 2011 - 10:26 T'arrives à penser aux femmes quand tu fais tes trucs ?

Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!! Lun 28 Mar 2011 - 10:45 Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!!Lun 28 Mar 2011 - 10:45 Citation : T'arrives à penser aux femmes quand tu fais tes trucs .... tu sais quoi marcolino ... il a même pris le temps de faire des enfants .... cela arrive pour les surdoués !!!! .... çà y est .... les hommes se réveillent !!!!.... tu sais quoi marcolino ... il a même pris le temps de faire des enfants .... cela arrive pour les surdoués !!!!....

Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!! Lun 28 Mar 2011 - 11:02 Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!!Lun 28 Mar 2011 - 11:02

Bravo ! Chapeau !



Aura Nenea Lucuts,tu fais des choses sérieuses et pas comme moi, des jouets...Bravo ! Chapeau !Aura

Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!! Lun 28 Mar 2011 - 12:14 Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!!Lun 28 Mar 2011 - 12:14 toujours, eu mancam bataie !



on appelle ce jeu "ţintar".







Aura nenea Lucut, ce jeu existe aussi chez nous, je le jouais avec ma grand-mère..nos pièces étaient graines de céréales...moi, je jouais avec graines de tournesol...et ma grand-mère jouait avec graines d'haricots...toujours,on appelle ce jeu "ţintar".Aura

Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!! Lun 28 Mar 2011 - 12:36 Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!!Lun 28 Mar 2011 - 12:36 non connait pas ce jeu !!!

non connait pas ce jeu !!!

Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!! Lun 28 Mar 2011 - 13:14 Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!!Lun 28 Mar 2011 - 13:14 Marcolino a écrit: T'arrives à penser aux femmes quand tu fais tes trucs ?

Marco, je pense à la tienne

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS



Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!! Lun 28 Mar 2011 - 13:19 Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!!Lun 28 Mar 2011 - 13:19

On y joue avec ce que l'on a sous la main ! En Mauritanie, on dessine le plateau dans le sable, et on joue avec des brindilles et des crottes de chèvres



Ce jeu est connu en Europe depuis le haut moyen-âge. Il a plusieurs variantes.

mérelle :

http://vivre-au-moyen-age.over-blog.com/article-14286763.html

http://www.ecoles.cfwb.be/argattidegamond/Jeux/MA%20Merelles.htm

Aura, c'est drôle d'appeler ce jeu "moustique" !!!On y joue avec ce que l'on a sous la main ! En Mauritanie, on dessine le plateau dans le sable, et on joue avec des brindilles et des crottes de chèvresCe jeu est connu en Europe depuis le haut moyen-âge. Il a plusieurs variantes.mérelle :http://vivre-au-moyen-age.over-blog.com/article-14286763.htmlhttp://www.ecoles.cfwb.be/argattidegamond/Jeux/MA%20Merelles.htm

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!! Lun 28 Mar 2011 - 13:26 Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!!Lun 28 Mar 2011 - 13:26

Je n'ai pas dit " ânţar" (moustique) mais "ţintar", e cu totul alta mâncare de peşte ! (=autre paire de gants)



Aura Neneaaa LucuţJe n'ai pas dit "ânţar" (moustique) mais "ţintar", e cu totul! (=autre paire de gants)Aura

Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!! Lun 28 Mar 2011 - 13:29 Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!!Lun 28 Mar 2011 - 13:29 Lucuts a écrit: Aura, c'est drôle d'appeler ce jeu "moustique" !!!

On y joue avec ce que l'on a sous la main ! En Mauritanie, on dessine le plateau dans le sable, et on joue avec des brindilles et des crottes de chèvres



Ce jeu est connu en Europe depuis le haut moyen-âge. Il a plusieurs variantes.

mérelle :

http://vivre-au-moyen-age.over-blog.com/article-14286763.html

http://www.ecoles.cfwb.be/argattidegamond/Jeux/MA%20Merelles.htm



hé..avec crottes de chèvres.....

toutefois je préfères des autres pièces.....



