escale à constanta

Je par t bientôt faire un petit tour en mer noire. Une escalade est prévu à Constanta mais j'aimerai en profiter pour aller voir Bucarest.

Impossible de joindre l'office de tourisme de Roumanie en France ou en Belgique, et , hélas je ne comprend rien au roumain sur les sites web.

Je cherche un moyen de trouver un guide qui se chargerait de notre périple là-bas, et qui en plus parlerai français!!!!

