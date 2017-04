 Découvrez le Delta du Danube

Bonjour mes amis,



Afin de découvrir le département de Tulcea (situé est située sur les rives du Danube) et le Delta du Danube, je vous propose mon blog : http://giorgianalucia.wordpress.com



Après avoir fait mes études en tourisme à la Sorbonne, j'ai commencé regarder autrement mon pays et surtout les lieux de mes origines. Pas seulement que je connais le marché touristique français et le marché roumain, mais le fait d'être moi même une touriste en France, me donne la possibilité d'être plus prés de vous, prochains touristes en Roumanie, d'envisager vos besoins.



A travers mon blog, je souhaite vous présenter grâce à mes expériences, cette région magnifique qui est à visiter lors de votre prochain voyage!

Si vous le savez pas, vous avez la possibilité de prendre l'avion jusqu'à Tulcea et donc d'éviter la longue route entre Bucarest et Tulcea: http://giorgianalucia.wordpress.com/2014/03/19/bucarest-tulcea-check-in-open/



J'aimerais faire connaitre ma région en France, qui manque de promotion et de visibilité.



Partons ensemble à la découverte de cette belle région, qui, un jour, pourrait prendre dans votre cœur la place que la France a dans le mien. Vous vous laisserez séduire par le calme, l’air frais, les traditions et l’accueil chaleureux des autochtones. Vous n’en croirez pas vos yeux lorsque vous contemplerez les paysages uniques de Delta du Danube si magnifiques, que Photoshop lui-même aurait dit : « Je m’incline ! » Faites-moi confiance !





Et si un jour vous irez la bas, je serai contente!