Aura hé..avec crottes de chèvres.....toutefois je préfères des autres pièces.....Aura

Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!! Lun 28 Mar 2011 - 13:36 Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!!Lun 28 Mar 2011 - 13:36 Les crottes de chèvres, on peut les sucrer avant qu'elles ne sèchent



Autre occupation : j'ai organisé une exposition sur l'histoire de la démocratie à Cluny… et on a réalisé une grande toile peinte :



Autre occupation : j'ai organisé une exposition sur l'histoire de la démocratie à Cluny… et on a réalisé une grande toile peinte :

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!! Lun 28 Mar 2011 - 13:51 Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!!Lun 28 Mar 2011 - 13:51 Nenea Lucut, esti un artist deplin !!!



Chapeau !!





Aura

Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!! Lun 28 Mar 2011 - 13:54 Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!!Lun 28 Mar 2011 - 13:54 Am fost un gravor la Monetăria Naţională !!!

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS



Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!! Lun 28 Mar 2011 - 13:56 Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!!Lun 28 Mar 2011 - 13:56 Sérieusement ....?



C'est de chouette ..!



Aura

Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!! Lun 28 Mar 2011 - 14:00 Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!!Lun 28 Mar 2011 - 14:00 Serios !!! Am studiat la "Ecole Boulle" (meşteşuguri de Art)… si dacà ai facebook, pot sà uità pe niste desenuri cà am fàcut……… ==> https://www.facebook.com/profile.php?id=644734782#!/profile.php?id=644734782&sk=photos



Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!! Lun 28 Mar 2011 - 14:06 Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!!Lun 28 Mar 2011 - 14:06



Aura Je suis entrée sur face book mais je peux pas voir tes dessins car je ne suis pas dans ta liste des amis..Aura

Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!! Lun 28 Mar 2011 - 14:32 Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!!Lun 28 Mar 2011 - 14:32



Ocupatia mea de ghid pentru Oras si pentru casa-mea :



et dans mon atelier-musée

[/url Gata, acum le ai vàzut !!![/url

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS



Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!! Lun 28 Mar 2011 - 14:34 Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!!Lun 28 Mar 2011 - 14:34 Oui, nenea Lucut !

Merci pour ça, de partager tes dessins !

Tu as beaucoup de talent et de la patience ! Bravo !



Aura

Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!! Lun 28 Mar 2011 - 18:45 Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!!Lun 28 Mar 2011 - 18:45

DEX =

ȚINTÁR, (1) țintare, s. n. (2) țintari, s. m. 1. S. n. Joc de societate la care se folosește un carton cu un desen special pe care jucătorii mișcă piese după anumite reguli; moară. 2. S. m. (Ornit.) Inăriț .



Moarà : On dit aussi “jeu du moulin” chez nous, mais il y a 2 sortes de jeux avec le même nom…

Inăriț : Sizerain flammé ! : http://www.oiseaux.net/oiseaux/sizerin.flamme.html

Merci Aura, je n'avais pas fait attention !!!, (1) țintare, s. n. (2) țintari, s. m. 1. S. n. Joc de societate la care se folosește un carton cu un desen special pe care jucătorii mișcă piese după anumite reguli; moară. 2. S. m. (Ornit.) Inăriț: On dit aussi “jeu du moulin” chez nous, mais il y a 2 sortes de jeux avec le même nom…: Sizerain flammé ! : http://www.oiseaux.net/oiseaux/sizerin.flamme.html

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!! Lun 28 Mar 2011 - 18:53 Sujet: Re: Les travaux manuels de Nenea Lucuts !!!Lun 28 Mar 2011 - 18:53



Pour le jumelage Savigny-le-Temple/Comarnic :





… Pour l'Office de Tourisme Roumain à Paris !





… Après avoir assisté à l'éclipse de soleil de 1999 à Târgoviste…





… et pour Online.Ro :



Et maintenant, quelques dessins “sérieux” ou “pas sérieux” sur la Roumanie !!!

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS



