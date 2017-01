Voyage de Lucuts en Roumanie (31e)

Sujet: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e) Dim 8 Sep 2013 - 20:54 Sujet: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e)Dim 8 Sep 2013 - 20:54 Après un changement de date, c'est maintenant fixé :

Départ pour Comarnic le 20 ou 21 septembre !

Commémoration des 20 ans du jumelage avec Savigny-le-Temple… une occasion de revoir plein de vieux amis… mais aussi d'aller en saluer quelques-uns au cimetière. Je pense à Léonard, et récemment, à Mamaie…

…

J'espère aussi rencontrer un tailleur de pierres, un potier, visiter quelques cités médiévales…

Retour vers le 10 octobre ! ?

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS



Dernière édition par Lucuts le Lun 9 Sep 2013 - 8:47, édité 1 fois

Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e) Dim 8 Sep 2013 - 20:59 Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e)Dim 8 Sep 2013 - 20:59 youpiiii !!! suis contente pour toi, camarade Lucuts !

Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e) Lun 9 Sep 2013 - 8:43 Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e)Lun 9 Sep 2013 - 8:43 Génial ! Bon voyage Lucuts !

Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e) Lun 9 Sep 2013 - 9:38 Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e)Lun 9 Sep 2013 - 9:38 As tu le temps pour du tressage de roseaux???

Au cas ou tu aurais besoin d'un chapeau, façon médiévale!!!

Mais tu connais il faut le commander car il n'y pas forcément le bon modèle en stock.

C'est à Mézöfele en Magyar ou Câmpenița, juste à coté de Târgu Mures

Un village avec une centaine de "tresseur"

http://www.mezofele.org/dnn/Default.aspx?tabid=299

Bonne préparation

leslulu

Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e) Lun 9 Sep 2013 - 9:49 Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e)Lun 9 Sep 2013 - 9:49 Yesssse !!! Je vais essayer de me trouver plein de trucs :-) (et de revenir avant Noël)

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e) Ven 20 Sep 2013 - 12:28 Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e)Ven 20 Sep 2013 - 12:28 Voiture pleine. Départ dans quelques minutes ! Soyez sages

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e) Ven 20 Sep 2013 - 17:26 Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e)Ven 20 Sep 2013 - 17:26 Bonne route et soyez prudents. Profitez de votre voyage, revenez avec des tas d'agréables souvenirs en espérant que vous nous en ferez partager quelques-uns.

Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e) Ven 20 Sep 2013 - 21:02 Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e)Ven 20 Sep 2013 - 21:02 J'espère que t'auras quand même eu le temps de prendre l'apéro avant la route !

Ami de la Roumanie et de la bière





1 dans l'Equipe...



Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e) Sam 21 Sep 2013 - 15:38 Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e)Sam 21 Sep 2013 - 15:38 AVE..lulu les vieilles jambes...marcu...jubu..le souvenir du tataïe.. [/scroll]

http://alloallolaterre.forumactif.com/t53-quand-la-francerencontrela-roumaniemoldavietransnistrie



Bonne route LULU.

Cristina et Celestin sont à PLOIESTI

Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e) Sam 21 Sep 2013 - 21:06 Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e)Sam 21 Sep 2013 - 21:06 tiens ! que deviens-tu, tataie ?

Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e) Mar 24 Sep 2013 - 20:09 Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e)Mar 24 Sep 2013 - 20:09

il y a plein de photos de personnes qu'on ne connaît pas, sur l'un des liens... félicitations alors à tous les mariés de l'année

si casa de piatra!

tu t'es marié, pa pa py ? félicitations !!!il y a plein de photos de personnes qu'on ne connaît pas, sur l'un des liens... félicitations alors à tous les mariés de l'annéesi casa de piatra!

Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e) Mar 24 Sep 2013 - 20:12 Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e)Mar 24 Sep 2013 - 20:12 je crois que notre cher Lucuts est bien arrivé en Roumanie... peut-être qu'il nous fera un petit coucou de la-bas

Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e) Mer 25 Sep 2013 - 19:13 Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e)Mer 25 Sep 2013 - 19:13

Je suis bien arrivé, après un trajet fatiguant : beaucoup de tronçons en chantier en Allemagne et en Autriche !

Par contre, routes impeccables en Roumanie ! Un vrai bonheur !!!

J'ai commencé ma longue série de visites, en commençant par le cimetière malheureusement (dar asa e viata)

Mais aussi de longues heures à discuter avec de vieilles connaissances, et quelques musées fort sympatiques à Vàlenii de Munte et à Sângeru !



Les photos, je pense que ça sera pour mon retour Coucouuuuuuu ! (avec-avec)Je suis bien arrivé, après un trajet fatiguant : beaucoup de tronçons en chantier en Allemagne et en Autriche !Par contre, routes impeccables en Roumanie ! Un vrai bonheur !!!J'ai commencé ma longue série de visites, en commençant par le cimetière malheureusement (dar asa e viata)Mais aussi de longues heures à discuter avec de vieilles connaissances, et quelques musées fort sympatiques à Vàlenii de Munte et à Sângeru !Les photos, je pense que ça sera pour mon retour

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e) Jeu 3 Oct 2013 - 8:15 Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e)Jeu 3 Oct 2013 - 8:15 Peut être que Lucuts n'a pas très chaud...

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/o-turista-surprinsa-de-viscol-s-a-ratacit-in-munti-noaptea-in-care-romania-a-fost-in-soc-termic.html



leslulu

Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e) Jeu 3 Oct 2013 - 14:18 Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e)Jeu 3 Oct 2013 - 14:18 Effectivement, la neige n'est pas loin, sur les hauteurs de Comarnic !

Je me prépare à entamer la route du retour, avec plusieurs haltes par ci par là………



Vous pouvez voir mes premières photos

là :

https://www.facebook.com/marechal.lucuts/media_set?set=a.10151926653214783.1073741835.644734782&type=3

et là :

http://marechal-senegal.net/



Je complète en ce moment mon reportage de ce matin.

La suite à mon retour en France !

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e) Jeu 3 Oct 2013 - 17:27 Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e)Jeu 3 Oct 2013 - 17:27 Tu as l'air de prendre du bon temps !

Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e) Jeu 3 Oct 2013 - 17:31 Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e)Jeu 3 Oct 2013 - 17:31 Ben… oui ! Je ne vais pas gâcher mon séjour ;-)

Je ne pense pas avoir le temps de "descendre" dans le Sud cette fois encore… J'oriente ma route vers Cluj… Mais on ne sait jamais : un rafale de vent, et hop !!!



Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e) Jeu 3 Oct 2013 - 18:59 Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e)Jeu 3 Oct 2013 - 18:59 Superbes photos. Bon voyage de retour.

Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e) Jeu 10 Oct 2013 - 21:54 Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e)Jeu 10 Oct 2013 - 21:54 Et notre Lulu est-il bien revenu au bercail ? Et notre Lulu est-il bien revenu au bercail ?

Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e) Ven 11 Oct 2013 - 7:10 Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e)Ven 11 Oct 2013 - 7:10

…



(pour l'instant, http://www.servimg.com/ refuse de travailler) Oui, au bercail, au chaud… et avec des centaines de phots dont je vais extraire les plus… représentatives ! ? ! ?(pour l'instant, http://www.servimg.com/ refuse de travailler)

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e) Ven 11 Oct 2013 - 13:09 Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e)Ven 11 Oct 2013 - 13:09 Ravie de te savoir de retour et apparemment content de ton séjour. Je suis preneuse de ces photos qui montrent la Roumanie vraie hors des sentiers touristiques. Merci d'avance

Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e) Sam 12 Oct 2013 - 7:21 Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e)Sam 12 Oct 2013 - 7:21

Asa e viata

…



…

Puis, chez Mihai, ex secrétaire de Mairie, apiculteur amateur



…

Entre Tania et Nadia… :p



…

Muzeul pietrei (musée de la pierre) à Sângeru (Prahova)



…

En 21 ans, à Comarnic, je n'avais jamais eu le temps d'aller sur les Bucegi, voir les Babele et le sphinx !



…

Merci Zalmoxis ! ! !



