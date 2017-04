Nouveau sur le Forum Amoureux depuis 20 ans du Delta

Sujet: Nouveau sur le Forum Amoureux depuis 20 ans du Delta Dim 29 Déc 2013 - 11:20 Sujet: Nouveau sur le Forum Amoureux depuis 20 ans du DeltaDim 29 Déc 2013 - 11:20

A votre dispo pour découvrir le delta , j'y suis la moitié de l'année à Mahmudia, porte du Delta. J'attends vos questions et souhaits.. sur ce merveilleux pays... Bonjour,A votre dispo pour découvrir le delta , j'y suis la moitié de l'année à Mahmudia, porte du Delta.J'attends vos questions et souhaits.. sur ce merveilleux pays...

Sujet: Re: Nouveau sur le Forum Amoureux depuis 20 ans du Delta Dim 29 Déc 2013 - 13:03 Sujet: Re: Nouveau sur le Forum Amoureux depuis 20 ans du DeltaDim 29 Déc 2013 - 13:03



Le delta est une des régions de Roumanie que je n'ai pas encore visitée !

Je me suis mis dans la tête qu'il me fallait au moins une semaine pour commencer à comprendre…

Ça se fera surement un jour… surtout si tu nous envoie de belles photos Bonjour Marion-Maxou !Le delta est une des régions de Roumanie que je n'ai pas encore visitée !Je me suis mis dans la tête qu'il me fallait au moins une semaine pour commencer à comprendre…Ça se fera surement un jour… surtout si tu nous envoie de belles photos

Sujet: Re: Nouveau sur le Forum Amoureux depuis 20 ans du Delta Dim 29 Déc 2013 - 13:52 Sujet: Re: Nouveau sur le Forum Amoureux depuis 20 ans du DeltaDim 29 Déc 2013 - 13:52

a suivre si l'invitation que j'ai eu peut se concretiser ,ce sera mon prochain deplacement en roumaniea suivre

Sujet: Re: Nouveau sur le Forum Amoureux depuis 20 ans du Delta Mar 31 Déc 2013 - 12:40 Sujet: Re: Nouveau sur le Forum Amoureux depuis 20 ans du DeltaMar 31 Déc 2013 - 12:40

En fait, tout nouveau doit attendre une semaine pour poster des liens et des photos…

Nous patienterons jusqu'à l'année prochaine !!!

MarionMaxou est "en quarantaine"En fait, tout nouveau doit attendre une semaine pour poster des liens et des photos…Nous patienterons jusqu'à l'année prochaine !!!

Sujet: amoureux du Delta Jeu 9 Jan 2014 - 6:59 Sujet: amoureux du DeltaJeu 9 Jan 2014 - 6:59



https://picasaweb.google.com/113464385142218147354/PourLesAmisDeLaRoumanie?authuser=0&authkey=Gv1sRgCJj6zO3jwdCLjQE&feat=directlink

Voici qqs photos après la quarantaine......du forum . J'espère que vous pourrez partager mon amour du Delta. Meilleurs vœux..Quentinhttps://picasaweb.google.com/113464385142218147354/PourLesAmisDeLaRoumanie?authuser=0&authkey=Gv1sRgCJj6zO3jwdCLjQE&feat=directlink

Sujet: Re: Nouveau sur le Forum Amoureux depuis 20 ans du Delta Jeu 9 Jan 2014 - 7:55 Sujet: Re: Nouveau sur le Forum Amoureux depuis 20 ans du DeltaJeu 9 Jan 2014 - 7:55

Le choisis la N°28 ! Superbe ballade ce matin, avant même le lever du jour ! ! !Le choisis la N°28 !

Sujet: Re: Nouveau sur le Forum Amoureux depuis 20 ans du Delta Jeu 9 Jan 2014 - 9:43 Sujet: Re: Nouveau sur le Forum Amoureux depuis 20 ans du DeltaJeu 9 Jan 2014 - 9:43 Très jolies photos. J'aime les photos 48 et 58

Sujet: Re: Nouveau sur le Forum Amoureux depuis 20 ans du Delta Jeu 9 Jan 2014 - 21:22 Sujet: Re: Nouveau sur le Forum Amoureux depuis 20 ans du DeltaJeu 9 Jan 2014 - 21:22 merci pour ces belles photos, espaces verdoyants, mer, animaux, bol d'air…



alors moi aussi j'aime la N°58

mais aussi la 26, le 46 hum ce devait être bien bon…



Sujet: Delta du Danube Ven 10 Jan 2014 - 16:21 Sujet: Delta du DanubeVen 10 Jan 2014 - 16:21 Re...

Je vois que vous êtes sensibles au poisson frais et les recettes des Lipovènes.

Contrairement à ce qu'on pense généralement en France, les poissons les plus prisés sont les carpes, Silures de petite taille et brochets...

