Sujet: Palinkaboy de genève Sam 2 Mar 2013 - 23:55 Sujet: Palinkaboy de genèveSam 2 Mar 2013 - 23:55 Buna seara,



Petit surnom Palinkaboy me vient d'un ami, français, rencontré un soir d'été sur une terrasse à Cluj!



Je suis parti en Roumanie pour la première fois à la fin des années 90 travailler avec des enfants dans des orphelinats.



Depuis 2006 je retourne régulièrement en Roumanie, j'y ai des amis qui on une maison en Transylvanie...



J'adore ce pays! et je prends un grand plaisirs a lire vos messages.



au plaisir de vous croiser sur ce forum!

Sujet: Re: Palinkaboy de genève Dim 3 Mar 2013 - 0:03 Sujet: Re: Palinkaboy de genèveDim 3 Mar 2013 - 0:03 Bienvenue sur le forum !

Sujet: Re: Palinkaboy de genève Dim 3 Mar 2013 - 0:35 Sujet: Re: Palinkaboy de genèveDim 3 Mar 2013 - 0:35 multumesc mult



noapte buna!

Sujet: Re: Palinkaboy de genève Dim 3 Mar 2013 - 4:03 Sujet: Re: Palinkaboy de genèveDim 3 Mar 2013 - 4:03 l'Helvète ! ! ! l'Helvète ! ! !

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Sujet: Re: Palinkaboy de genève Dim 3 Mar 2013 - 8:35 Sujet: Re: Palinkaboy de genèveDim 3 Mar 2013 - 8:35 Tiens !! un celte parmi nous !

Sujet: Re: Palinkaboy de genève Dim 3 Mar 2013 - 11:55 Sujet: Re: Palinkaboy de genèveDim 3 Mar 2013 - 11:55

Helvète d'Helvétie soit confédération helvétique soit la Suisse.

Apprend ta géo le belge...



Sujet: Re: Palinkaboy de genève Dim 3 Mar 2013 - 13:38 Sujet: Re: Palinkaboy de genèveDim 3 Mar 2013 - 13:38 Allons allons, t'énerves pas ! je te traite pas de celte par méchanceté mais simplement par fait historique !! si je me souvient bien la suisse était en un temps lointain celte ! c'est tout !

Sujet: Re: Palinkaboy de genève Dim 3 Mar 2013 - 14:08 Sujet: Re: Palinkaboy de genèveDim 3 Mar 2013 - 14:08

Tous les Roumains ne sont pas Celtes, idem pour les Helvètes……… et même les Bretons !!!



…



…

Il y a eu des Celtes dans beaucoup d'endroits en Europe, et aussi en Roumanie !!!Tous les Roumains ne sont pas Celtes, idem pour les Helvètes……… et même les Bretons !!!

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Sujet: Re: Palinkaboy de genève Dim 3 Mar 2013 - 14:25 Sujet: Re: Palinkaboy de genèveDim 3 Mar 2013 - 14:25



Multumesc Lucuts pour la carte et les précisions. Parler de Celtes pour moi ça me fait penser à la Bretage, l'Ecosse, l'Irlande une partie de l'Angleterre et la Galice et Asturie, peuplades qui ont gardé des traditions celtes (biniou, cornemuse, danse...).



Comme quoi en parlant de Roumanie on fini par apprendre des choses sur chez nous!!!



fallait pas pendant les cours de géo :-)

Sujet: Re: Palinkaboy de genève Dim 3 Mar 2013 - 14:26 Sujet: Re: Palinkaboy de genèveDim 3 Mar 2013 - 14:26 Bon on va pas relancer une polémique !! ce n'était pas le but ! ni pour les uns ni pour les autres ! le nom helvète viens du celte sans plus ! je pense qu'il vaut mieux laisser tomber pour ne pas envenimer les choses. Je ne fais pas une fixations sur les celtes, si sa peut aider !