…

Pesterea Ialomitei



…

Retrouvailles à Brasov :



…

Nicolae Diaconu, potier à Codlea



…

Je commence mes visites à Comarnic par le cimetière…Asa e viataPuis, chez Mihai, ex secrétaire de Mairie, apiculteur amateurEntre Tania et Nadia… :pMuzeul pietrei (musée de la pierre) à Sângeru (Prahova)En 21 ans, à Comarnic, je n'avais jamais eu le temps d'aller sur les Bucegi, voir les Babele et le sphinx !Merci Zalmoxis ! ! !Pesterea IalomiteiRetrouvailles à Brasov :Nicolae Diaconu, potier à Codlea

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS



Dernière édition par Lucuts le Dim 13 Oct 2013 - 20:05, édité 1 fois

Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e) Sam 12 Oct 2013 - 13:02 Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e)Sam 12 Oct 2013 - 13:02



…

Un colindator, chanteur de Noël…



…

Mes nouvelles opinci



…

Sans commentaire…



…

Râsnov, une restauration qui tarde… et une animation pseudo-médiévale de mauvais goût



…

Chez Alina, on a trouvé une solution pour garer la voiture ! ! !



…

Ciorba en famille



…

Bucuresti sous des trombes d'eau, pour aller visiter le Musée du paysan Roumain.



…

Musée du paysan Roumain, visite incontournable !



…

Spécialement pour un bon copain, Gérard : un nain de jardin en béton ! ! ! Je vais le peindre, bien sûr…



…

Margareta, bibliothécaire à Comarnic, point de rencontre incontournable !



… Deux parmi mes figurines en attente de cuisson et de peinture…Un colindator, chanteur de Noël…Mes nouvelles opinciSans commentaire…Râsnov, une restauration qui tarde… et une animation pseudo-médiévale de mauvais goûtChez Alina, on a trouvé une solution pour garer la voiture ! ! !Ciorba en familleBucuresti sous des trombes d'eau, pour aller visiter le Musée du paysan Roumain.Musée du paysan Roumain, visite incontournable !Spécialement pour un bon copain, Gérard : un nain de jardin en béton ! ! ! Je vais le peindre, bien sûr…Margareta, bibliothécaire à Comarnic, point de rencontre incontournable !

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS



Dernière édition par Lucuts le Dim 13 Oct 2013 - 20:10, édité 1 fois

Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e) Dim 13 Oct 2013 - 14:38 Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e)Dim 13 Oct 2013 - 14:38

…

Avec Dalila, Odile et Jacques, nous avions réalisé en 2000 un échange entre deux classes… inoubliable !



…

De plus en plus rare ! ! !



…

Mais que fait Brigitte B. ? ? ?



…

Une "grande" nouveauté : un super-marché à Comarnic !



…

La charmante fleuriste du marché est ravie de me voir venir chaque jour ! ! !



…

Une des dernières meules de foin le long de la RN1 !



…

Serait-ce la Dacia de Marcolino ?



…

Solution pour traverser la RN1… Mais comment font les vieux, les mères de famille ? ? ? Et l'hiver ? (tout est en tôle)



…

Inchangé depuis 21 ans



…

Ma Roumanie…



…

Ma Roumanie…



…

Ma Roumanie…



…

Réception de ma commande chez Nicolae Diaconu :



…

En route pour le retour…



…



…

Voila… … … Fin de la séquence émotion ! …suite…Avec Dalila, Odile et Jacques, nous avions réalisé en 2000 un échange entre deux classes… inoubliable !De plus en plus rare ! ! !Mais que fait Brigitte B. ? ? ?Une "grande" nouveauté : un super-marché à Comarnic !La charmante fleuriste du marché est ravie de me voir venir chaque jour ! ! !Une des dernières meules de foin le long de la RN1 !Serait-ce la Dacia de Marcolino ?Solution pour traverser la RN1… Mais comment font les vieux, les mères de famille ? ? ? Et l'hiver ? (tout est en tôle)Inchangé depuis 21 ansMa Roumanie…Ma Roumanie…Ma Roumanie…Réception de ma commande chez Nicolae Diaconu :En route pour le retour…

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e) Dim 13 Oct 2013 - 22:21 Sujet: Re: Voyage de Lucuts en Roumanie (31e)Dim 13 Oct 2013 - 22:21 Merci pour toutes ces belles photos, ça fait plaisir à voir !

