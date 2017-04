Parcours à modifier ?

Auteur Message

Jean









Messages : 52

Inscription : 03/05/2010

Néophyte5203/05/2010

Sujet: Parcours à modifier ? Jeu 11 Juil 2013 - 6:18 Sujet: Parcours à modifier ?Jeu 11 Juil 2013 - 6:18

Durée prévue entre 2 et 3 semaines.

Logement en pensiunea de 1 à 2 jours par étape (ce ne sont pas forcément celles indiquées sur la carte).

Daniela et Jean





Afin de ne pas louper des choses importantes, y-a-t-il des modifications à faire à ce circuit que nous allons effectuer en voiture dans une dizaine de jours ?Durée prévue entre 2 et 3 semaines.Logement en pensiunea de 1 à 2 jours par étape (ce ne sont pas forcément celles indiquées sur la carte).Daniela et Jean

Lucuts









Messages : 4476

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin447670Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Parcours à modifier ? Jeu 11 Juil 2013 - 14:14 Sujet: Re: Parcours à modifier ?Jeu 11 Juil 2013 - 14:14

Biensûr, chacun peut y aller de son chauvinisme ;

Vous ne passez pas par Comarnic, chez moi, mais Geo-de-Pitesti sera content !

Vous ne passez pas par Târgu Jiu ni Hobita… Vous ratez Brâncusi ;-)



Ah, quand-même : avant de monter la Transfagarasan, allez voir Râmnicu Vâlcea



Avec une telle boucle, vous vous reservez le Maramures et la Bucovina pour l'année prochaine Belle boucle !Biensûr, chacun peut y aller de son chauvinisme ;Vous ne passez pas par Comarnic, chez moi, mais Geo-de-Pitesti sera content !Vous ne passez pas par Târgu Jiu ni Hobita… Vous ratez Brâncusi ;-)Ah, quand-même : avant de monter la Transfagarasan, allez voir Râmnicu VâlceaAvec une telle boucle, vous vous reservez le Maramures et la Bucovina pour l'année prochaine

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Lucuts









Messages : 4476

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin447670Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Parcours à modifier ? Jeu 11 Juil 2013 - 14:15 Sujet: Re: Parcours à modifier ?Jeu 11 Juil 2013 - 14:15 À Craiova, essayez de voir et écouter Tudor Gheorghe

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Marcolino









Messages : 1537

Age : 42

Localisation : Angers

Inscription : 11/07/2006

Modérateur153742Angers11/07/2006

Sujet: Re: Parcours à modifier ? Jeu 11 Juil 2013 - 22:03 Sujet: Re: Parcours à modifier ?Jeu 11 Juil 2013 - 22:03 Pour le C, quitte à passer par Deva, ville que j'adore et qui pourtant est loin d'être top, il est impératif de passer faire un tour à Hunedoara, ville d'une horreur absolue, mais dotée d'un chateau à couper le souffle, évidemment le plus beau de Roumanie, loin devant Bran et autres incongruités touristiques, et aussi d'un contraste ahurissant avec les desastres de l'architecture environnante. le détour est faible, voire inexistant selon la route prise.



Le F, connait pas, mais je dois y aller début août, et ai d'ailleurs la mission d'y trouver une piaule pas loin du resto l'Ancora. Là, tu peux peut-être m'aider ! Quand je dis pas loin, c'est pour ramener le petit et les grands parents après un mariage, et moi pour y rentrer probablement bourré...



Le G, connait bien, mais ça casse pas 3 pattes à un canard.Tenter pas loin le passage en Serbie à Radujevac, il parait que c'est chouette !



I, K, M, N, connaît pas.



L, très sympa, y a Horezu pas loin de mémoire, et ça aussi, c'est chouette. Et puis, évidemment, Geo !



H, vraiment pas terrible, jamais trop su quoi y faire, ça a peut-être changé...



D, carrément top, comme Bucarest (étonnant que tu n'y ailles pas d'ailleurs...), on peut y passer tranquille une semaine.



J, concrêtement, connait pas, mais la Bulgarie était assez magique y a 6 ans quand j'y suis allé et je pense pas que ça ait trop changé. Bien moins américanisé que la Roumanie, limite même, encore un peu soviétisée dans l'architecture, ça fait toujours des contrastes saisissants.

_________________

Ami de la Roumanie et de la bière





1 dans l'Equipe...



