Marcolino









Messages : 1537

Age : 42

Localisation : Angers

Inscription : 11/07/2006

Modérateur153742Angers11/07/2006



Sujet: Trois petits livres pour l'hiver ! Lun 1 Déc 2014 - 14:00 Sujet: Trois petits livres pour l'hiver !Lun 1 Déc 2014 - 14:00

Je viens de terminer le premier ce we, et j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher une fois qu'il était entamé. Pour moi qui lit assez lentement et qui ne dispose pas d'un temps dingue pour le faire, en une petite semaine, c'était plié. Dans ce MacGuinness, l'histoire du héros n'est bien entendu qu'un prétexte pour suivre la fin des Ceausescu et en cela, il m'a de manière très lointaine rappelé "Le fils des ténèbres" de Dan Simmons. C'est très froid (mais bon, les circonstances...), limite tentaculaire, mais diablement intéressant. Et tout au long de cette lecture m'est revenu cette question : pourquoi c'est un Irlandais qui a écrit ça ? Pourquoi pas un Roumain (bon, la répons est sans doute que c'est trop prosaïque), pourquoi pas un Français ?

Evidemment, à conseiller.



Les Lafon et Menegos, ce sera sans doute pour l'après-Noël !











Un jeune professeur est nommé en Roumanie en remplacement d'un confrère. Nous sommes trois mois avant la chute de Ceausecu, mais cela, il ne le sait pas.

Guidé par Leo, un trafiquant au marché noir, il découvre un pays où tout est rare et rationné, de l'électricité à la liberté. Les seules choses qui prospèrent sont l'ennui et les petits arrangements. Tout le monde espionne tout le monde, on ne sait à qui l'on peut faire confiance. Ce roman que Graham Green n'aurait pas renié est celui de la déliquescence des vieilles dictatures qui tombent comme des fruits pourris.

Et, au milieu de cette dangereuse morosité, survient l'amour pour une jeune femme qui va tout modifier.







Parce qu’elle est fascinée par le destin de la miraculeuse petite gymnaste roumaine de quatorze ans apparue aux JO de Montréal en 1976 pour mettre à mal guerres froides, ordinateurs et records au point d’accéder au statut de mythe planétaire, la narratrice de ce roman entreprend de raconter ce qu’elle imagine de l’expérience que vécut cette prodigieuse fillette, symbole d’une Europe révolue, venue, par la seule pureté de ses gestes, incarner aux yeux désabusés du monde le rêve d’une enfance éternelle. Mais quelle version retenir du parcours de cette petite communiste qui ne souriait jamais et qui voltigea, d’Est en Ouest, devant ses juges, sportifs, politiques ou médiatiques, entre adoration des foules et manipulations étatiques ?

Mimétique de l’audace féerique des figures jadis tracées au ciel de la compétition par une simple enfant, le romanacrobate de Lola Lafon, plus proche de la légende d’Icare que de la mythologie des “dieux du stade”, rend l’hommage d’une fiction inspirée à celle-là, qui, d’un coup de pied à la lune, a ravagé le chemin rétréci qu’on réserve aux petites filles, ces petites filles de l’été 1976 qui, grâce à elle, ont rêvé de s’élancer dans le vide, les abdos serrés et la peau nue.









En 1833, à la suite d’un duel, le capitaine hongrois Alexander Korvanyi quitte brutalement l’armée impériale pour épouser une jeune autrichienne, Cara von Amprecht. Avec elle il rejoint, aux confins de l’Empire, les terres de ses ancêtres.

La Transylvanie de 1833 est une mosaïque complexe, peuplée de Magyars, de Saxons et de Valaques. D’un village à l’autre, on parle hongrois, allemand ou roumain ; on pratique différentes religions, on est soumis à des juridictions différentes. Le régime féodal y est toujours en vigueur et les crimes anciens sont parés de vertus nouvelles. La région est une poudrière où fermentent les injustices, les vieilles haines, les trafics clandestins, les légendes malléables et les rêves nouveaux.

