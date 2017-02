 présentation

Bonjour à tous je suis Sevy', un français de 50 ans et mon beau fils fais ces études à Oradéa. Depuis presque 3 ans je fais donc la navette entre nos 2 pays. Mais je suis obligé de reconnaitre que je suis tombé sous le charme de votre pays et je pense de plus en plus venir m'y installer. Une de nos société ( société familiale ) est entrain de créer un salon de relaxation qui ouvrira en septembre 2014 et je pense à en créer un à Oradéa début 2015. Je pense venir à Oradéa pour une semaine à 10 jours le 16 juin afin d'avoir les derniers renseignement fiscaux, administratifs et sur la sécurité des établissements recevant du public. J'aurai aussi besoin de trouver un interprète à la journée sur Oradéa.

En vous remerciant tous d'avance ................à très bientôt

cordialement

Sevy'