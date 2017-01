Punk-rock et ska en Ro

Auteur Message

Palinkaboy









Messages : 83

Localisation : Genève-Beclean

Inscription : 02/03/2013

Néophyte83Genève-Beclean02/03/2013

Sujet: Punk-rock et ska en Ro Mer 6 Aoû 2014 - 21:49 Sujet: Punk-rock et ska en RoMer 6 Aoû 2014 - 21:49

Connaitriez-vous des lieux des magasins où trouver ce genre de musique?



j'ai quelques noms mais impossible de trouver leurs disques via le web... j'ai quand même réussit a télécharger quelques morceaux, des groupes suivants:

Los pogos, Haos, Livia sura...



je suis preneur de toutes infos la dessus Auriez-vous des références de groupes punk ou ska en Roumanie?Connaitriez-vous des lieux des magasins où trouver ce genre de musique?j'ai quelques noms mais impossible de trouver leurs disques via le web... j'ai quand même réussit a télécharger quelques morceaux, des groupes suivants:Los pogos, Haos, Livia sura...je suis preneur de toutes infos la dessus

Lucuts









Messages : 4465

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin446570Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Punk-rock et ska en Ro Dim 17 Aoû 2014 - 12:02 Sujet: Re: Punk-rock et ska en RoDim 17 Aoû 2014 - 12:02 Moi, c'est plutôt Tudor Gheorghe… Moi, c'est plutôt Tudor Gheorghe…

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

marionmaxou









Messages : 42

Age : 66

Localisation : Drancy, Seine et Marne, Odorheiu Secuiesc et Mahmudia Delta du Danube

Inscription : 29/12/2013

Néophyte4266Drancy, Seine et Marne, Odorheiu Secuiesc et Mahmudia Delta du Danube29/12/2013

Sujet: punk rock ... Lun 18 Aoû 2014 - 7:04 Sujet: punk rock ...Lun 18 Aoû 2014 - 7:04 Les vieux blusmen de Holograf aussi.....

leslulu









Messages : 172

Localisation : Paris

Inscription : 23/11/2006

Apprenti172Paris23/11/2006

Sujet: Re: Punk-rock et ska en Ro Lun 18 Aoû 2014 - 7:46 Sujet: Re: Punk-rock et ska en RoLun 18 Aoû 2014 - 7:46 Tout de suite c'est plutôt Alina Manole, mais ça fait pas du Punk..

https://www.youtube.com/watch?v=R5jsvL5JV8I

leslulu

Lucuts









Messages : 4465

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin446570Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Punk-rock et ska en Ro Lun 18 Aoû 2014 - 7:52 Sujet: Re: Punk-rock et ska en RoLun 18 Aoû 2014 - 7:52 Je ne suis pas Jazz, mais ça s'écoute :-)

…

Tudor Gheorghe : https://www.youtube.com/watch?v=ZEGpNV1wBVU



Paserea Colibri : https://www.youtube.com/watch?v=3Kqw1NK0m-0

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Palinkaboy









Messages : 83

Localisation : Genève-Beclean

Inscription : 02/03/2013

Néophyte83Genève-Beclean02/03/2013

Sujet: Re: Punk-rock et ska en Ro Sam 4 Oct 2014 - 0:47 Sujet: Re: Punk-rock et ska en RoSam 4 Oct 2014 - 0:47

Mais avec la Roumanie il ne faut jamais désespérer... cela faisait trois ans que je cherchais les bd de Tintin en roumain... en Roumanie et aussi ici mais impossible de les trouver... cette été le taxi me pause devant une librairie et paf une pub pour Tintin... youpie j'ai trouvé mes bd! reste plus qu'a les lires et les comprendre. ah ben merci pour toutes ces propositions mais c'est pas du tout ce que je chercheMais avec la Roumanie il ne faut jamais désespérer... cela faisait trois ans que je cherchais les bd de Tintin en roumain... en Roumanie et aussi ici mais impossible de les trouver... cette été le taxi me pause devant une librairie et paf une pub pour Tintin... youpie j'ai trouvé mes bd! reste plus qu'a les lires et les comprendre.

Lucuts









Messages : 4465

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin446570Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Punk-rock et ska en Ro Sam 4 Oct 2014 - 11:13 Sujet: Re: Punk-rock et ska en RoSam 4 Oct 2014 - 11:13 J'avais trouvé Tintin, et aussi Astérix en Roumain et en Arabe, chez Gibert-Jeune, à Saint-Michel. Mais c'était il y a fort longtemps !

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Palinkaboy









Messages : 83

Localisation : Genève-Beclean

Inscription : 02/03/2013

Néophyte83Genève-Beclean02/03/2013

Sujet: Re: Punk-rock et ska en Ro Dim 12 Oct 2014 - 23:26 Sujet: Re: Punk-rock et ska en RoDim 12 Oct 2014 - 23:26 Astérix!! cool peut-être plus politiquement correct que Tintin... Lucuts tu as un numéro ISBN pour les bd d'Astérix?? un nom d'éditeur??



ça pourrais m'intéresser.

tkx

Lucuts









Messages : 4465

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin446570Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Punk-rock et ska en Ro Mar 14 Oct 2014 - 1:50 Sujet: Re: Punk-rock et ska en RoMar 14 Oct 2014 - 1:50 Je vais regarder ça… …

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Palinkaboy









Messages : 83

Localisation : Genève-Beclean

Inscription : 02/03/2013

Néophyte83Genève-Beclean02/03/2013

Sujet: Re: Punk-rock et ska en Ro Dim 2 Nov 2014 - 19:32 Sujet: Re: Punk-rock et ska en RoDim 2 Nov 2014 - 19:32 vu que tu est en ligne Lucuts... aurais-tu regardé pour les numéros ISBN d'Asterix en roumain...



j'ai fini mes Tintin... bon après j'ai pas tout compris, faudra que je recommences dans quelques temps...

Lucuts









Messages : 4465

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin446570Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Punk-rock et ska en Ro Dim 2 Nov 2014 - 21:20 Sujet: Re: Punk-rock et ska en RoDim 2 Nov 2014 - 21:20 Me voili - me voilou !!!

J'ai fait un peu de fouilles dans mes rayonnages, et j'ai enfin mis la main dessus :



1) Bàtàlia dintre șefi : ISBN 973-583-190-2

2) Asterix și Gotii : ISBN 973-583-189-9



Mais il y en a plein d'autres :

Asterix eroul galilor

Asterix si Cleopatra

Asterix si cocosul de aur

Asterix gladiator

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Lucuts









Messages : 4465

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin446570Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Punk-rock et ska en Ro Dim 2 Nov 2014 - 21:24 Sujet: Re: Punk-rock et ska en RoDim 2 Nov 2014 - 21:24 Éditeur : Egmont România. Bucuresti, Romania

N-am gasit adresa :-(



http://www.asterix-obelix.nl/index.php?page=manylanguages/publishers.inc





_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Contenu sponsorisé









Sujet: Re: Punk-rock et ska en Ro Aujourd'hui à 9:55 Sujet: Re: Punk-rock et ska en RoAujourd'hui à 9:55