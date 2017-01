 Eu sunt Charlie

marionmaxou









Messages : 43

Age : 66

Localisation : Drancy, Seine et Marne, Odorheiu Secuiesc et Mahmudia Delta du Danube

Inscription : 29/12/2013

Néophyte4366Drancy, Seine et Marne, Odorheiu Secuiesc et Mahmudia Delta du Danube29/12/2013



Sujet: Je suis Charlie Jeu 8 Jan 2015 - 6:53 Sujet: Je suis CharlieJeu 8 Jan 2015 - 6:53



j'ai envie de devenir Roumain...ce matin.



Ils sont immortels... et rient encore. Ils vont nous envoyer un dernier dessin. Les lâches... Il nous reste Plantu Voutch etc....Quelle tristesse!!!...Heureusement qu'en Roumanie, les communautés se côtoient de manière plus confraternelle...j'ai envie de devenir Roumain...ce matin.Ils sont immortels... et rient encore. Ils vont nous envoyer un dernier dessin.