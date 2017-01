 Panneaux photovoltaïques et pollution atmosphérique

Ce que l'on ne dit pas beaucoup c'est la durée de vie de ces fameux panneaux, leurs pertes de rendement dans le temps, le mode de recyclage (si il y en a un !) Je pense, avec ferveur, qu'il serait mieux d'investir dans des panneaux "réchauffeurs à eau" qui ferait économiser beaucoup d'argent à la population déjà pour l'eau chaude sanitaire, et en allant plus loin chauffer les maisons ou une aide au chauffage des maisons ! Mais si tout le monde faisait sa ces grandes sociétés, pourries, de productions d’électricité ne feraient plus autant de bénéfices !donc les gouvernements d'où qu'ils soient évitent de conseiller leurs concitoyens dans ce sens ! Pour ce qui est de la durée de vie de ces panneaux elle est plus importante et le recyclage est aussi plus aisé ! Maintenant !! a chacun son point de vue !

