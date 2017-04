Bientôt sur la Roumanie

Sujet: Bientôt sur la Roumanie Mar 27 Mai 2014 - 11:06

Je suis une femme de 30 ans, je serais sur la Roumanie d'ici quelques mois, plus exactement vers le mois de Novembre de cette année pour un séjour de six mois. Je suis en recherche d'un logement pas cher sur le pays, si vous avez des quartiers à me conseiller afin de faciliter ma recherche, je suis preneuse. Je voudrais m'installer chez une famille d'accueil francophone si vous avez des tuyaux à m'indiquer. Je ne parle que le français pour le moment, aussi, je suis bien disponible pour faire du baby-sitting en cas de besoin.

Sujet: Re: Bientôt sur la Roumanie Mar 27 Mai 2014 - 16:24 Beau programme ! mais ce serait bien que tu dises dans quel région ou ville tu veux loger !

Sujet: Re: Bientôt sur la Roumanie Mar 27 Mai 2014 - 20:01

Pareil que Joca ! ! ! Et Bonsoir Amandes80 !

Sujet: Re: Bientôt sur la Roumanie Mer 28 Mai 2014 - 14:04 Bonjour à vous deux,



Je vous remercie de votre disponibilité, pour être franche, je préférerais m'installer dans la capitale, Bucarest ou dans les grandes villes comme Iasi ou Cluj-Napoca mais j'ai bien peur qu'il serait très difficile de trouver un logement pas cher la-bas. Si c'est le cas, toutes autres propositions seront les bienvenues.

Merci bien à vous

Sujet: Re: Bientôt sur la Roumanie Mar 17 Juin 2014 - 13:44 Bonjour à tous,



Je me suis permis de revenir sur ce forum car mon voyage sur la Roumanie vient d'être confirmé. Ce sera un séjour de 6 mois à partir du mois de Novembre de cette année. Maintenant, je confirme ma recherche d'un logement pas cher sur Bucarest. Si vous connaissez des bonnes adresses, merci de me faire savoir pour me faciliter la recherche. Je suis ouverte à toutes propositions



Merci de votre disponibilité

Sujet: Re: Bientôt sur la Roumanie Dim 22 Juin 2014 - 15:49 Bonjour,



Vous cherchez où sur Bucarest exactement parce quand même, ça, on doit le savoir pour orienter nos recherches.

Et quelle est votre définition de pas cher ?

Bonne journée, vive le Général, vive la République, vive la France.

Sujet: Re: Bientôt sur la Roumanie Dim 22 Juin 2014 - 17:31 Marco, vive le Maréchal, tu as oublié ?

Sujet: Re: Bientôt sur la Roumanie Dim 22 Juin 2014 - 17:33

Vive Maréchal, je dis pas, mais vive le Maréchal, compte pas sur moi

Sujet: Re: Bientôt sur la Roumanie Lun 23 Juin 2014 - 13:08 Bonjour,



Je voudrais m'installer dans le centre ville ou dans ses environs et je voudrais me renseigner sur les types de logement adapté à la durée de mon séjour qui est de 6 mois les plus économiques et les plus pratiques.



Merci de votre disponibilité

