Cherche troupes de reconstitution médiévale en Roumanie

Auteur Message

Lucuts









Messages : 4466

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin446670Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Cherche troupes de reconstitution médiévale en Roumanie Mer 19 Oct 2011 - 17:25 Sujet: Cherche troupes de reconstitution médiévale en RoumanieMer 19 Oct 2011 - 17:25

Comme je n'ai pas su choisir si ma question relevait de la culture, des traditions ou de l'actualité, je la pose au bar ! ! !

Certains le savent, je fais partie d'une troupe de reconstitution médiévale ! C'était bien normal, étant propriétaire d'une maison du XIIIe siècle………

Je voudrais entrer en contact avec une ou deux troupes Roumaines, pour échanger des idées, et plus tard participer à une fête en Roumanie !

Mais voilà, mes recherches via Internet ne m'ont conduit qu'à des fêtes du genre cirque, baraques à frites, cracheurs de feu ou autres "rock-médiéval"

Bref, l'horreur, tout ce que je fuis…

Il doit bien y avoir des troupes ou association qui font de la vraie reconstitution ?

Merci à ceux qui pourront m'aider Bonsoir,Comme je n'ai pas su choisir si ma question relevait de la culture, des traditions ou de l'actualité, je la pose au bar ! ! !Certains le savent, je fais partie d'une troupe de reconstitution médiévale ! C'était bien normal, étant propriétaire d'une maison du XIIIe siècle………Je voudrais entrer en contact avec une ou deux troupes Roumaines, pour échanger des idées, et plus tard participer à une fête en Roumanie !Mais voilà, mes recherches via Internet ne m'ont conduit qu'à des fêtes du genre cirque, baraques à frites, cracheurs de feu ou autres "rock-médiéval"Bref, l'horreur, tout ce que je fuis…Il doit bien y avoir des troupes ou association qui font de la vraie reconstitution ?Merci à ceux qui pourront m'aider

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

leslulu









Messages : 173

Localisation : Paris

Inscription : 23/11/2006

Apprenti173Paris23/11/2006

Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en Roumanie Mer 19 Oct 2011 - 18:01 Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en RoumanieMer 19 Oct 2011 - 18:01 Il y a eu une fête médiévale à Sighet



http://www.aeternus-maramorosiensis.blogspot.com/



Est que ça t'aide????



leslulu

Juby









Messages : 1022

Age : 46

Localisation : France

Inscription : 02/07/2006

Admin102246France02/07/2006

Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en Roumanie Mer 19 Oct 2011 - 20:57 Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en RoumanieMer 19 Oct 2011 - 20:57 il y a aussi le festival médiéval de Sighisoara, que tu dois sûrement connaître, Lucuts !



à cette adresse :

http://sighisoaraonline.com/20110623_2nsx3fvae_prima_Program-Festivalul-Sighisoara-Medievala-2011.htm

il y a le programme de juin 2011, avec pas mal de noms de groupes et intervenants, peut-être trouveras-tu ce que tu cherches parmi eux ?



par exemple



http://ordinulcavalerilordemedias.ro/

et autres liens sur la page



http://ordinulcavalerilordemedias.ro/link.html

Lucuts









Messages : 4466

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin446670Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en Roumanie Mer 19 Oct 2011 - 21:28 Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en RoumanieMer 19 Oct 2011 - 21:28 Merci Juby et Leslulu ! J'ai bien trouvé un certain nombre de fêtes… mais pas les associations qui y participent…

Je vais donc aller fouiller dans vos liens, et je vous tiendrai au courant de mes avancées !

Nous connaissons bien les troupes Russes et Polonaises… Pas les Roumaines… J'ai bien trouvé un certain nombre de fêtes… mais pas les associations qui y participent…Je vais donc aller fouiller dans vos liens, et je vous tiendrai au courant de mes avancées !Nous connaissons bien les troupes Russes et Polonaises… Pas les Roumaines…

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Clementina









Messages : 95

Localisation : Italie

Inscription : 11/10/2011

Néophyte95Italie11/10/2011

Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en Roumanie Mer 19 Oct 2011 - 21:43 Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en RoumanieMer 19 Oct 2011 - 21:43 ... ok ce n'était pas drôle...jJe repars étudier....>>>> Je ne peux pas t'aider... ok ce n'était pas drôle...jJe repars étudier....>>>>

Lucuts









Messages : 4466

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin446670Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en Roumanie Mer 19 Oct 2011 - 21:44 Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en RoumanieMer 19 Oct 2011 - 21:44 Repartir à tes études est déjà une façon de m'aider

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Clementina









Messages : 95

Localisation : Italie

Inscription : 11/10/2011

Néophyte95Italie11/10/2011

Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en Roumanie Mer 19 Oct 2011 - 21:53 Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en RoumanieMer 19 Oct 2011 - 21:53 Où trouves-tu tous ces petits bonhommes???

