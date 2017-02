Bonsoir,



Ici Orlac (ou Arnaud, comme vous voulez), musicien (de profession), intéressé par beaucoup de choses et entre autres, la Roumanie.

A quoi est-ce du, je ne saurais le dire précisément, n'ayant encore jamais fait le voyage.

Reste que cette enclave latine en terres slaves m'a toujours fasciné.

Me voilà donc, espérant en apprendre un peu plus sur le sujet.

Ravi de faire votre e-connaissance!