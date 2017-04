 la roumanie en camping car, est ce dangereux ?

oui, bienvenue Marie-Christine ! Bienvenue en Roumanie, où l'on n'attaque pas plus les camping-cars que les piétons, ni les cyclos………Il peut toujours y avoir un incident, comme cela peut se produire en France, en Italie, en Hollande… n'importe où ailleurs !Comme partout, les "risques" sont plus élevés dans les zones très touristiques que dans la campagne "profonde" !Les camping-cars ne doivent pas être plus mal vus qu'un autre type de transport, du moment que vous respectez la propriété des gens, que vous le laissez pas vos déchets, que vous allez saluer les gens… Non, il n'y a pas de problème spécial !NB : personnellement, j'ai effectué 30 séjours en Roumanie, et j'ai hâte d'y retourner une 31e fois !!!

Bonjour, Je reviens d'un séjour en fourgon Mercédès aménagé camping-car . Je puis vous assurer que vous pouvez partir sans aucune inquiétude. Nous avons séjourné dans des campings et également dans la nature. Nous avons demandé l'autorisation de nous installer près de maisons . Nous avons été invités, avons pris le petit déjeuner chez l'habitant, passé une soirée inoubliable dans une ferme. Partout un accueil chaleureux. Nous étions dans le Sud des Carpathes, le delta du danube et la mer noire. Il y a 3 ans nous étions dans le Nord en Bucovine. Là aussi, accueil inoubliable. Par contre, il faut être très vigilants en ce qui concerne la circulation. L'état des routes est en amélioration, mais il y a souvent de gros trous dans la chaussée, ... et les roumains ne sont pas loin de là les champions de la sécurité - doublent sans visibilité, dans les virages etc .. ceci est aussi valable pour les camions. Faire aussi attention aux piétons qui ont tendance à traverser sans regarder. Ceci dit, ne pas hésiter à prendre des autostoppeurs, cela est une pratique courante en Roumanie et permet de faire de belles rencontres. Donc en résumé, partez .. et bonnes vacances guetty