Silvère









Messages : 2

Inscription : 15/01/2013

Nouvel utilisateur15/01/2013



Sujet: Salut la toți ! Mar 15 Jan 2013 - 16:45 Sujet: Salut la toți !Mar 15 Jan 2013 - 16:45

Je suis volontaire pour l'association AVIS (asociația pentru o viaț în schimbare) sur le projet Casa de Clovni à Timișoara.

Plus précisément je navigue entre Timiș et Sânmartinu Maghiar (un petit village à 40 km de Timis où nous avons une maison).

Suis actuellement en France. Encore un mois à tirer.

Je m'ennuie un peu de la Roumanie. Me suis dit qu'ici je pourrais trouver des nouvelles du pays.

Je m'appelle Silvère.Je suis volontaire pour l'association AVIS (asociația pentru o viațîn schimbare) sur le projet Casa de Clovni à Timișoara.Plus précisément je navigue entre Timiș et Sânmartinu Maghiar (un petit village à 40 km de Timis où nous avons une maison).Suis actuellement en France. Encore un mois à tirer.Je m'ennuie un peu de la Roumanie. Me suis dit qu'ici je pourrais trouver des nouvelles du pays.