Lucuts









Messages : 4466

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin446670Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en Roumanie Mer 19 Oct 2011 - 22:00 Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en RoumanieMer 19 Oct 2011 - 22:00 Il n'y a que les Modos et les Admin qui y ont droit

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Clementina









Messages : 95

Localisation : Italie

Inscription : 11/10/2011

Néophyte95Italie11/10/2011

Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en Roumanie Mer 19 Oct 2011 - 22:02 Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en RoumanieMer 19 Oct 2011 - 22:02 Comment on fait pour devenir modo ou admin ???

Lucuts









Messages : 4466

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin446670Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en Roumanie Mer 19 Oct 2011 - 22:04 Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en RoumanieMer 19 Oct 2011 - 22:04



Maintenant on revient au médiéval !!!! Ça va venir, j'ai déposé ma demande de mise à la retraite !!!

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Lucuts









Messages : 4466

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin446670Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en Roumanie Jeu 20 Oct 2011 - 21:23 Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en RoumanieJeu 20 Oct 2011 - 21:23

Il y a beaucoup de fêtes qui sont essentiellement commerciales, ça ne m'intéresse pas du tout…

Je cherche une troupe ou deux qui s'attachent d'abord à la recherche d'authenticité historique…

Je ne baisse pas les bras J'ai épluché tous vos liens, et fouillé……… Pour l'instant, sans succès…Il y a beaucoup de fêtes qui sont essentiellement commerciales, ça ne m'intéresse pas du tout…Je cherche une troupe ou deux qui s'attachent d'abord à la recherche d'authenticité historique…Je ne baisse pas les bras

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Foc









Messages : 598

Age : 35

Inscription : 29/12/2010

Expert5983529/12/2010

Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en Roumanie Jeu 20 Oct 2011 - 21:30 Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en RoumanieJeu 20 Oct 2011 - 21:30



Mais Lucuts, tu cherches quoi exactement?



Je vais voir du coté du Craiova, qui sait.

Lucuts









Messages : 4466

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin446670Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en Roumanie Jeu 20 Oct 2011 - 21:40 Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en RoumanieJeu 20 Oct 2011 - 21:40 Lorsqu'une ville ou un chateau décide d'organiser une "fête médié"vale", il fait appel à une ou plusieurs troupes…

Ces troupes peuvent chercher à être au plus près de la vérité historique et archéologique (c'est ce que je cherche)…

Nous faisons nos vêtement en lin, nous cousons à la main etc



Ou bien, elles cherchent à faire du spectacle (et de l'argent), et pour ça, ils tirent un trait sur les sources historiques ! Et c'est comme ça qu'on voit apparaître des cracheurs de feu, des lépreux avec des tenues en polyamide, des musiciens avec des instruments modernes, des combats à n'en plus finir……… et ça ne m'intéresse pas du tout !



Pour l'instant, j'ai surtout trouvé ce 2e genre de fêtes………

Mais je ne désespère pas………

Merci de ton offre ! Une fois que j'en aurais trouvé une, les autres suivront !!!

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Lucuts









Messages : 4466

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin446670Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en Roumanie Jeu 20 Oct 2011 - 21:43 Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en RoumanieJeu 20 Oct 2011 - 21:43 http://www.youtube.com/watch?v=1BC9FtOMJgQ = guitare médiévale !!!!!!!!

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Foc









Messages : 598

Age : 35

Inscription : 29/12/2010

Expert5983529/12/2010

Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en Roumanie Jeu 20 Oct 2011 - 22:09 Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en RoumanieJeu 20 Oct 2011 - 22:09 Moi je peux te mettre en contact avec des archéologues, muséographes..

Mais des troupes, désolé!

Lucuts









Messages : 4466

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin446670Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en Roumanie Jeu 20 Oct 2011 - 23:23 Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en RoumanieJeu 20 Oct 2011 - 23:23 Dans un domaine différend, mais parallèle, je cherche des contacts dans le domaine de l'architecture civile médiévale ! ! ! Tu as peut-être ça dans tes tiroirs ? Dans un domaine différend, mais parallèle, je cherche des contacts dans le domaine de l'architecture civile médiévale ! ! ! Tu as peut-être ça dans tes tiroirs ?

