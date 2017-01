La France vue par la télé russe

Sam 20 Oct 2012 - 9:47 No comment!



Sam 20 Oct 2012 - 16:04 La propagande à deux balles, ils ont bu trop de vodka ou quoi ?

Sam 20 Oct 2012 - 23:26 Bonsoir à tous



Et voilà, oui Lydia pro-pa-gan-de, exactement !



Avez-vous regardé le soit-disant 'reportage' jusqu'à la fin ?

si oui vous aurez vu, comme moi, la mention "fdesouche.com" tout à la fin ; donc là tout est dit....

pour moi c'est une réalisation d'un organisme raciste, dont le but est d'effrayer les gens pour les rallier à leur cause...



J'ai cherché sur le web, j'ai trouvé :

François Desouche ou Fdesouche est un blog d'inspiration identitaire, d'extrême droite. Un certain 'Pierre Sautarel' est suspecté d'en être le directeur de publication



ce genre de sujet ne m'intéresse pas vraiment mais j'ai simplement voulu voir d'où venait ce "reportage"...



bon dimanche à vous

moi demain je vais faire du vélorail en Ardèche (mais cela n'a rien de sportif !) www.velorailardeche.com/ Et je ne penserai plus du tout à ce vilain film de propagande raciste



amitiés



Dim 21 Oct 2012 - 8:15

On peut faire ce genre de démonstration n'importe où, dans n'importe quel pays, sur le dos de n'importe quelle "minorité"…

Ça pue, c'est triste… Et ça ne fait pas avancer le débat, au contraire.

Merci d'avoir commenté avant moi ! (je me suis retenu) !On peut faire ce genre de démonstration n'importe où, dans n'importe quel pays, sur le dos de n'importe quelle "minorité"…Ça pue, c'est triste… Et ça ne fait pas avancer le débat, au contraire.Ça ne mérite pas qu'on "perde notre temps" non plus : allons voir les sujets de discussion intéressants

Dim 21 Oct 2012 - 12:50 Le site fdesouche est un site raciste (je ne l'ai pas visité et je ne le souhaite pas) qui essaie de s'infiltrer partout, que ce soit sur le ouaibe ou dans les autres médias, la peur est le principal argument de l'extrême-droite comme ce que les nazis ont fait à l'époque !! Honnêtement, j'ai arrêté à la moitié du reportage tellement c'était ch... et comme dit Lucuts, parlons de choses plus intéressantes que ces idioties !!!!

Jeu 28 Mar 2013 - 19:16 http://www.youtube.com

Arrétons de se voiler la face. Voila ce que c'est devenu la France , peut - être que vous etes des privilegies et vous n'habitez pas dans certains quartiers .

Vivement l'année prochaine, je demenage definitivement en Roumanie avec ma femme et mes deux enfants.

Bon courage !

Mar 10 Mai 2016 - 23:05 Citation :

Arrétons de se voiler la face. Voila ce que c'est devenu la France , peut - être que vous etes des privilegies et vous n'habitez pas dans certains quartiers .

Vivement l'année prochaine, je demenage definitivement en Roumanie avec ma femme et mes deux enfants.

Bon courage !

Bonsoir Lyonnais vu la date je pense que tu es en Roumanie et je suis entièrement d'accord avec tes propos. Tu sais je t'envie de pouvoir quitter la France mais tu a raison tu te devais de protéger ta femme et tes deux enfants tu a bien raison.



Bonne route Roumaine a toi

Amicale pensées

Lun 16 Mai 2016 - 23:48 bonsoir,



le deuxième lien ne fonctionnait plus sur YouTube, quant au premier il m'a suffit de moins d'une minute pour en être écœurée, ce type de vidéo ignoble n'a rien à faire sur ce forum, qui s'adresse aux amis de la Roumanie ET de la France !

