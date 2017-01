 Astérix en Roumanie !

_________________ Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Suite à ne demande de Palinkaboy, j'ai fait un peu de fouilles dans mes rayonnages, et j'ai enfin mis la main dessus :1) Bàtàlia dintre șefi : ISBN 973-583-190-22) Asterix și Gotii : ISBN 973-583-189-9Mais il y en a plein d'autres :Asterix eroul galilorAsterix si CleopatraAsterix si cocosul de aurAsterix gladiatorÉditeur : Egmont România. Bucuresti, RomaniaN-am gasit adresa :-(http://www.asterix-obelix.nl/index.php?page=manylanguages/publishers.inc

Hé ! Il n'y a que Palinkaboy et moi qui intéressés par cette lecture très éducative ?