Sujet: Re: Palinkaboy de genève Dim 3 Mar 2013 - 14:43 Sujet: Re: Palinkaboy de genèveDim 3 Mar 2013 - 14:43

J'ai été sidéré, il y a une dizaine d'années de voir des monnaies quasiment gauloises à Brasov !!!!!

C'est là que je me suis intéressé aux Celtes, mais aussi à toutes les migrations !!!

…

En découvrant les cérémonies d'hiver en Maramures, j'ai vu une grande ressemblance avec celles qui ont eu lieu (encore ?) en Suisse !!!

…

Une dernière petite carte, pour la route :

(je suis aussi fana des cartes !!!)



Je pense que Palinkaboy se se fâche pas du tout ! Mais il est comme beaucoup d'entre nous : On croit savoir… on ne fouille pas………J'ai été sidéré, il y a une dizaine d'années de voir des monnaies quasiment gauloises à Brasov !!!!!C'est là que je me suis intéressé aux Celtes, mais aussi à toutes les migrations !!!En découvrant les cérémonies d'hiver en Maramures, j'ai vu une grande ressemblance avec celles qui ont eu lieu (encore ?) en Suisse !!!Une dernière petite carte, pour la route :(je suis aussi fana des cartes !!!)

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Sujet: Re: Palinkaboy de genève Dim 3 Mar 2013 - 14:53 Sujet: Re: Palinkaboy de genèveDim 3 Mar 2013 - 14:53 Tu a raison je ne me fache pas le moins du monde!



Je ne savais simplement pas que les Celtes étaient passer par l'Helvétie... en tout cas il n'y en a plus traces... et à l'école je n'ai jamais entendu parler de cela.



Après ils y a eut tellement de migrations a travers le monde que nous avons tous un peu de sang d'autres cultures/peuples. Ce qui n'est pas un mal! vive la mixité!



Lucuts peu tu m'en dire plus en mp sur les cérémonies d'hiver en Maramures, je pourrais peut-être éclairer ta lanterne et te dire si elles ont encore lieu dans nos montagnes.

Je sais qu'en valais et dans les grisons il y a des carnals pendant l'hiver ou les gens se déguisent avec des costumes de monstres...





Sujet: Re: Palinkaboy de genève Dim 3 Mar 2013 - 14:59 Sujet: Re: Palinkaboy de genèveDim 3 Mar 2013 - 14:59 Je savais depuis longtemps que les celtes étaient en Roumanie il y a fort longtemps !! mais quand j'en parlais dans mon entourage on ne croyait pas et après notre visite à Brasov sa a changé !! et je vous dit pas les enfants comme ils étaient contents !! il faut savoir aussi que les celtes avaient construit des routes bien avant les romains, avaient des outils agricole et une agriculture avancées pour l'époque, ils avaient quantité d'or donc des mines, même en Roumanie, qui intéressait les romains !! qu'ils ont des apparenté avec les indiens du Canada et d'Amérique !! Bon j'en reste là, mais pour la fin on sait que les celtes étaient sur le territoire européen au moins 5000 ans avant cette ère (que l'on vit actuellement) ! et ne sont pas "indo-européen". Bonne continuation.

Sujet: Re: Palinkaboy de genève Dim 3 Mar 2013 - 15:01 Sujet: Re: Palinkaboy de genèveDim 3 Mar 2013 - 15:01 C'est bien de ce genre de fêtes aux quelles je fais allusion !

Mais, comme nous sommes dans ton post de présentation, je trouve préférable qu'on ouvre un ou plusieurs posts dans "culture et traditions" où on pourra plus utilement parler de ça !!!

(mais peut-être pas tout de suite)……



Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Sujet: Re: Palinkaboy de genève Dim 3 Mar 2013 - 15:03 Sujet: Re: Palinkaboy de genèveDim 3 Mar 2013 - 15:03



La moissonneuse est une invention Celte !!!!!!!!

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Sujet: Re: Palinkaboy de genève Mer 6 Mar 2013 - 14:30 Sujet: Re: Palinkaboy de genèveMer 6 Mar 2013 - 14:30

sois le bienvenu parmi nous, Palinkutsa !

