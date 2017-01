Noël, Craciun… Bonne année, la multi ani !

Sujet: Noël, Craciun… Bonne année, la multi ani ! Sam 20 Déc 2014 - 0:36

Quelques jours avant Noël, nous nous préparons…

En France, cette fête a beaucoup perdu de son sens initial, mais tout le monde ou presque prépare cette fête, le sapin de Noël, la crèche et les cadeaux.



En Roumanie, cette période est beaucoup plus proche de son sens initial, beaucoup plus festive et conviviale !

En premier lieu, viennent les colindatori !

Bonjour, les amis,

Quelques jours avant Noël, nous nous préparons…

En France, cette fête a beaucoup perdu de son sens initial, mais tout le monde ou presque prépare cette fête, le sapin de Noël, la crèche et les cadeaux.

En Roumanie, cette période est beaucoup plus proche de son sens initial, beaucoup plus festive et conviviale !

En premier lieu, viennent les colindatori !

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS



Dernière édition par Lucuts le Dim 28 Déc 2014 - 18:07, édité 1 fois

Lun 22 Déc 2014 - 10:22 Lucuts, c'est toi le berger, avec les moutons ?

Lun 22 Déc 2014 - 20:24 Deschide usa crestine



(SPIROS GALATI)

https://www.youtube.com/watch?v=NZCt5P51w48



avec les nef an t s

https://www.youtube.com/watch?v=XDIIdGEtHlM



joyeux Noel !







Mar 23 Déc 2014 - 17:14



Natilou, tu as abusé de la tsuica avant les fêtes ? Le colinde des "nef an t s" est très joli ! Oui, Juby, je suis ton bon berger

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Jeu 25 Déc 2014 - 22:35

oula oui, n'am facut atentie !

Ven 26 Déc 2014 - 21:36 Bonnes fêtes à tous !



Dim 28 Déc 2014 - 18:13

…

Pour beaucoup d'entre nous, nous commémorons le 25e anniversaire de ces jours de l'hiver 1990 qui ont vu la chute du régime communiste, les Roumains, comme Juby, qui ont vécu ces évènements, ou les Français, comme moi, qui ont ouvert les yeux sur ce pays et ses habitants…

Pour tous, une longue histoire…

…

Maintenant, il nous reste à aborder une nouvelle année, que nous vous souhaitons pleine de bonheur en famille et avec vos amis, pleine d'avancées pour notre chère Roumanie !

Maintenant, Saint Nicolas est passé, et puis le Père Noël…

Pour beaucoup d'entre nous, nous commémorons le 25e anniversaire de ces jours de l'hiver 1990 qui ont vu la chute du régime communiste, les Roumains, comme Juby, qui ont vécu ces évènements, ou les Français, comme moi, qui ont ouvert les yeux sur ce pays et ses habitants…

Pour tous, une longue histoire…

Maintenant, il nous reste à aborder une nouvelle année, que nous vous souhaitons pleine de bonheur en famille et avec vos amis, pleine d'avancées pour notre chère Roumanie !

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

