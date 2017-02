J'ai rencontré une femme Roumaine

Je me présente Chris, 43a, je suis Francais d'origine Africaine, vie en France, et je viens de m'inscrire sur le forum. Assez content de trouver un site parlant de la vie entre la France et la Roumanie et les divers différences ou point communs. Je n'ai pas encore visiter la Roumanie mais je suis impatient d'y aller.



Je vous raconte mon histoire en espérant que vous puissiez éclaircir mes idées.

Je précise mon cas un peu compliqué, je suis marié, des enfants, une situation tranquille, je dispose d'un patrimoine qu'un homme de 42a possède après des années de travail (salaire très correct, maison, voiture, petit pécule de coté, etc..) sans forcément payer d'ISF

De part ma situation compliqué avec ma femme depuis quelques années, nous avons décidés de nous séparer il y a quelques mois. Le divorce n'est pas encore officiel car je laisse un peu le temps pour tout le monde de digéger cette situation pas évidente pour nous deux et les enfants.



Seulement voila, un mois plus tard notre fraîche séparation (l'amour frappe quand il veut), par le biais de mon travail (je fais beaucoup de déplacement a l'étranger) je viens de rencontrer une femme Roumaine, super jolie, travaillant dans le meme domaine de travail et ayant elle aussi quelques déplacements. Elle est beaucoup plus jeune que moi, 28ans (15 de diff), a fait de brillantes études en Roumanie, possède un travail qui lui apporte un salaire convenable si on compare à chez elle. Je dirais qu'elle est indépendante financierement et gagne suffisement pour envisager une vie en France si elle le souhaitait (pour vous donner une idée).



Pour l'instant elle a quittée la Roumanie pour gagner sa vie à l'étranger et revient de temps en temps pour sa famille. Elle est en début de carriere.

Après plusieurs discussion, rencontres, diners, etc..nous avons craqués et je suis/nous sommes tombés amoureux. Je lui ai avoué ma situation et elle s'en ai voulue d'avoir été aussi loin avec moi sachant que j'étais "à demi"-marié.

Ce n'etait pas voulu de ma part de chercher une nouvelle conquète "plus jeune" sachant que ma séparation était (et est toujours) en tête. Pas facile d'oublier 15ans de mariage. Je lui ai avoué après pensant que cette relation n'était que passagère.



Sauf que voila, je suis tombé fou amoureux de cette fille et elle aussi vu nos nombreux messages échangés quotidiennement. Je lui ai dit qu'elle n'avait rien a voir avec ma situation car nous nous sommes rencontrés certe pas très longtemps après ma séparation.. mais pas avant. J'aurais pu utiliser ce prétexte pour rompre avec ma femme officielle (comme la plupart des hommes dans ma situation) donc je suis clair la-dessus. Elle a été d'accord pour que l'on poursuive notre relation et ne m'en a plus jamais parlé.



Ma question est la suivante:

- Elle a une situation mais n'apprecie pas trop le pays ou elle travaile actuellement, elle démarre sa vie professionelle, est ambitieuse, souhaite voyager et visiter des pays comme la France, etc.. Comme tous le monde, elle veut vivre sa vie à 100%, chose que je comprends tout a fait.

Pensez-vous que son approche envers moi peut est vénal? Elle connait ma situation financiere.

- Y'a t'il des cas similaires qui se sont voués à l'échec compte tenu de plusieurs facteurs comme l'age, la situation, le patrimoine, la nationalité (je suis d'origine africaine et des personnes de couleur en Roumanie n'est pas chose commune), le fait que j'habite en France (pays qu'elle rêve de visiter)?, etc..

- La quarantaine entraine beaucoup d'hommes à se poser des questions sur sa vie passée, future (la fameuse crise), et cela ne l'aide pas à analyser les situations amoureuses. On veut vivre les chose à fond en négligeant peut etre des choses évidentes.

- Elle ne me pose pas de questions sur mon passé, la relation avec ma femme et enfants. Elle ne me demande rien matériellement mais elle sait que je ferais tout pour elle car elle connait mes moyens financiers.



Je n'ai pas de préjugé et je ne pointe pas du tout le doigt sur la situation de son pays. Je respecte tous le monde et à la vue des messages sur le forum les Roumains sont vraiment des gens appreciable. Je veux simplement savoir si par amour je souhaite vivre à fond cette nouvelle relation sans me prendre la tête, je ne serais pas décu par la suite..??



En gros, comment se comporte la femme Roumaine par rapport à la femme Francaise dans une situation comme la mienne?

Court-elle apres une situation meilleure?

Le question peut paraitre un peu absurde mais bon...j'ai besoin d'être rassuré car je ne connais pas (encore) la culture Roumaine et je suis amoureux. Attention, encore une fois je ne généralise pas..



Merci d'avance.

