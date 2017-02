Je ne peut pas restaurer photos et messages de iPhone

Sujet: Je ne peut pas restaurer photos et messages de iPhone Mer 14 Jan 2015 - 10:20 Sujet: Je ne peut pas restaurer photos et messages de iPhoneMer 14 Jan 2015 - 10:20 Bonjour, je ne peut pas restaurer les photos et les messages de mon iPhone 5, savez-vous pourquoi? Comment faire pour restaurer toutes mes données?

Sujet: Re: Je ne peut pas restaurer photos et messages de iPhone Mer 14 Jan 2015 - 18:57

À part si votre mode d'emploi est en Roumain, je ne pense pas que vous ayez beaucoup de réponses ici !!! ………À part si votre mode d'emploi est en Roumain, je ne pense pas que vous ayez beaucoup de réponses ici !!!

Sujet: Répondre votre question Jeu 15 Jan 2015 - 11:48 Utiliser l'itunes pour restaurer votre données ou un logiciel tiers de iPhone Récupération.

Sujet: Re: Je ne peut pas restaurer photos et messages de iPhone Jeu 15 Jan 2015 - 17:29 Et bien si ! Bravo Metallo !!!

Sujet: Re: Je ne peut pas restaurer photos et messages de iPhone Ven 19 Juin 2015 - 11:16 vous avez d'autre façon , récupérer les données de votre iPhone via la sauvegarde iCloud, télécharger les données iCloud à votre iphone, recuperer photo icloud

Sujet: Re: Je ne peut pas restaurer photos et messages de iPhone Jeu 18 Fév 2016 - 10:25 Bonjour

Si vous avez essayer fonepaw? Il y a trois facons pour vous aider récupérer les données de votre iPhone, recuperer sms directement depuis votre téléphone, extraire les données depuis la sauvegarde iTunes pour récupérer, peut vous aider télécharger les sauvegardes iCloud et extraire les données depuis la sauvegarde pour récupérer.



http://www.fonepaw.fr/tutoriels/recuperer-sms-iphone.html

recuperer photo iphone

recuperer contact iphone