_________________Ami de la Roumanie et de la bière1 dans l'Equipe...

Lucuts









Messages : 4476

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin447670Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Parcours à modifier ? Jeu 11 Juil 2013 - 22:09 Sujet: Re: Parcours à modifier ?Jeu 11 Juil 2013 - 22:09 Bien d'accord pour Hunedoara ! ! !



Marco, tu n'as pas encore fait la Transfagarasan !!!

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Marcolino









Messages : 1537

Age : 42

Localisation : Angers

Inscription : 11/07/2006

Modérateur153742Angers11/07/2006

Sujet: Re: Parcours à modifier ? Jeu 11 Juil 2013 - 22:41 Sujet: Re: Parcours à modifier ?Jeu 11 Juil 2013 - 22:41 ben non, et visiblement, ça va pas encore être pour cette année !



tu pars quand au bled, toi ?



Nous, on trace le 31/07 pour une grosse dizaine de jours.

_________________

Ami de la Roumanie et de la bière





1 dans l'Equipe...



_________________Ami de la Roumanie et de la bière1 dans l'Equipe...

Lucuts









Messages : 4476

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin447670Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Parcours à modifier ? Ven 12 Juil 2013 - 4:17 Sujet: Re: Parcours à modifier ?Ven 12 Juil 2013 - 4:17 Je pense partir le 6 août, pour 2 semaines

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Jean









Messages : 52

Inscription : 03/05/2010

Néophyte5203/05/2010

Sujet: Re: Parcours à modifier ? Ven 12 Juil 2013 - 7:22 Sujet: Re: Parcours à modifier ?Ven 12 Juil 2013 - 7:22 Lucuts a écrit: Belle boucle !

Biensûr, chacun peut y aller de son chauvinisme ;

Vous ne passez pas par Comarnic, chez moi, mais Geo-de-Pitesti sera content !

Vous ne passez pas par Târgu Jiu ni Hobita… Vous ratez Brâncusi ;-)



Ah, quand-même : avant de monter la Transfagarasan, allez voir Râmnicu Vâlcea



Avec une telle boucle, vous vous reservez le Maramures et la Bucovina pour l'année prochaine Mutumesc Lucuts.

On prend note. Les réservations des pensiunea sont souples. Pas besoin d'envoyer de l'argent, ni de leur donner la carte bancaire. On pourra changer suivant nos envies.



Geo (on le) trouve (t) où ? Ce serait une surprise et sympa que je puisse présenter à Daniela (roumaine) quelqu'un en Roumanie.



Régions de Maramures et Bucovina déjà visitées... héhé.



PS: Merci Marcolino. Je vais étudier et répondre un peu plus tard.

Lucuts









Messages : 4476

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin447670Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Parcours à modifier ? Ven 12 Juil 2013 - 7:48 Sujet: Re: Parcours à modifier ?Ven 12 Juil 2013 - 7:48

Il nus a "un peu abandonnés", mais je peux le sortir de sa léthargie Geo, c'est notre dinosaure de Pitesti ! ! !Il nus a "un peu abandonnés", mais je peux le sortir de sa léthargie

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Jean









Messages : 52

Inscription : 03/05/2010

Néophyte5203/05/2010

Sujet: Re: Parcours à modifier ? Sam 13 Juil 2013 - 8:40 Sujet: Re: Parcours à modifier ?Sam 13 Juil 2013 - 8:40 Marcolino a écrit: Pour le... La première partie on l'a déjà visitée, y compris l'imposant château de Hunedoara. On s'arrêtera une nuit à Deva.



On passe par E pour voir ces fameuses Portes du Fer.



Serbie, le mouton noir des Balkans, si proche. Tentant, mais le diable pour un Croate.



N = Sighisoara, notre base en Roumanie. Cité médiévale absolument à voir. Si vous y passez (et que nous y sommes ;-), faites nous signe. On vous recevra et fera visiter.



Horezu s'écarte de notre parcours. Faudra voir les conditions de la route. Le monastère a l'air impressionnant.



Ok entendu pour Craiova.



Timisoara, la Cité des roses, tout le monde nous la conseille. Enfin, cela me permettra de connaître autre chose de Timisoara que la triste idée du charnier. On logera 2 nuits.

Oui Bucarest vaut le coup, mais déjà visitée plusieurs fois.



Incursion bulgare. Veliko Tarnovo, très bien coté au Routard. Les peuples et la langue slave m'attirent naturellement.

On passera 2 nuits. Logement pas encore trouvé.



Merci Marcolino

Jean









Messages : 52

Inscription : 03/05/2010

Néophyte5203/05/2010

Sujet: Re: Parcours à modifier ? Sam 13 Juil 2013 - 9:10 Sujet: Re: Parcours à modifier ?Sam 13 Juil 2013 - 9:10



Pour nous mettre dans l'ambiance des vacances... Noroc !

