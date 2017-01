recherche site de vente

bonjour,

je voudrais envoyer un cadeau en roumanie via un site de vente online,seulement voila,les sites que je connais (amazone,ebay,cdiscount ect) ne peuvent pas envoyer se que je souhaite en roumanie.J'ai essayé de chercher des sites roumains mais ne connaissant pas la langue je suis un peu perdue...car pas d'option de modification de la langue (anglais/francais).

ma question est la suivante,quelqu'un connait un site pour envoyer mon cadeau ? simple d utilisation.(je précise que je voudrai envoyer un gros ours en peluche,si ca peux vous aider pour le site) et pour la destination la ville est Vaslui

merci pour votre aide d avance



La poste marche très bien.. pour ça...On envoie depuis 4 ans....des gros colis...

@marionmaxou a écrit: La poste marche très bien.. pour ça...On envoie depuis 4 ans....des gros colis...

oui je sais mais j'essaye de trouver un bon gros nounours du genre 1.60m,et par chez moi je n'en trouve pas



oui je sais mais j'essaye de trouver un bon gros nounours du genre 1.60m,et par chez moi je n'en trouve pas



dans ce cas, il vaut mieux acheter un nounours de taille un peu plus petite et de l'envoyer par la poste

c'est le geste qui compte pas facile de trouver de gros nounours, de plus sur un site qui livrerait en Roumanie... je crois qu'il y a des sites à partir desquels on peut envoyer des cadeaux genre fleurs ou paniers garnis, etc... mais de gros nounours... je ne crois pasdans ce cas, il vaut mieux acheter un nounours de taille un peu plus petite et de l'envoyer par la postec'est le geste qui compte

Juby, plutôt que des fleurs, envoie-moi des chocolats

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

t'es pas en Roumanie, ça ne marchera pas ; bien essayé quand même, Lucuts

