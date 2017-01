Bonjour à tous

Le camion qui devait faire notre déménagement cette semaine nous a lamentablement "plantés"...Si l'un de vous connaît un transporteur qui serait intéressé par un transport Pietroasa (Bihor) - centre de la France (allier), un "TIR" complet, pour un prix raisonnable, et le plus rapidement possible, merci de nous contacter, et de relayer l'info....