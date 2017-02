 Bonjour, je suis à la recherche d'amis roumains...

Bonjour à tous,



Je m'appelle Jérôme, j'ai 33 ans et je suis professeur des écoles dans une petite ville de l'Isère.

Ma présence ici est plutôt particulière...

Il y a quelques temps, j'ai rencontré 2 personnes roumaines. Une qui vit en France et une autre en Roumanie, à Timisoara. Les échanges que j'ai eus avec ces deux personnes m'ont vraiment donné envie de découvrir la Roumanie. Aujourd'hui, je suis lassé par la France (et oui ça a beau être un pays magnifique j'ai envie de changer d'air) et je suis de plus en plus passionné par les voyages et principalement par la Roumanie, que je ne connais malheureusement qu'à travers les mots de mes amis...

Je pensais que j'aurais l'occasion d'aller facilement à Timisoara puisque l'une des deux personnes que je connais y vit mais malheureusement je crois que ça ne se fera jamais car je pense que finalement l'amitié que nous avons n'est pas réelle et qu'il n'est pas sincère avec moi.

Alors, aujourd'hui je souhaiterais rencontrer de nouvelles personnes qui vivent en Roumanie et avec qui je pourrais échanger et créer une amitié sincère.

Malheureusement j'ai beau chercher sur internet, je ne trouve pas de sites qui peuvent m'aider dans ma recherche. La plupart des sites que j'ai vus ne semblent pas sérieux et je ne sais plus où chercher...

J'ai découvert ce forum et je me suis dit que peut-être certains d'entre vous savent comment je pourrais faire des rencontres amicales avec des roumains vivant en Roumanie.



En espérant que vous pourrez m'aider...



Bonne journée