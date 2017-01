Colindători

Lun 16 Déc 2013 - 20:30

Et chez vous ? ? ?

…



Ma fenêtre du rez-de-chaussée ! Bientôt Noël, j'espère que des colindători vont venir chanter chez moi !Et chez vous ? ? ?Ma fenêtre du rez-de-chaussée !

Mar 17 Déc 2013 - 6:12 Joli ! beau travail Lulu !

Mar 17 Déc 2013 - 6:24

Les figurines sont de mon ami Nicolae Diaconu, de Codlea (Brasov)

http://roumanie.superforum.fr/t482-ceramiste-nicolas-diaconu-a-codlea?highlight=Diaconu

Buna dimineata Joca ! Moi, je n'ai fait que la présentation !!!Les figurines sont de mon ami Nicolae Diaconu, de Codlea (Brasov)

Mar 17 Déc 2013 - 6:52 Bonjour, je sais Lulu j'ai entendu parler et vu son travail ou ses œuvres, et j'espère, qu'a mon prochain voyage à Brasov, aller le voir !

Mar 17 Déc 2013 - 13:46 Non pas de colindători chez nous, dommage ! Je ne connaissais pas mais cela me plairait bien.

Mar 17 Déc 2013 - 17:45

Mais, tu dois bien avoir quelques Roumains dans ton environnement ? ? ?

C'est une des belles traditions de Roumanie !Mais, tu dois bien avoir quelques Roumains dans ton environnement ? ? ?

Mer 18 Déc 2013 - 9:57 Une roumaine que je ne vois pas très souvent me parle de la Roumanie et je lui raconte un peu nos traditions françaises. Son compagnon (mon fils) fait mais ne chante pas. Moi non plus mais c'est par pitié pour les voisins

Mer 18 Déc 2013 - 10:25 Alors, il ne te reste plus qu'à prendre un billet d'avion, et à aller te "perdre" dans un village… Et tu ne regretteras pas

Mer 18 Déc 2013 - 10:53 J'ai émis le souhait d'y retourner mais le pire c'est l'avion J'y suis allée du côté de Brasov mais en mai, pas top pour les traditions de Noël

Jeu 19 Déc 2013 - 0:01 Tu fais comme moi, tu y vas à vélo ! Prévois un mois de route !

Dim 22 Déc 2013 - 13:39 Et si tu passes dans le Maramures, voila le programme pour cette fin d'année sur ce site dont je trouve les dessins très réussis.



http://www.craciuninmaramures.ro/



et hier il y avait cette belle et bonne...tradition autour du cochon



https://www.facebook.com/media/set/?set=a.651895808189520.1073741836.152428038136302&type=1



leslulu

Lun 23 Déc 2013 - 9:52 En effet leslulu, dessins très réussis. J'ai également apprécié les quelques vidéos.

Mon fils m'a dit qu'il avait eu l'an dernier la visite de quelques colindători dans le hall de son immeuble à Bucarest. Que j'aime le folklore des pays de l'Est !

