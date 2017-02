Lucuts









Messages : 4466

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin446670Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006



Sujet: Re: Coucou Ven 31 Oct 2014 - 20:53 Sujet: Re: CoucouVen 31 Oct 2014 - 20:53 Michel,

J'espère que tu auras l'occasion de voir les environs, et les contreforts des Carpates, et puis "le reste"

PS : Je viens de te répondre pour tes bagages ! Michel,J'espère que tu auras l'occasion de voir les environs, et les contreforts des Carpates, et puis "le reste"PS : Je viens de te répondre pour tes bagages !

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS