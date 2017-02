Je me présente: Bernard de l'Ardéche

Jeu 7 Fév 2013 - 20:46

Je m'inscris sur votre site car depuis que je m'y promène, j'y ai trouvé plein de renseignement précieux concernant ce beau pays qu'est la Roumanie qui m'a toujours attiré. Notre village ici en Ardèche, est jumelé avec Tazlau. Il y a quelques années l'association locale m'avait proposé d'y aller avec mon fourgon d'artisan chargé, mais devant le cout élevé pour moi à l'époque, je n'avais pu y aller. Maintenant à la préretraite, disposant d'un fourgon aménagé, nous envisageons ma compagne et moi d'y aller en touriste durant un mois cet été ou l'été prochain.

Ven 8 Fév 2013 - 8:21 Bienvenue Bernard ! ! !

C'est super : je traverse assez souvent ton village en allant voir un ami à Saint-Christol, en venant de Tournon !

J'avais repéré "Tazlău" !

C'est super : je traverse assez souvent ton village en allant voir un ami à Saint-Christol, en venant de Tournon !

Ven 8 Fév 2013 - 17:26 bonjour Bernard,

sois le bienvenu parmi nous!

sois le bienvenu parmi nous!

Jeu 14 Fév 2013 - 18:14 Bienvenue sur le forum !

Jeu 14 Fév 2013 - 18:44 Merci à vous pour vos messages d'accueil

Mar 19 Fév 2013 - 21:57 Bonjour Bernard

ravie de découvrir un ardéchois sur ce forum. J'ai des soucis d'ordinateur en ce mment et donc je consulte moins ce forum...

je te mets un mot en message perso

une ardéchoise

nadine

ravie de découvrir un ardéchois sur ce forum. J'ai des soucis d'ordinateur en ce mment et donc je consulte moins ce forum...

je te mets un mot en message perso



une ardéchoise

nadine

Sujet: Re: Je me présente: Bernard de l'Ardéche Dim 24 Mar 2013 - 18:05 Sujet: Re: Je me présente: Bernard de l'ArdécheDim 24 Mar 2013 - 18:05



plus de nouvelles ? il se prépare ce voyage en Roumanie pour cet été ?



j'y vais la semaine prochaine et pour 3 semaines environ

je propose un covoiturage "Colmar - Oradea" sur les sites : www.covoiturage.fr et carpooling.fr



je voudrai y retourner en Juillet pour des cours de roumain à Cluj

bonne soirée à tous

nadine

Dim 24 Mar 2013 - 19:56 Mais il va se réveiller

Sujet: Hello, ça y est la neige a fondue... Dim 24 Mar 2013 - 21:49 Sujet: Hello, ça y est la neige a fondue...Dim 24 Mar 2013 - 21:49 Coucou, mais si je suis bien là et rêve toujours de la Roumanie. Mais, un projet qui tient a coeur doit être bien préparé pour laisser un souvenir inoubliable....

Donc notre départ devrait être retardé d'une année, car l'an prochain nous pourrions disposer de 5 semaines. De plus en discutant avec des amis nous allons essayer de faire une jonction vers les portes de fer avec eux, cyclotouristes, qui voudraient faire l'euro 6. Nous essayons aussi de trouver un couple camping cariste avec le même esprit que nous, pour partir ensemble. Un beau projet qui j'espére verra le jour. En attendant je bouquine la roumanie, mais nous ne tenterons pas l'apprentissage de la langue, autre que les mots basics, n'ayant jamais eu la moindre facilité à apprendre une lange étrangére: et oui il y en a, et pourtant j'aimerai car c'est un handicap quand on est un nomade....

Bernard

http://bernardetmarie.jimdo.com

Mar 26 Mar 2013 - 15:01 Bernard et Marie

je viens de faire un tour sur votre site, bien fait, belles photos, on s'y croit. Merci

La revedere / au revoir ("la révédéré" en roulant bien les "r" !)

nadine

je viens de faire un tour sur votre site, bien fait, belles photos, on s'y croit. Merci

La revedere / au revoir ("la révédéré" en roulant bien les "r" !)

nadine

Mar 26 Mar 2013 - 15:41 Merci Nadine et a bientôt

