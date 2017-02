Salut !

Je viens de tomber sur ce forum un peu par hasard, et je me suis inscrite, et je compte être assidue autant que possible

Nadiusha est le surnom issu de mon prénom, donné par un ami moldave et roumain (j'ai cru comprendre que beaucoup ont cette double nationalité). J'ai été en Roumanie deux fois déjà, principalement à Bucureşti, mais aussi à Alexandria un jour.

J'ai commencé à apprendre la langue et ça me plaît, mais je suis seule dans ma croisade (mon ami moldave a peu de temps pour m'apprendre, à cause de ses études très prenantes), j'apprends avec un livre de leçons (ancienne orthographe, hélas !), avec internet, en écoutant des chansons... Pour communiquer actuellement, je ne parle qu'anglais (enfin, j'ai été très fière de réussir à demander un prix et comprendre le prix et payer en roumain, mais quand la vendeuse a continué en me demandant si je voulais un sac, j'étais larguée et j'ai fini par comprendre grâce aux gestes ).



Bref, je suis ici parce que je compte poursuivre mon apprentissage de la langue, ma découverte du pays, parce que j'espère y retourner, toute la culture roumaine m'intéresse, et à l'occasion, je vous demanderais volontiers de l'aide dans mes leçons (par exemple me dire si la syntaxe d'un texte que j'ai écrit est correcte).



J'espère que je suis tombée au bon endroit



Merci de m'avoir lue,



On est tous et toutes là par amour de la Roumanie. Et comme disais un ami français rencontré a Cluj "si tu ne tombe pas amoureux d'une roumaine, tu tombera forcement amoureux de la Roumanie"!



Je te souhaite de trouver ton bonheur et de vite parler cette langue pour pouvoir discuter et découvrir ce magnifique pays.

Comme disais Lucuts, il me corrigera si je me trompe, le mieux pour parler la langue c'est d'allez sur place, de voyager et ainsi devoir ce débrouiller seul. Il y a néanmoins pas mal de roumains qui parles soit français soit anglais et de toutes façon les roumains sont très compréhensif à l'égard des étranges il faut juste faire le premier pas...



Je suis déjà allez 7 ou 8 fois en Roumanie dans plusieurs régions. En y faisant différentes choses "travail dans un orphelinat, cirque, tourisme..." et j'ai toujours envie d'y retourner!!!



pe curind





Je recommence donc =

Bienvenue Nadiusha dans notre forum ! On compte toujours sur les nouvelles et nouveaux pour sortir les "anciens" de l'hivernage

Pour la Roumanie, je ne doute pas l'apprécier déjà et l'apprécier encore à l'avenir. Il ne me manque que le temps et les moyens d'y aller plus souvent. Je suis encore jeune (plus près de mes 20 que de mes 30 ans), j'ai le temps ! Quant à la langue... Même si je sais qu'avec d'autres langues je peux voyager, il me tient à coeur d'apprendre celle-ci, parce que j'aime les langues, et parce que je trouve que c'est faire une politesse à son interlocuteur que s'intéresser à sa langue, essayer de la parler, même si c'est pas parfait.

Je suis autodidacte, je progresse pas mal en décortiquant des paroles de chansons (ce qui me permet d'avoir aussi la version audio de ce que je lis :D ) mais parfois je bloque, et c'est frustrant.



"si tu ne tombe pas amoureux d'une roumaine, tu tombera forcement amoureux de la Roumanie"

C'est presque ce qui m'est arrivé



A voila maintenant on passent pour des vieux... y a plus d'respect



Ne jamais ce faire de soucis pour la langue, moi je ne parle que français meme pas anglais... et je n'ai jamais eut de problème pour me faire comprendre en Roumanie quitte à faire parler mes mains!! Et franchement c'est la seule langue que j'ai envie d'apprendre!



au plaisir de te recroiser sur les pages de ce forum!



