Sujet: bonjour Jeu 1 Jan 2015 - 17:32



je m'appelle Jérémie j'ai 22 ans et ma copine est roumaine je suis allée lui rendre visite est j'ai adorai se pays bonjour tous le monde

Sujet: Re: bonjour Ven 2 Jan 2015 - 8:55

Dis-nous un peu où est-ce que tu es allé, et quand ?

Dis-nous un peu où est-ce que tu es allé, et quand ?

Nous, on est très curieux Bonjour Jérémie, et bonne année

Sujet: Re: bonjour Ven 2 Jan 2015 - 9:45



je suis allée a constanta pour noël je revient tous juste donc et merci de l'acceil bonjour et bonnée

Sujet: Re: bonjour Ven 2 Jan 2015 - 12:39 jereme17 a écrit: je suis allée a constanta

Je préfère te poser directement la question plutôt que gaffer

Normalement, Jérémie est un prénom masculin ! Or, tu écris "allée" !!!

Je préfère te poser directement la question plutôt que gaffer

Normalement, Jérémie est un prénom masculin ! Or, tu écris "allée" !!!

Alors ? ? ?

Sujet: Re: bonjour Ven 2 Jan 2015 - 12:41 ses bien masculin ses une faute

Sujet: Re: bonjour Ven 2 Jan 2015 - 22:14 Bine ati venit Jeremy17

bienvenue Jeremy 17

bienvenue Jeremy 17

et j'en profite pour dire tous mes voeux de bonne et heureuse année à toutes et tous !

nadine

Sujet: Re: bonjour Lun 5 Jan 2015 - 11:20 Dis nous en plus comment a tu trouvé le pays, leurs habitantEs...

bine ati venit! la multi ani!



bine ati venit! la multi ani!

Sujet: Re: bonjour Lun 5 Jan 2015 - 12:43

Merci Palinka Ah, je croyais qu'il n'y avait que moi qui voulais tout savoir

Sujet: Re: bonjour Lun 5 Jan 2015 - 12:54



pour le peux de temps que je suis restée je peux pas vraiment vous dire mais la mère de ma copine ma super bien accueilli après on est allées au supermarché (Auchan) et la les gens fessait la gueule façon de parlé ma copine ma expliquer que le gent ici font semblent de sourire car il sont pas forcement heureux. moi honnêtement je me vois vivre en Roumanie bonjour

Sujet: Re: bonjour Mar 13 Jan 2015 - 13:27 Vous vous écrivez en français ? Elle le comprend bien ? Elle te comprend bien ?

Sujet: Re: bonjour Mar 13 Jan 2015 - 20:53

Tu va voir, lorsque Junior va commencer à aller à l'école, tu vas t'arracher les bosses du crâne Marco, tu n'a jamais été jeune… ou bien il y a très longtemps

Sujet: Re: bonjour Mar 13 Jan 2015 - 20:55

Marcolino a été bibliothécaire, dans une vie antérieure… et il est resté un peu chatouilleux sur la langue de Molière Ne sois pas surpris, Jérémy, nous sommes une bande de vieux potes, et on s'envoie de temps en temps des messages subliminaux…

