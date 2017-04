decouverte de bucarest

Sujet: decouverte de bucarest Lun 11 Nov 2013 - 0:55 Sujet: decouverte de bucarestLun 11 Nov 2013 - 0:55 bonsoir

de passage a Bucarest au debut decembre avec deux collègues et amis ,nous avons une demi journée devant nous pour visiter la ville

vous verriez quoi ?

je sait c'est court ,mais en suite nous filons vers bacau et 3 jours plus tard vers Sibiu

pas d'ennui en vue

merci pour vos reponses

Sujet: Re: decouverte de bucarest Lun 11 Nov 2013 - 8:13 Sujet: Re: decouverte de bucarestLun 11 Nov 2013 - 8:13

Chacun aura son idée, évidemment, alors, honneur au premier :



Parc Cișmigiu

Hanul cu Tei

Église Stavropoleos



Bonjour l'Hermine ;-)Chacun aura son idée, évidemment, alors, honneur au premier :Parc CișmigiuHanul cu TeiÉglise Stavropoleos

Sujet: Re: decouverte de bucarest Lun 11 Nov 2013 - 8:17 Sujet: Re: decouverte de bucarestLun 11 Nov 2013 - 8:17



http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/mitropolia-munteniei-dobrogei/biserica-stavropoleos-68178.html



http://www.inparc.ro/parcuri/cismigiu.html



http://www.strazibucuresti.ro/harta-bucuresti-strada-hanul-cu-tei.html



Et j'espère que vous aurez l'occasion de rencontrer et participer à une des manif contre l'exploitation des mines d'or et du gaz de schiste





Qqs liens :http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/mitropolia-munteniei-dobrogei/biserica-stavropoleos-68178.htmlhttp://www.inparc.ro/parcuri/cismigiu.htmlhttp://www.strazibucuresti.ro/harta-bucuresti-strada-hanul-cu-tei.htmlEt j'espère que vous aurez l'occasion de rencontrer et participer à une des manif contre l'exploitation des mines d'or et du gaz de schiste

Sujet: ... Mar 12 Nov 2013 - 14:33 Sujet: ...Mar 12 Nov 2013 - 14:33 J'ajouterais:



Muzeul satului

Muzeul Taranului

Parcul Herastrau



-> Lipsani le soir pour boire un verre ou plusieurs.



Pe curand,



Samyl



Ps: Pour les manifs, c'est plutot le soir, le dimanche notamment.

Sujet: Re: decouverte de bucarest Mer 13 Nov 2013 - 21:30 Sujet: Re: decouverte de bucarestMer 13 Nov 2013 - 21:30 Y a aussi sans doute moyen de se faire un bon match, ce ne sont pas les équipes qui manquent à Bucarest !



En première division :

Dinamo Bucarest - FC Botosani le we du 7.

Concordia Chiajna - Poli Timisoara idem.



En deuxième division, y a rien (pas de bol parce que voir le Rapid ou le Sportul, ça doit valoir le ocup), sauf si vous êtes déjà à Bacau, là, y a match :

SC Bacau - Rapid Bucarest (eh oui, quand même !!!)



En troisième division, y a évidemment plus de choix. Je mélange tout, Bucarest, Sibiu et Bacau, à vous de faire un bon choix :

FC Municipal Bacau - Cetatea Targu Neamt

Juventus Bucarest - ASRA Apa Craiova

National Sebis - Osorhei

Sujet: Re: decouverte de bucarest Mer 13 Nov 2013 - 21:32 Sujet: Re: decouverte de bucarestMer 13 Nov 2013 - 21:32 merci les amis pour vos précieux conseils

on verra cela sur place

c'est mon 4 ème sejour en roumanie ,et c'est toujours avec plaisir que je retrouve ce pays ou presque a chaque coin de rue ou carrefour on peut trouver un ami qui comprend ou parle Français

au plaisir de vous relire

parcontre ,j'ai eu du mal a retrouver la porte d'entrée du forum

le on:roll:

Sujet: Re: decouverte de bucarest Mer 13 Nov 2013 - 21:35 Sujet: Re: decouverte de bucarestMer 13 Nov 2013 - 21:35 hermine 22 a écrit: par contre ,j'ai eu du mal a retrouver la porte d'entrée du forum

le on:roll: Il faut demander l'entrance en Roumain

Sujet: Re: decouverte de bucarest Mer 13 Nov 2013 - 21:38 Sujet: Re: decouverte de bucarestMer 13 Nov 2013 - 21:38 Marcolino a écrit: Y a aussi sans doute moyen de se faire un bon match, ce ne sont pas les équipes qui manquent à Bucarest !



En première division :

Dinamo Bucarest - FC Botosani le we du 7.

Concordia Chiajna - Poli Timisoara idem.



