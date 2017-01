Un regard inédit sur la Roumanie et la Corse....

Sujet: Un regard inédit sur la Roumanie et la Corse.... Sam 14 Sep 2013 - 13:12 Sujet: Un regard inédit sur la Roumanie et la Corse....Sam 14 Sep 2013 - 13:12 Bonjour à tous ! Voici, c’est juste un petit mot pour vous signaler l’apparition d’un livre surprenant, « Vivant entre deux mondes » : des choses inédites sur la Corse et la Roumanie, des étonnantes similitudes et affinités spirituelle, culturelles, etc., à travers leurs mythes, légendes, coutumes et pas seulement. Mon livre est disponible ici : http://librairie.immateriel.fr/fr/ebook/9782342010596/vivant-entre-deux-mondes

http://www.amazon.fr/Vivant-entre-deux-mondes-ebook/dp/B00ENMTFK2

http://livre.fnac.com/a6413508/Daniela-Radut-Vivant-entre-deux-mondes?NUMERICAL=Y&Origin=fnac_google#FORMAT=ePub

https://www.leslibraires.fr/livre/5371894-vivant-entre-deux-mondes-daniela-radut-societe-des-ecrivains

http://www.archambault.ca/daniela-radut-vivant-entre-deux-mondes-JLI5045482-en-pr

Merci beaucoup pour votre temps !

Sujet: Re: Un regard inédit sur la Roumanie et la Corse.... Sam 14 Sep 2013 - 21:43 Sujet: Re: Un regard inédit sur la Roumanie et la Corse....Sam 14 Sep 2013 - 21:43

Quel sera le premier lecteur à nous en faire un commentaire ? Merci de l'information !Quel sera le premier lecteur à nous en faire un commentaire ?

Sujet: Re: Un regard inédit sur la Roumanie et la Corse.... Dim 17 Nov 2013 - 19:31 Sujet: Re: Un regard inédit sur la Roumanie et la Corse....Dim 17 Nov 2013 - 19:31 Daniela V.R a écrit:

Mon livre est disponible ici...

J'ai essayé de commander ce livre (matériel) chez Gibert Jeune puis à la FNAC.

10 jours après la commande, on me signale : problème avec le fournisseur.



Ce livre est-il vraiment édité ?

Cdlt,

Jean

Sujet: Re: Un regard inédit sur la Roumanie et la Corse.... Dim 17 Nov 2013 - 20:59 Sujet: Re: Un regard inédit sur la Roumanie et la Corse....Dim 17 Nov 2013 - 20:59 c'est du compte d'auteur je crois, donc impossible à trouver ni commander en librairie.