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Tibo









Messages : 73

Age : 45

Localisation : Wallonie et Valachie.

Inscription : 05/02/2012

Néophyte7345Wallonie et Valachie.05/02/2012

Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en Roumanie Jeu 9 Fév 2012 - 18:21 Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en RoumanieJeu 9 Fév 2012 - 18:21 Si ça vous intéresse je connais quelqu'un qui joue de la musique populaire roumaine ancienne, le groupe dans lequel il joue s'appelle Trei parale, ils n'emploient que des instruments traditionnels: cobză, flute, tambourins et pas les instrument qui sont apparus dans la musique populaire au XIXme siècle comme le violon.



Je suis encore trop nouveau ici pour pouvoir poster des liens vers leurs vidéos mais vous en trouverez pas mal sur youtube en faisant une recherche avec "Trei parale".

Lucuts









Messages : 4466

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin446670Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en Roumanie Jeu 9 Fév 2012 - 20:46 Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en RoumanieJeu 9 Fév 2012 - 20:46 Am gàsit :

http://www.youtube.com/watch?v=vkUOvsy2L6Y

http://www.youtube.com/watch?v=rjnV1hAYBMM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Ok2f9-7bhqc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=yvMxALvntRY&feature=related



Je veux bien que tu me trouves leurs coordonnées (adresse, ou site ou e-mél)…

Ça m'ouvrira peut-être une porte vers le Moyen-Âge !

Merci Tibo.

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Lucuts









Messages : 4466

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin446670Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en Roumanie Jeu 9 Fév 2012 - 20:53 Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en RoumanieJeu 9 Fév 2012 - 20:53 J'ai trouvé leur site : http://treiparale.ro/

et leur adresse Net !

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Tibo









Messages : 73

Age : 45

Localisation : Wallonie et Valachie.

Inscription : 05/02/2012

Néophyte7345Wallonie et Valachie.05/02/2012

Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en Roumanie Jeu 3 Mai 2012 - 3:46 Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en RoumanieJeu 3 Mai 2012 - 3:46



En pleine insomnie Bucarestoise, je viens de tomber sur cette vidéo, et je me suis tout de suite dit qu'il y avait quelqu'un que ça pourrait intéresser par ici....

Lucuts









Messages : 4466

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin446670Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en Roumanie Jeu 3 Mai 2012 - 6:34 Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en RoumanieJeu 3 Mai 2012 - 6:34 Dommage qu'on ne voie pas l'instrument… Merci Tibo ! Belle mélodieDommage qu'on ne voie pas l'instrument…

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

leslulu









Messages : 173

Localisation : Paris

Inscription : 23/11/2006

Apprenti173Paris23/11/2006

Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en Roumanie Mer 23 Mai 2012 - 7:33 Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en RoumanieMer 23 Mai 2012 - 7:33 Une troupe mais je pense que c'est plus un spectacle, mais peut être des adresses



http://intransilvaniamea.blogspot.com/

leslulu

Lucuts









Messages : 4466

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin446670Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en Roumanie Mer 23 Mai 2012 - 13:27 Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en RoumanieMer 23 Mai 2012 - 13:27 Merci Leslulu ! J'ai enregistré le lien pour le visiter tranquillement ! ! !

(en ce moment… c'est chargé) ! ! !

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Michou









Messages : 59

Age : 56

Localisation : France

Inscription : 23/05/2012

Néophyte5956France23/05/2012

Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en Roumanie Jeu 31 Mai 2012 - 10:18 Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en RoumanieJeu 31 Mai 2012 - 10:18 Bonjour. Ce week-end, à Reims fêtes johanniques, manifestation historique autour de Jeanne d'Arc. A cette occasion un village médiéval est installé avec campement, tir à l'arc, trouvères, différents artistes et musiciens. Si cela vous intéresse, je vous mets le lien : http://www.reims-fetes.com/fetes_johaniques.php.



Michou









Messages : 59

Age : 56

Localisation : France

Inscription : 23/05/2012

Néophyte5956France23/05/2012

Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en Roumanie Jeu 31 Mai 2012 - 10:23 Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en RoumanieJeu 31 Mai 2012 - 10:23 Je suis désolée, mon lien ne fonctionne pas. Je pense qu'en tapant "fêtes johanniques" sur votre moteur de recherche, cela ira mieux.

Contenu sponsorisé









Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en Roumanie Aujourd'hui à 9:55 Sujet: Re: Cherche troupes de reconstitution médiévale en RoumanieAujourd'hui à 9:55