Lucuts









Sujet: Recherche guitare et accessoires… Mar 6 Aoû 2013 - 12:00

Pour mon prochain voyage, je recherche une ou des guitares sèches (gratuites ou vraiment pas chères) pour offrir à une élève désargentées, les autres resteront en réserve au lycée de Comarnic.

Des accessoires sont aussi bien venus : cordes, partitions, accordeur etc÷



Lydia









Sujet: Re: Recherche guitare et accessoires… Jeu 8 Aoû 2013 - 19:28 Essaie dans les magasins d'achat-vente d'occasion, ils ont des instruments de musique et des accessoires pas très chers.

Lucuts









Sujet: Re: Recherche guitare et accessoires… Jeu 8 Aoû 2013 - 20:11 J'y suis allé (bon coin) ! Merci. Mais c'est au cas ou… … …

