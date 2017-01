Pour Lucuts :



je viens de voir sur rue 89 un nouveau blog ouvert par un certain Patrick Boucheron.

Il s'agit d'un médiéviste -je ne connaissais même pas le mot- qui se présente comme historien de la période médiévale et qui demande qu'on lui pose des questions.



Il a l'air d'en connaître un bout et répond directement ou donne des références de livres ou de sites traitant du sujet évoqué.

Personnellement ma culture se résume à peu prés à l'encyclopédie de Viollet..... un gros bouquin un peu prétentieux ( à l'image des restaurations qu'il a effectuées) mais si vous ne le connaissez pas déjà, il peut peut-être vous apporter quelque chose ....