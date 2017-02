SHADOCK

mes passions:la randonné, la natation,la musique rock.

depuis 22 ans je vient régulièrement dans ce pays et en connais presque toute la surface ,mis a part le delta!! lacune qui devrais être comblée cette année.

mon épouse est roumaine de Bucarest.

j'espère servir a quelque chose dans ce forum et faire partager l'amour que j'ai pour la Roumanie.

Sam 15 Fév 2014 - 14:56

Bienvenue parmi nous, shadock !

Sam 15 Fév 2014 - 18:10

Sam 15 Fév 2014 - 20:57

Quentin On se retrouve entre amoureux de la Roumanie...C'est chez moi que tu vas combler cette lacune... cette année j'espère...Quentin

Dim 16 Fév 2014 - 4:49

Moi non plus, je n'ai pas encore découvert le delta… mais j'espère un jour… shadock !Moi non plus, je n'ai pas encore découvert le delta… mais j'espère un jour…

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Dim 16 Fév 2014 - 8:46

merci a tout ceux qui m'ont répondu. oui Quentin pour toutes mes demandes sur le delta je ne manque pas de signaler ton poste j'attend cette année deux couples en 4x4 et j'espère bien avoir le plaisir de les accompagné(amis de 40 ans même société) .en juin je t'envoie un motard de Bordeaux pour une nuit et balade en barque.amicalement Daniel.merci a tout ceux qui m'ont répondu.

Dim 16 Fév 2014 - 10:17

Arvi pas... Je te mettrais bientôt en lien, les coordonnées de mes amis guides et de leur hébergement afin que tu les diffuses...Comme cela ils auront le contact direct. Je n'ai aucun intérêt dans cette action et c'est mieux ainsi. Ils sont assez grands et pros. Bien sûr si j'y suis, je servirais de relais. J'accepte toutefois une bonne bière , ou deux .... je plaisante...Arvi pas...

Dim 16 Fév 2014 - 10:36
je remercit encore une fois shadock pour le service qu il ma rendu
premiere fois que je venait ici,rare de trouver des personnes qui vous aide aussi vitte.

premiere fois que je venait ici,rare de trouver des personnes qui vous aide aussi vitte.



je remercit encore une fois shadock pour le service qu il ma rendupremiere fois que je venait ici,rare de trouver des personnes qui vous aide aussi vitte.

Dim 16 Fév 2014 - 10:43
Il n'y a pas que des gens méchants sur terre (à part moi)

Dim 16 Fév 2014 - 15:49
Shadock belle passion !

Jeu 20 Fév 2014 - 13:30

http://r28.imgfast.net/users/3312/21/81/85/smiles/10120.gif Pour le Delta alors ça fera 3 : Marionmaxou (Quentin), Lucuts, moi !http://r28.imgfast.net/users/3312/21/81/85/smiles/10120.gif

Jeu 20 Fév 2014 - 13:32
euh pardon shadok Pour le Delta alors ça fera 4 : Marionmaxou (Quentin), Lucuts, moi et Shadock bien sûr !
bine ati venit aici !

bine ati venit aici !