Jean









Messages : 52

Inscription : 03/05/2010

Néophyte5203/05/2010

Sujet: Petit compte-rendu du périple 'Eté roumain' Jeu 15 Aoû 2013 - 7:57 Sujet: Petit compte-rendu du périple 'Eté roumain'Jeu 15 Aoû 2013 - 7:57

Cliquez pour accéder au compte-rendu.

Juby









Messages : 1027

Age : 46

Localisation : France

Inscription : 02/07/2006

Admin102746France02/07/2006

Sujet: Re: Parcours à modifier ? Jeu 15 Aoû 2013 - 16:36 Sujet: Re: Parcours à modifier ?Jeu 15 Aoû 2013 - 16:36 elles sont super ces photos !

Lucuts









Messages : 4476

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin447670Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Parcours à modifier ? Ven 16 Aoû 2013 - 23:17 Sujet: Re: Parcours à modifier ?Ven 16 Aoû 2013 - 23:17 Ça semble s'être bien passé ? ? ?

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

bergamote









Messages : 7

Inscription : 01/07/2012

Nouvel utilisateur01/07/2012

Sujet: avis sur parcours Sam 17 Aoû 2013 - 16:23 Sujet: avis sur parcoursSam 17 Aoû 2013 - 16:23 bonjour,

avez vous évité volontairement la ville de Sibiu (médiévale et si charmeuse que le prince Charles a ,si je ne me trompe, oeuvré pour sa protection..)

il y a la aussi un musee de peintures, le musée Bruckenthal, qui valait le détour

( mais c'est vrai que mes souvenirs de ce musée remontent à quelques années

Bon voyage en tout cas

Bergamote

Lucuts









Messages : 4476

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin447670Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Parcours à modifier ? Sam 17 Aoû 2013 - 21:38 Sujet: Re: Parcours à modifier ?Sam 17 Aoû 2013 - 21:38 Visiter la Roumanie peut demander des dizaines de voyages d'un mois chacun…

Alors, on doit choisir…

Je suis allé 30 fois en Roumanie… Jamais à Iasi, ni dans le delta, ni en Baragan, ni… … J'espère avoir encore 20 ans devant moi !



Mais je confirme que Sibiu et ses musées valent le voyage !



_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Marcolino









Messages : 1537

Age : 42

Localisation : Angers

Inscription : 11/07/2006

Modérateur153742Angers11/07/2006

Sujet: Re: Parcours à modifier ? Sam 17 Aoû 2013 - 21:44 Sujet: Re: Parcours à modifier ?Sam 17 Aoû 2013 - 21:44 Et Douarnenez, t'as fait ?

_________________

Ami de la Roumanie et de la bière





1 dans l'Equipe...



_________________Ami de la Roumanie et de la bière1 dans l'Equipe...

Lucuts









Messages : 4476

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin447670Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Parcours à modifier ? Sam 17 Aoû 2013 - 21:47 Sujet: Re: Parcours à modifier ?Sam 17 Aoû 2013 - 21:47 Non, mais un jour, juré !

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Jean









Messages : 52

Inscription : 03/05/2010

Néophyte5203/05/2010

Sujet: Lacs salés d'Ocna Sibiului Dim 18 Aoû 2013 - 7:31 Sujet: Lacs salés d'Ocna SibiuluiDim 18 Aoû 2013 - 7:31 bergamote a écrit: avez vous évité volontairement la ville de Sibiu ?





Ocna Sibiului était notre objectif et nous ne le regrettons pas. C'est l'endroit de la Roumanie où j'ai vu la plus grande densité de Roumains.

Se prélasser dans le lac salé à 300g/l est une expérience unique. Surtout ne pas mettre la tête sous l'eau.



Une autre "attraction" : le lac de boue noire.



http://myromania.free.fr/images/b_ocna_sibiului.jpg



Oui, vu plusieurs fois.Ocna Sibiului était notre objectif et nous ne le regrettons pas. C'est l'endroit de la Roumanie où j'ai vu la plus grande densité de Roumains.Se prélasser dans le lac salé à 300g/l est une expérience unique. Surtout ne pas mettre la tête sous l'eau.Une autre "attraction" : le lac de boue noire.http://myromania.free.fr/images/b_ocna_sibiului.jpg

Contenu sponsorisé









Sujet: Re: Parcours à modifier ? Sujet: Re: Parcours à modifier ?