PS: Hey les femmes (Roumaines et autres), vous nous faites cogiter dur

Sujet: Re: J'ai rencontré une femme Roumaine Sam 6 Déc 2014 - 17:50 Sujet: Re: J'ai rencontré une femme RoumaineSam 6 Déc 2014 - 17:50

Tu n'es pas le premier… Tu ne seras pas le dernier…

Je parie que chacun de nos amis et amies de ce forum te feront des réponses différentes, avec parfois un peu (beaucoup) d'humour !

Il y a parmi eux (pas moi ) beaucoup de couples mixtes…

…

Mon expérience personnelle :

Les couples mixtes, il y en a plusieurs dans ma famille…

2 viennent de se solder par des divorces (Sénégalaise et Chinoise)

3 marchent bien (Italienne, Sénégalaise et Béninoise)

Ça ne répond pas à ta question, si ce n'est qu'en concluant :

Ce n'est pas perdu d'avance, mais ce n'est pas gagné non plus !



Je laisse mes amis y aller de leur couplet



Sujet: femme roumaine Sam 6 Déc 2014 - 18:13 Sujet: femme roumaineSam 6 Déc 2014 - 18:13

Elle est aussi indépendante financièrement...

Le seul regret, nous n'avons pas d'enfant ensemble.



Sujet: Re: J'ai rencontré une femme Roumaine Dim 7 Déc 2014 - 7:48 Sujet: Re: J'ai rencontré une femme RoumaineDim 7 Déc 2014 - 7:48

J'en attends d'autres donc n'hesitez pas les amis



Lucruts, quand tu dis que "Ce n'est pas perdu d'avance, mais ce n'est pas gagné non plus !" ça veut dire quoi? Tu parles plutôt du fait que l'on soit un couple mixte et le regard que pourraient porter les gens en Roumanie ? ou plutôt du fait qu'elle pourrait s'interésser à moi par rapport à ma situation?

Je sais que tu connais bien la Roumanie et les mentalités locales. Par expérience, comment tu vois le truc?

Le côté "couple mixte" ne me dérange pas. De part mes nombreux voyages je me suis blindé par rapport aux regards que les autres peuvent porter et franchement c'est quelques chose qui me passe au dessus de la tête.



Marionmaxou, merci aussi pour te réponse. Là encore, en quoi cela pourrait etre une "loterie" plus risquée que si ma duclinée avait été Francaise?



Sujet: Re: J'ai rencontré une femme Roumaine Dim 7 Déc 2014 - 9:03 Sujet: Re: J'ai rencontré une femme RoumaineDim 7 Déc 2014 - 9:03

Ce que je pense, c'est qu'une personne déracinée a ces problèmes à surmonter, en plus des soucis normaux de la vie…

Ces problèmes, c'est à chacun de les mesurer, de les aborder, de les surmonter…

La réponse ne dépendra que de vous deux, et pas des avis des uns et des autres.

Sujet: Re: J'ai rencontré une femme Roumaine Lun 8 Déc 2014 - 7:11 Sujet: Re: J'ai rencontré une femme RoumaineLun 8 Déc 2014 - 7:11 Bonjour, Lucuts à raison ! pour une union mixte il faut pouvoir faire d'énormes concessions et des deux côtés et comme il y aura toujours un sujet qui fâche ! il y aura un jour ou l'autre des discutions voir disputes. Cela peut provenir d'une différence de religion (un des deux voudra avoir raison sans s'être posé des questions clés), d'une différence d'éducation (on a pas la même vue sur l'éducation soit-elle de soi-même ou des autres), d'une différence de scolarité, de mentalité. Il y a des tas de sujets, et si on vit dans le pays de l'autre a un moment donné on aura du mal a faire valoir certaines valeurs, ou principes ou idées, que l'on a ou que l'on a reçues. On pourrait écrire des livres sur le sujet mais il n'en reste qu'il faut de la compréhension et de la patience des deux côtés !

Sujet: Re: J'ai rencontré une femme Roumaine Mer 10 Déc 2014 - 9:50 Sujet: Re: J'ai rencontré une femme RoumaineMer 10 Déc 2014 - 9:50

Mais ma question initiale n'était pas sur l'union mixte Franco-Afro/Roumain mais plutôt une question générale sur les femmes roumaines.



Pensez-vous qu'elle s'intéresse vraiment à moi ou plutôt pour ma situation personnelle et professionelle et les biens qui en découlent? Je trouve bizarre qu'une femme comme elle (elle est sublime) s'intéresse à moi (bon ok je ne suis pas vilain mais elle peut largement se taper mieux... ).

Encore une fois, je ne mets pas toute les femmes roumaines dans le meme sac. J'ai un profond respect pour l'humain. J'aimerais simplement savoir si elle serait potentiellement vénale.

Vous me direz que "cela dépend", chose que je comprend tout à fait...MAIS....La question étant "est-ce plus fréquent" chez la femme roumaine que chez la femme francaise?



