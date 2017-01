Marcolino









Sujet: Dracula, Bram Stoker Lun 11 Mar 2013 - 22:23 Sujet: Dracula, Bram StokerLun 11 Mar 2013 - 22:23 dracula de bram stoker je t’explique c’est quand même le scandale genre tu téma le bigmac double burger super sexy sur la tof et quand t’ouvres la boîte tu te retrouves avec un bout de moquette dépressif t’as envie de rager c’est l’hallu totale là c’est idem magueule tu te dis cool un p’tit kinbou bien dark avec du castlevania des zouz bien fraîches et des p’tits keums bien sapés qui cosplayent batman le swag de minuit mais que dalle on t’a menti frère remboursez le temps de cerveau les fdp !!!



déjà bram stoker c’est pas possible ce blaze c’est son pseudo skype ou quoi mdr !! bon bram stoker il écrit un roman épistolaire ça veut dire que tout est écrit à travers des p’tites lettres de BG comme les liaisons dangereuses et ensuite le héros c’est pas dracula mais c’est un blédard qui sort du trou du cul de sa mère jonathan harker il s’appelle c’est un pauvre avocat tout pourri et son patron lui dit oh toi là-bas va voir un peu en trankilvanie on a un client qui veut qu’on parle serious business tu sais c’est quoi cette odeur p’tit con c’est la maille mec les billets verts la moula le caramel !!!! allez bouge.



le keum jojo il se doute de rien donc il y va en carriole il se dit YOLO ma parole les paysages sont enchanteurs en trankilvanie gros gros kiff je mettrai en fond d’écran windows XP après il arrive chez le comte dracula qui chille tranquille (normal on est en trankilvanie mdr les barres !!!!) dans une tour HLM. jojo il la ramène pas trop parce que la tour HLM de dragibus elle ressemble à la maison hantée de chez mickey alors il ferme bien sa gueule et il lui file des papelards à signer et ricola lui dit bon bah merci d’être passé ça fait zizir tu prends un p’tit jus ? non allez à plus tu peux te casser demain kiss !!! le soir il se passe des trucs chelous jojo se retrouve entouré de MILF pas fraîches total look zombie et fan de tokyo hotel ça se papouille ça se frotte à sa jambe mais lui il a une p’tite zouza en Angleterre donc bon ça lui titille l’étui pénien mais il veut rester pur comme le sky qu’on s’envoie et il fait un coma éthylique le noob loool !!!! après il se réveille et il se dit wow bad trip et il repart en carriole il se dit quand même il est chelou ce vieux enfin bon c’est le job quoi OSEF et puis il retrouve sa zouz minna c’est l’amour fusionnel et tout voilà FIN.



LOL mais non c’est pas vrai parce qu’en fait ce gros tarba de Cradula il s’était planqué solid snake dans la valisette de jonathan abusé merde !! jojo retourne taffer avec son commis d’office et tout et minna fait sa belette dans son p’tit studio en attendant son loveur gratteur le soir mais là BAM !! sans prévenir le dracula il a décidé d’aller draguer la zouz de jonathan en mode combien j’ai de doigts et BIM il la mordille histoire qu’elle devienne vampire sans lui avoir payé un panini poulet curry ou un ciné.



jonathan il est tout paumé alors il va voir pascal le grand frère c’est van Helsing le mix parfait entre tonton terminator et louis la brocante il lui dit wesh magueule y a pas comme une couille avec ma zouz elle est toute cheloue elle mange pas elle parle pas trop pourtant elle est TBE et contrôle technique OK j’ai mis un pot ninja dessus mais franchement d’habitude Minna elle assure je fais des p’tits wheelie pas dégueux j’ai un channel youtube tu peux liker et tout et l’autre lui dit attends je soulève le capot hum hum ouais ça c’est nickel ouais les bougies sont pas encrassées ouais hum hum attends je farfouille sa boîte à gants hum hum Ah !!!! AH BAH VOILÀ CHERCHE PAS MACOUILLE j’ai trouvé elle a été mordue bon faut que je commande la pièce hein et puis on va aller voir le ptit père trololo il m’a pas l’air net lui sérieux allez je prends ma caisse à outs’ on sait jamais.



mais là c’est le bad qui s’accumulait depuis le début qui tombe sur le coin de la ganache drakuler de rire il devient tout vénère quand il voit van helsing qui se radine avec son eau bénite et ses crucifix alors il casse tout dans son p’tit bed & breakfast ambiance mick jagger sous ecstazy et après il repart en trankilvanie mais van helsing il est chaud de la teub il dit on lâche rien les gros on le poursuit ce fdp tous en trankilvanie on prend minna avec nous ALLEZ GO GO POWER RANGERSSS !!!!



et là c’est la course fatale contre la montre parce que dragibus il doit rentrer viteuf dans sa tour magique avant que le soleil se lève sinon il explose comme un kebab au micro-onde et c’est bad trip pour l’axe du mal donc les tigens essayent de pécho le champignon pour le doubler en mode mario kart mais c’est malbarre et en plus minna elle a la chtouille de vampirette donc faut faire un arrêt au stand. van helsing fait un truc de vaudou pas net avec un cercle autour de minna il pose le p’tit père Jonathan qui capte quedalle et il dit tschüss je vais buter drogba je re et finalement la p’tite gow est sauvée en mode vlà le bad trip GHB les tontons j’espère que vous avez pas abusé hein et van helsing finit par botter le cul du roi des vampires donc tout va bien c’est le royaume des vivants c’est l’amour éternel c’est les pots ninja qui envoient le bois c’est des ptit kiss kiss mortels c’est dracula.

Ami de la Roumanie et de la bière





1 dans l'Equipe...



