Hello

jai maintenan 29 ans et je souhaite dekouvrir le pay ki ma vu naitre pourrier vous me renseignai sur les possibilitai et les prix dun voyage en roumanie (one,two,three,viva la roumanie)

dorigine roumaine (rosia montana) jai grandi en france car ma famille a kitté le pays peu aprai ma naissencejai maintenan 29 ans et je souhaite dekouvrir le pay ki ma vu naitrepourrier vous me renseignai sur les possibilitai et les prix dun voyage en roumanie (one,two,three,viva la roumanie)

Je pense que vous avez toutes les réponses sur le site :

http://www.onlinero.com/



Particulièrement là :

http://www.onlinero.com/roumanie_TOURISME_DECOUVERTE=1rub.html

bienvenue !



Donc tu es originaire de Rosia Montana ; J'ai eu l'occasion de m'arrêter dans ce petit village vers 2010 je crois) alors que je passais dans cette région (Alba). Ce jour-là il y avait un rassemblement et surtout des jeunes pour lutter contre ce projet d'exploitation de l'or etc…

Prix le autocar FR --> Ro entre 120 et 150 euros en général avec les autocars Atlassib ou Eurolines… tu trouveras cela sur le web





parles-tu roumain ?

bonne chance

nadine

mais pour l'instant l'ocasion d'aller en roumanie ne s'offre pas encore à moi

oui je suis originère de Rosia Montana et j'aime en savoir plus sur cet cité



Bisous : pupici Ajutor : aidez-moi, à l'aide !!!!!