À leur arrivée, Alexander et Cara sont immédiatement confrontés à une série de crises allant bien au-delà de la gestion d’un vaste domaine longtemps abandonné aux intendants. Avec leurs ambitions et leur caractère, ils atteindront les frontières incertaines de la puissance et du crime. Bon, ça y est, l'été se termine dans mon 49, va falloir penser à se réapprovisionner en livres pour le canapé devant la cheminée, et avec ça, on devrait tenir quelques temps.Je viens de terminer le premier ce we, et j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher une fois qu'il était entamé. Pour moi qui lit assez lentement et qui ne dispose pas d'un temps dingue pour le faire, en une petite semaine, c'était plié. Dans ce MacGuinness, l'histoire du héros n'est bien entendu qu'un prétexte pour suivre la fin des Ceausescu et en cela, il m'a de manière très lointaine rappelé "Le fils des ténèbres" de Dan Simmons. C'est très froid (mais bon, les circonstances...), limite tentaculaire, mais diablement intéressant. Et tout au long de cette lecture m'est revenu cette question : pourquoi c'est un Irlandais qui a écrit ça ? Pourquoi pas un Roumain (bon, la répons est sans doute que c'est trop prosaïque), pourquoi pas un Français ?Evidemment, à conseiller.Les Lafon et Menegos, ce sera sans doute pour l'après-Noël !Un jeune professeur est nommé en Roumanie en remplacement d'un confrère. Nous sommes trois mois avant la chute de Ceausecu, mais cela, il ne le sait pas.Guidé par Leo, un trafiquant au marché noir, il découvre un pays où tout est rare et rationné, de l'électricité à la liberté. Les seules choses qui prospèrent sont l'ennui et les petits arrangements. Tout le monde espionne tout le monde, on ne sait à qui l'on peut faire confiance. Ce roman que Graham Green n'aurait pas renié est celui de la déliquescence des vieilles dictatures qui tombent comme des fruits pourris.Et, au milieu de cette dangereuse morosité, survient l'amour pour une jeune femme qui va tout modifier.Parce qu’elle est fascinée par le destin de la miraculeuse petite gymnaste roumaine de quatorze ans apparue aux JO de Montréal en 1976 pour mettre à mal guerres froides, ordinateurs et records au point d’accéder au statut de mythe planétaire, la narratrice de ce roman entreprend de raconter ce qu’elle imagine de l’expérience que vécut cette prodigieuse fillette, symbole d’une Europe révolue, venue, par la seule pureté de ses gestes, incarner aux yeux désabusés du monde le rêve d’une enfance éternelle. Mais quelle version retenir du parcours de cette petite communiste qui ne souriait jamais et qui voltigea, d’Est en Ouest, devant ses juges, sportifs, politiques ou médiatiques, entre adoration des foules et manipulations étatiques ?Mimétique de l’audace féerique des figures jadis tracées au ciel de la compétition par une simple enfant, le romanacrobate de Lola Lafon, plus proche de la légende d’Icare que de la mythologie des “dieux du stade”, rend l’hommage d’une fiction inspirée à celle-là, qui, d’un coup de pied à la lune, a ravagé le chemin rétréci qu’on réserve aux petites filles, ces petites filles de l’été 1976 qui, grâce à elle, ont rêvé de s’élancer dans le vide, les abdos serrés et la peau nue.En 1833, à la suite d’un duel, le capitaine hongrois Alexander Korvanyi quitte brutalement l’armée impériale pour épouser une jeune autrichienne, Cara von Amprecht. Avec elle il rejoint, aux confins de l’Empire, les terres de ses ancêtres.La Transylvanie de 1833 est une mosaïque complexe, peuplée de Magyars, de Saxons et de Valaques. D’un village à l’autre, on parle hongrois, allemand ou roumain ; on pratique différentes religions, on est soumis à des juridictions différentes. Le régime féodal y est toujours en vigueur et les crimes anciens sont parés de vertus nouvelles. La région est une poudrière où fermentent les injustices, les vieilles haines, les trafics clandestins, les légendes malléables et les rêves nouveaux.À leur arrivée, Alexander et Cara sont immédiatement confrontés à une série de crises allant bien au-delà de la gestion d’un vaste domaine longtemps abandonné aux intendants. Avec leurs ambitions et leur caractère, ils atteindront les frontières incertaines de la puissance et du crime.

_________________

Ami de la Roumanie et de la bière





1 dans l'Equipe...



_________________Ami de la Roumanie et de la bière1 dans l'Equipe...