 Bonjour, petite francaise amoureuse de la roumanie

bonjour,

je vis en picardie et j'ai depuis environ 5 ans decouvert la culture roumaine avec l'arrivée dans mon service d'une collègue Roumaine.

nous avons tout de suite sympathisé, elle m'a parlé de son pays, sa culture, elle me parlait au début en roumain francisé si je puis dire. Et j'adorais ça, je l'ai aidé dans son perfectionnement de la langue francaise, ce qui fut très rapide, et elle a commencé à m'apprendre quelques notions de roumains.

Aujourd'hui j'ai environ 17 collègues roumain(e)s, et beaucoup sont devenus mes amis.

Six mois après l'arrivée de ma première collègue, je ne tenais plus je devais voir ce pays qui me fascinait. Alors j'y suis allée 3 semaines, et c'etait vraiment merveilleux.

je suis tombée amoureuse de ce pays, de sa culture, de ses habitants, de cette langue.. et j'essaye d'y retournée au minimum une semaine chaque année..

Et au retour, l'attente du prochain départ me semble une éternité.