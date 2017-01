maison à vendre...

Pour des raisons largement indépendantes de notre volonté (familiales), nous sommes contraints de rentrer en France, et de vendre notre maison de Pietroasa....

Tous les détails par mp ou mail si quelqu'un est intéressé, et merci de relayer auprès de vos connaissances, c'est urgent et par conséquent le prix est bas et négociable... Merci!!!!

Sujet: Re: maison à vendre... Lun 5 Nov 2012 - 13:24

Sujet: Re: maison à vendre... Dim 11 Nov 2012 - 16:51 Bonjour Licorne



Lorsque j'ai lu 'vends maison à Pietroasa' cela a fait tilt !

Bien que ne connaissant pas ce pseudo 'Licorne' je pense que nous nous connaissons un peu.

J'étais très heureuse d'avoir pu vous visiter en 2011 à Pietroasa et je regrette que vous deviez vous séparer de votre maison et de ce lieu que vous aimez tant.



Je relaie un peu votre annonce. Votre maison est vraiment bien.

Bonne suite à vous

amicalement

Nadine



Sujet: Bonjour Nadine Dim 11 Nov 2012 - 23:23 Et merci d'avoir fait remonter le post....

En effet c'est un peu un crève-coeur de devoir quitter ce pays et les amis que nous y avons, mais bon c'est la vie...et heureusement nous rentrons en France porteurs d'un nouveau projet (famille d'accueil), qui nous aidera à passer ce cap

Mais nous reviendrons, c'est certain!!!

Merci encore

Amicalement

Annie

Sujet: Re: maison à vendre... Mer 27 Fév 2013 - 18:08 Maison toujours à vendre à Pietroasa, et prix en baisse!...

Sujet: Re: maison à vendre... Mer 12 Juin 2013 - 14:54 Je connais bien mal, pas du tout même, le nord ouest de la Roumanie. Bien plus au sud, du coté de Bucarest.

Hélas nous nous cherchons en France, sur Narbonne car toute notre famille est dans la région. Et quand je vois les prix de l'immobilier de Narbonne et les prix d'achat à Bucarest, c'est bien différent ! Bien moins cher !

http://immobilier-narbonne.aktifimmo.com



Prix d'achat à 2000€/m² ! Et ca baisse pas depuis des années ! Donc dur de trouver une maison à moins de 200.000€ sur Narbonne. Avec cette somme dans le sud de la Roumanie, il est facile de trouver une belle demeure. Quels sont les prix à Pietroasa

Sujet: maison Jeu 8 Aoû 2013 - 20:12 bonsoir Klarisse jais une maison a vendre sur beziers

Sujet: Re: maison à vendre... Ven 20 Sep 2013 - 10:31 Merci à toi mais Narbonne reste un priorité à cause du travail, même si Béziers n'est pas très loin c'est vrais. Et puis Béziers c'est une belle ville.

Tient, je suis étonné de voir qu'à Béziers le prix des maisons à vendre soit si bas : http://www.lesclesdumidi.com/prix/m2-beziers-34

Environ 2000€/m² c'est bien moins que la plupart des villes françaises.

Bonne chance à toi pour trouver un acheteur.

Sujet: Casa de vanzare Jeu 26 Sep 2013 - 11:29 Buna,



Mercador.ro, e un sit destul de folosit...



Pe curand,



Samyl