Comme je l'ai décrit dans mon premier mail, elle a déja une situation professionelle mais aimerait avoir plus de mobilité, de découvrir la France et le reste du monde. En discutant elle a aussi vu que j'avais pas mal bougé et voyager restait une de mes passion. Donc la différence d'âge, la mixite Afro-Roumain ne lui pose pas de probleme car elle sait que l'on ne va pas s'établir en Roumanie. Elle aime son pays mais ne veut pas s'y installer définitivement.

A son âge, on veut plutôt voir du pays et vivre sa vie à l'étranger que de rester pres de papa maman



Y-a t'il d'autre post ayant déja traité du sujet?



Sujet: Re: J'ai rencontré une femme Roumaine Mer 10 Déc 2014 - 13:34 Sujet: Re: J'ai rencontré une femme RoumaineMer 10 Déc 2014 - 13:34

…

Les femmes Françaises s'intéressent-elles à nous pour ce que nous sommes ? ce que nous avons été ? pour ce que nous serons ?

Pfffffffffff… Est-ce que je me suis posé ce genre de question ? Non…

… Il y a bien un moment où il a fallu me décider !



Sujet: Re: J'ai rencontré une femme Roumaine Jeu 11 Déc 2014 - 22:59 Sujet: Re: J'ai rencontré une femme RoumaineJeu 11 Déc 2014 - 22:59

complètement dingues vos échanges !

Sujet: Re: J'ai rencontré une femme Roumaine Ven 12 Déc 2014 - 8:07 Sujet: Re: J'ai rencontré une femme RoumaineVen 12 Déc 2014 - 8:07 Il est déjà difficile de savoir ce que pense nos compatriote alors savoir ce que pense une autre sa l'est encore plus ! il n'est pas possible de répondre a de telles questions ! Il est déjà difficile de savoir ce que pense nos compatriote alors savoir ce que pense une autre sa l'est encore plus ! il n'est pas possible de répondre a de telles questions !

Sujet: Re: J'ai rencontré une femme Roumaine Dim 14 Déc 2014 - 18:11 Sujet: Re: J'ai rencontré une femme RoumaineDim 14 Déc 2014 - 18:11



personne ne peut dire ce que sera l'avenir d'une relation, sauf s'adresser à l'oracle de Delphes et autres voyantes assimilées

même si on disposait en occurrence d'études approfondies sur la vénalité des roumaines versus les françaises, à quoi cela vous avancerait ? les statistiques n'ont aucune utilité quand il s'agit de "prédire" la relation entre deux individus, uniques



bien sûr dans une relation on peut se faire avoir méchamment, être déçus un jour... ou pas

il faut prendre le "risque" de vivre pour connaître la suite de l'histoire... votre expérience de vie devrait vous guider sur le bon chemin

surtout, essayez de mieux connaître la personne avant de faire "n'importe quoi"... si vous vous posez ces questions, à mon avis, c'est que vous ne la connaissez pas assez et vous ne lui faites pas complétement confiance... donc pas de précipitation, je dirais... laissez-vous le temps de construire dans la confiance... ou pas



Sujet: Re: J'ai rencontré une femme Roumaine Dim 14 Déc 2014 - 18:29 Sujet: Re: J'ai rencontré une femme RoumaineDim 14 Déc 2014 - 18:29 Voilà une parole de sage, Roumaine, et expérimentée

Sujet: Re: J'ai rencontré une femme Roumaine Ven 19 Déc 2014 - 22:00 Sujet: Re: J'ai rencontré une femme RoumaineVen 19 Déc 2014 - 22:00 Merci Juby pour ta réponse! Es-tu Roumaine?

Effectivement je ne la connais pas suffisamment d'où mes questionnements. Nous nous voyons de temps en temps tout en construisant notre relation. Ça se passe très bien pour l'instant mais nous les hommes nous aimons savoir de quoi sera fait l'avenir pour toute nouvelle relation, savoir si nous ne faisons pas fausse route, etc....et cela surtout après une expérience ratée. Personne ne pourra prédir le déroulement de notre relation j'en suis conscient.

En conclusion, les femmes roumaines sont comme toutes les autres femmes, si l'amour est là....tout va...et même la confiance. Les deux se construisent en même temps!

Pas de bêtise vue ma situation (voir mon premier message) donc je laisserai le temps qu'il faudra et j'avancerais tout naturellement sans trop me poser de questions, et sans être trop parano 😜. Je crois que ce sera le mieux



Mais dans l'ensemble vous comprennez pourquoi je me suis posé ces questions non?😄 ce n'était pas si bête ?

Peut-être que l'ère où les femmes (française ou roumaines) s'intéressaient aux hommes pour leur statut est révolu (?).



A+

Sujet: Re: J'ai rencontré une femme Roumaine Sam 20 Déc 2014 - 0:26 Sujet: Re: J'ai rencontré une femme RoumaineSam 20 Déc 2014 - 0:26

Maintenant, il te reste surtout à découvrir ce très beau pays. Là, on peut t'aider Oui, notre "grande Cheffe" Juby est RoumaineMaintenant, il te reste surtout à découvrir ce très beau pays. Là, on peut t'aider

