Sujet: Echange services Delta du Danube Sam 24 Mai 2014 - 11:15 Sujet: Echange services Delta du DanubeSam 24 Mai 2014 - 11:15

Bjr,



Suite à un accident ( roue qui s'est détachée), je recherche un chauffeur Permis E pour acheminer barque sur remorque de Paris à Mahmudia.Delta.

Frais de déplacement et séjour inoubliable pour deux pers en échange.

Ballades en barque comprises......Si le routard possède sa remorque plateau c'est encore mieux URGENT

Poids de la barque avec sa remorque 900 KG; possède Vito 112 et Master comme tracteur.

J'accepte aussi votre tracteur plus remorque plateau....

Cordialement

Quentin: 0621022297