En deuxième division, y a rien (pas de bol parce que voir le Rapid ou le Sportul, ça doit valoir le ocup), sauf si vous êtes déjà à Bacau, là, y a match :

SC Bacau - Rapid Bucarest (eh oui, quand même !!!)



En troisième division, y a évidemment plus de choix. Je mélange tout, Bucarest, Sibiu et Bacau, à vous de faire un bon choix :

FC Municipal Bacau - Cetatea Targu Neamt

Juventus Bucarest - ASRA Apa Craiova

National Sebis - Osorhei

mais je crois que le foot ,meme si je l'aime bien ,ne sera pas au programme

je connais déjà trop de monde ou je vais, pour passer nos soirées ou journées sur un terrain de foot depart le lundi 2 ,si c'est bien le 2mais je crois que le foot ,meme si je l'aime bien ,ne sera pas au programmeje connais déjà trop de monde ou je vais, pour passer nos soirées ou journées sur un terrain de foot

Sujet: Re: decouverte de bucarest Mer 13 Nov 2013 - 21:39 Sujet: Re: decouverte de bucarestMer 13 Nov 2013 - 21:39 Lucuts a écrit: hermine 22 a écrit: par contre ,j'ai eu du mal a retrouver la porte d'entrée du forum

le on:roll: Il faut demander l'entrance en Roumain encore plus compliquer

Sujet: Re: decouverte de bucarest Jeu 14 Nov 2013 - 1:42 Sujet: Re: decouverte de bucarestJeu 14 Nov 2013 - 1:42 hermine 22 a écrit: mais je crois que le foot ,meme si je l'aime bien ,ne sera pas au programme

je connais déjà trop de monde ou je vais, pour passer nos soirées ou journées sur un terrain de foot Marco ne vas pas te rajouter sur sa liste d'amis

(veinarde) (veinarde)

Sujet: ... Jeu 14 Nov 2013 - 9:08 Sujet: ...Jeu 14 Nov 2013 - 9:08 Neata'



Y'a le rugby aussi, ce week end je crois que c Tonga ou a moins que ca soit Fidji bref...



Mogosoaia est sympa aussi comme parc...



Pe curand,



Samyl





Sujet: Re: decouverte de bucarest Ven 15 Nov 2013 - 22:17 Sujet: Re: decouverte de bucarestVen 15 Nov 2013 - 22:17 samyl a écrit: Neata'



Y'a le rugby aussi, ce week end je crois que c Tonga ou a moins que ca soit Fidji bref...



Mogosoaia est sympa aussi comme parc...



Pe curand,



Samyl



aie ,je reside au bout du monde ,en bretagne le rugby est quasi inexistant

le foot ,ll est partout ,pas une petite commune sans son equipe

Sujet: Re: decouverte de bucarest Sam 21 Déc 2013 - 19:57 Sujet: Re: decouverte de bucarestSam 21 Déc 2013 - 19:57

j'ai vu plein de chose et meme reussit a manger a Bucarest a 1 h du matin

ce sont aussi des couches tard les roumains

vu a Bucarest le magnifique parc ou on trouve les maisons typique de la roumanie

c'est tres beau, ensuite, flanerie dans Bucarest avec un guide parlant Français rencontré dans la rue

ensuite ,un peu de boulot dans le secteur d'onesti et visite entre autres des galeries de la mine de sel ou on y trouve une eglise ,un terrain de foot etc

une remarquable reconvertion

4 jours plus tard passage rapide a brasov ,petit vin chaud sur le marché de noel au pied du sapin geant magnifiquement decoré et arrivée tardive dans le secteur d'avrig ou j'ai retrouvé mes amis qui nous attendait de pieds ferme pour nous rechauffer avec de la tsuica

ensuite visite de courtoisie ici et la ou je n'ai pu voir tout le monde ,c'était trop court

puis depart en poussant un peu sur la voiture ,la neige était bien la

les jours suivants il a meme fait assez froid au pied des carpates

bonne soirée a tous me voila de retour depuis une bonne semainej'ai vu plein de chose et meme reussit a manger a Bucarest a 1 h du matince sont aussi des couches tard les roumainsvu a Bucarest le magnifique parc ou on trouve les maisons typique de la roumaniec'est tres beau, ensuite, flanerie dans Bucarest avec un guide parlant Français rencontré dans la rueensuite ,un peu de boulot dans le secteur d'onesti et visite entre autres des galeries de la mine de sel ou on y trouve une eglise ,un terrain de foot etcune remarquable reconvertion4 jours plus tard passage rapide a brasov ,petit vin chaud sur le marché de noel au pied du sapin geant magnifiquement decoré et arrivée tardive dans le secteur d'avrig ou j'ai retrouvé mes amis qui nous attendait de pieds ferme pour nous rechauffer avec de la tsuicaensuite visite de courtoisie ici et la ou je n'ai pu voir tout le monde ,c'était trop courtpuis depart en poussant un peu sur la voiture ,la neige était bien lales jours suivants il a meme fait assez froid au pied des carpatesbonne soirée a tous