Pour moi qui mange 80 % de mes repas du poisson, les grosses perches et le sandre ont ma préférence. Mais ce qui est inoubliable c'est la soupe de poisson ( bouillabaisse) directement avec les pécheurs dans leur cabane dès le matin. Un petit verre de Tsuica pour ouvrir l'appétit et le chaudron plein de toutes sortes de poissons élaborée avec l'eau du Danube......

La recette: Tête et queue de Silure, petite carpe, perches, carassins, un sandre ou deux et surtout une grosse brème ... tous les légumes et herbes et une grosse quantité d'ail...



Et si vous avez la chance d'y être en Mai, le hareng grillé au feu de bois au bout d'une branche , cuit à 40 cm des flammes pour en faire tomber le gras... Juste salé avec un bonne bière c'est inoubliable...

Bon appétit...

Sujet: Re: Nouveau sur le Forum Amoureux depuis 20 ans du Delta Ven 10 Jan 2014 - 16:54 Sujet: Re: Nouveau sur le Forum Amoureux depuis 20 ans du DeltaVen 10 Jan 2014 - 16:54



Bon, j'ai encore plusieurs régions de Roumanie à découvrir, et je sais maintenant à qui m'adresser le jour où le Delta sera à mon programme !

Pourquoi un "petit verre de tsuica" ? ? ? Un seul ? Dans le Delta, on est sans voiture, donc le taux zéro ne s'applique pasBon, j'ai encore plusieurs régions de Roumanie à découvrir, et je sais maintenant à qui m'adresser le jour où le Delta sera à mon programme !

Sujet: Re: Nouveau sur le Forum Amoureux depuis 20 ans du Delta Ven 10 Jan 2014 - 21:30 Sujet: Re: Nouveau sur le Forum Amoureux depuis 20 ans du DeltaVen 10 Jan 2014 - 21:30 Lucuts a écrit: Pourquoi un "petit verre de tsuica" ? ? ? Un seul ? Dans le Delta, on est sans voiture, donc le taux zéro ne s'applique pas



Bon, j'ai encore plusieurs régions de Roumanie à découvrir, et je sais maintenant à qui m'adresser le jour où le Delta sera à mon programme !



surtout que sur ces belles photos je n'ai pas vu un seul gilet de securité

mais peut etre que tout le monde sait nager dans le delta

ou que ce n'est pas profond hum ,plusieurs verre de tsuica sur l'eau ,ca craint aussisurtout que sur ces belles photos je n'ai pas vu un seul gilet de securitémais peut etre que tout le monde sait nager dans le deltaou que ce n'est pas profond

Sujet: Delta du Danube Sam 11 Jan 2014 - 8:37 Sujet: Delta du DanubeSam 11 Jan 2014 - 8:37

Dans le delta ce qui est le plus enivrant c'est l'air et les paysages avant la bière et la Tuica..........

Pour ce qui est du Danube , il est très profond et il y a beaucoup de courant , après les lacs et canaux beaucoup moins... Rassure toi les gilets sont enlevés pour les photos. Et puis tout le monde ne boit pas de Tuica . J'ai parlé d'un petit verre , pas de plusieurs dès le matin...Dans le delta ce qui est le plus enivrant c'est l'air et les paysages avant la bière et la Tuica..........Pour ce qui est du Danube , il est très profond et il y a beaucoup de courant , après les lacs et canaux beaucoup moins...

Sujet: Re: Nouveau sur le Forum Amoureux depuis 20 ans du Delta Dim 12 Jan 2014 - 13:44 Sujet: Re: Nouveau sur le Forum Amoureux depuis 20 ans du DeltaDim 12 Jan 2014 - 13:44 marionmaxou a écrit: Rassure toi les gilets sont enlevés pour les photos. Et puis tout le monde ne boit pas de Tuica . J'ai parlé d'un petit verre , pas de plusieurs dès le matin...

Dans le delta ce qui est le plus enivrant c'est l'air et les paysages avant la bière et la Tuica..........

Pour ce qui est du Danube , il est très profond et il y a beaucoup de courant , après les lacs et canaux beaucoup moins...

le souci ,c'est quand il y a plusieurs rdv par jour

et je ne sait pas refuser ah ,ok ,un verre ca vale souci ,c'est quand il y a plusieurs rdv par jouret je ne sait pas refuser

Sujet: Retour du Delta Mai Juin 14 Mer 11 Juin 2014 - 7:21 Sujet: Retour du Delta Mai Juin 14Mer 11 Juin 2014 - 7:21

qqs photos du dernier séjour...



https://plus.google.com/photos/113464385142218147354/albums/6023530766622810961?authkey=CMC8qoT3konxMg



La revedere Je reviens chez nous...qqs photos du dernier séjour...https://plus.google.com/photos/113464385142218147354/albums/6023530766622810961?authkey=CMC8qoT3konxMgLa revedere

Sujet: Re: Nouveau sur le Forum Amoureux depuis 20 ans du Delta Jeu 12 Juin 2014 - 7:13 Sujet: Re: Nouveau sur le Forum Amoureux depuis 20 ans du DeltaJeu 12 Juin 2014 - 7:13 Jolis animaux… et pêcheurs visiblement comblés

