Sujet: Vente d'un maison rurale à Horia Judetul Tulcea Sam 5 Juil 2014 - 12:05 Sujet: Vente d'un maison rurale à Horia Judetul TulceaSam 5 Juil 2014 - 12:05

Suite à mon installation à Mahmudia, je dispose d'une maison rurale de 100 m² sur un terrain de 1100 m² avec verger bio...(800 m²)

Nombreuses annexes, puits, salle de bains, pergola, et tout le toutim..très ombragée. Nous y avons vécu 10 ans...

Elle est située à Horia à 1km d'un Lac poissonneux et tranquille.

Le terrain est entièrement clos et peut être divisé pour une autre maison à construire ( 600 m² de terrain attenant et clos.)

Elle est en bon état et construite en traditionnel. de plain pied.. En bordure de route principale à la sortie du Village...

Elle peut intéresser, vu son prix et sa situation; à 30Km de Tulcea , les amoureux de calme et de dépaysement total.

La commune possède commerces, écoles et 1200 habitants.

Je passerais un lien avec photos et détails sur demande.



le prix est de 29.000€...à débattre pour les amoureux de la Roumanie.