Sujet: Re: decouverte de bucarest Sam 21 Déc 2013 - 20:03 Sujet: Re: decouverte de bucarestSam 21 Déc 2013 - 20:03 Merci Hermine pour ce retour de découverte ! ! ! Si tu veux nous offrir quelques photos, on ne les refusera pas

Sujet: Re: decouverte de bucarest Dim 22 Déc 2013 - 0:53 Sujet: Re: decouverte de bucarestDim 22 Déc 2013 - 0:53

a chaque fois je regale les amis ,y compris ceux du forum

a table

ca demarre bien

la deco est magnifique

le folklore en roumanie

on ne s'en fatigue pas

l'eglise ,dans une galerie de la mine de sel

brasov ,magnifique mais glacial ce jours la

brasov ,la ville aux sept vallées

bon ,il en reste ,mais il se fait tard ah ,les photosa chaque fois je regale les amis ,y compris ceux du foruma tableca demarre bienla deco est magnifiquele folklore en roumanieon ne s'en fatigue pasl'eglise ,dans une galerie de la mine de selbrasov ,magnifique mais glacial ce jours labrasov ,la ville aux sept valléesbon ,il en reste ,mais il se fait tard

Sujet: Re: decouverte de bucarest Dim 22 Déc 2013 - 8:01 Sujet: Re: decouverte de bucarestDim 22 Déc 2013 - 8:01 Un grand merci pour ces vues hivernales ! ! ! Un grand merci pour ces vues hivernales ! ! !

Sujet: Re: decouverte de bucarest Dim 22 Déc 2013 - 22:19 Sujet: Re: decouverte de bucarestDim 22 Déc 2013 - 22:19 jolies photos, merci hermine d'avoir partagé ces moments avec nous

Sujet: Re: decouverte de bucarest Dim 22 Déc 2013 - 23:23 Sujet: Re: decouverte de bucarestDim 22 Déc 2013 - 23:23

il doit m'en rester une ou deux

et sur la première votre serviteur

la meteo se fait menacante

changement de decor ,ce soir dans un port du 22

la meteo est également menacante c'est votre jour de chanceil doit m'en rester une ou deuxet sur la première votre serviteurla meteo se fait menacantechangement de decor ,ce soir dans un port du 22la meteo est également menacante

Sujet: Re: decouverte de bucarest Lun 23 Déc 2013 - 9:43 Sujet: Re: decouverte de bucarestLun 23 Déc 2013 - 9:43 Très jolies photos que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder. Merci pour ce partage.

Sujet: Re: decouverte de bucarest Mar 7 Jan 2014 - 22:37 Sujet: Re: decouverte de bucarestMar 7 Jan 2014 - 22:37 Magnifiques photos, merci beaucoup!

Sujet: Re: decouverte de bucarest Dim 9 Nov 2014 - 23:13 Sujet: Re: decouverte de bucarestDim 9 Nov 2014 - 23:13

je ne vous ai pas oublié et passe quand meme sur le forum de temps a autres

cette fois ci a default de photos ,c'est une vidéo que je vous fait partager a l'occasion d'une fete ou le folklore roumains, reunionais,guadeloupeens et bien sur bretons

ont fait le bonheur de près de 40000 personnes

bien sur le folklore n'était pas le seul but des visiteurs comme vous aller pouvoir le découvrir

c'était la 2ème visite roumaine en 2014

j'attends d'y retourner pour ma part bonsoir les amisje ne vous ai pas oublié et passe quand meme sur le forum de temps a autrescette fois ci a default de photos ,c'est une vidéo que je vous fait partager a l'occasion d'une fete ou le folklore roumains, reunionais,guadeloupeens et bien sur bretonsont fait le bonheur de près de 40000 personnesbien sur le folklore n'était pas le seul but des visiteurs comme vous aller pouvoir le découvrirc'était la 2ème visite roumaine en 2014j'attends d'y retourner pour ma part

Sujet: Re: decouverte de bucarest Dim 9 Nov 2014 - 23:23 Sujet: Re: decouverte de bucarestDim 9 Nov 2014 - 23:23 très sympa cette vidéo ! merci de l'avoir partagée avec nous

Sujet: Re: decouverte de bucarest Lun 10 Nov 2014 - 19:40 Sujet: Re: decouverte de bucarestLun 10 Nov 2014 - 19:40 Je vais faire cuire les miennes ! Je vais faire cuire les miennes !

