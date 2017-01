joca









Sujet: Coup de gueule envers les serbes ! Sam 2 Mar 2013 - 17:09 Sujet: Coup de gueule envers les serbes !Sam 2 Mar 2013 - 17:09 !! et même avec vidéo, photos et bien sur réclamation , rien n'y a fait !! les serbes ont beaux être fiers ils n'en sont pas moins malhonnêtes, traîtres et lâches. Ils ont plus que baissés dans mon estime. Quel dommage !! Ce matin départ vers Belgrade pour un concours international de karaté, avec l’équipe de Resita, après les préparatifs début du concours et la qu'elle ne fut pas ma stupeur de voir que les serbes privilégiait leurs candidats et de façons flagrante sans même se cacher, ils ont même retirés les médaille d'or a certains concurrents en les déclassant!! et même avec vidéo, photos et bien sur réclamation, rien n'y a fait !! les serbes ont beaux être fiers ils n'en sont pas moins malhonnêtes, traîtres et lâches. Ils ont plus que baissés dans mon estime.Quel dommage !!