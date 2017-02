wassy52









Sujet: bonjour un petit nouveaux Ven 14 Fév 2014 - 23:28 Sujet: bonjour un petit nouveauxVen 14 Fév 2014 - 23:28 je suis venut ici pour trouver de l aide pour un premier temp trouver une ou un compagnion pour me traduire d urgence un petit mot francais -roumanie

j ai trouver une amie sur un forum,et en essayant de traduire une petite phrase je croit que la traduction et devenu une catastrophe,car le lendemain surprise plus d amis

quand meme reussit a la reprendre

