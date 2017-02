Bonjour

Bonjour à tous,

Je n'ai aucune famille en Roumanie, mais le travaille a fait que je me suis rapproché de ce pays que j'ai appris à découvrir, et a aimer peu à peu. Principalement Bucarest et la région autour. J'y vais 2 à 3 fois par an, mais n'y reste guère plus qu'une semaine à chaque fois.

avant que d'autre te le demande dis-en plus sur toi, tu crèches où, tu fais quoi dans la vie, etc.



Comme Joca = On n'est pas curieux, mais il faut (presque) tout nous dire

Ici, on a tous des raisons très différentes d'être là ! Mais un point commun : on aime ce pays Bonjour Klarisse !Comme Joca = On n'est pas curieux,mais il fauttout nous direIci, on a tous des raisons très différentes d'être là ! Mais un point commun : on aime ce pays

Presque, presque ! pas assez on veut plus et si s'est pas assez ce sera encore plus !

Bienvenue parmi nous !

