 Petite Française amoureuse de la Transylvanie

Je m'appelle Marie Madeleine je vais avoir 40 ans cette année,je vis au bord de la mer dans le sud de la France je suis paraplégique en fauteuil roulant et depuis plusieurs mois je "découvre" la Transylvanie virtuellement grâce a Google Maps. Je vais souvent a Sinaia ( la perle des Carpates ) Târgoviste, Brasov et dans les environ. La route entre Sinaïa et Târgoviste est magnifique.



En fait,j'ai voulu connaitre la Transylvanie et les Carpates car comme beaucoup de personnes je crois,j'aime le film Dracula de Coppola. Seulement j'ai voulu connaitre le vrai personnage dont s'est "inspiré" Brams,j'ai découvert un être extraordinaire un Vrai Prince Roumain qui a défendu son Peuple contre les Ottomans. J'ai lu un article d'une descendante de Vlad qui disait que si son ancêtre n'avait pas combattu comme il l'a fait la Roumanie serai musulmane a notre époque.



J'ai une question....Savez vous s'il est possible de rencontrer la fille de cette dame La Princesse Alexandra Caradja ?



J'ai donc fait tous les endroits ou Vlad a séjourné ou passé ou véçu selon le lieu. Y a encore sa maison a Sighișoara. Bref je rêve de pouvoir y aller un jour seulement quand on parle pas anglais et que l'on est handicapée je pense pas que ce soit possible surtout que les voyages organisés c'est pas mon truc. De plus je crois qu'a Bucuresti les hôtels sont chers.



Je viens a vous car j'aimerai discuter avec des Roumains parlant Français autour d'un café, de la Roumanie et de la Transylvanie en particulier et en apprendre d'avantage car voyager virtuellement c'est bien pour un début mais j'ai pas envie de m'arrêter la. Je prends régulièrement l'avion pour aller au Canada,la Roumanie n'est pas si loin..... Bonsoir,bună SearaJe m'appelle Marie Madeleine je vais avoir 40 ans cette année,je vis au bord de la mer dans le sud de la France je suis paraplégique en fauteuil roulant et depuis plusieurs mois je "découvre" la Transylvanie virtuellement grâce a Google Maps. Je vais souvent a Sinaia ( la perle des Carpates ) Târgoviste, Brasov et dans les environ. La route entre Sinaïa et Târgoviste est magnifique.En fait,j'ai voulu connaitre la Transylvanie et les Carpates car comme beaucoup de personnes je crois,j'aime le film Dracula de Coppola. Seulement j'ai voulu connaitre le vrai personnage dont s'est "inspiré" Brams,j'ai découvert un être extraordinaire un Vrai Prince Roumain qui a défendu son Peuple contre les Ottomans. J'ai lu un article d'une descendante de Vlad qui disait que si son ancêtre n'avait pas combattu comme il l'a fait la Roumanie serai musulmane a notre époque.J'ai une question....Savez vous s'il est possible de rencontrer la fille de cette dame La Princesse Alexandra Caradja ?J'ai donc fait tous les endroits ou Vlad a séjourné ou passé ou véçu selon le lieu. Y a encore sa maison a Sighișoara. Bref je rêve de pouvoir y aller un jour seulement quand on parle pas anglais et que l'on est handicapée je pense pas que ce soit possible surtout que les voyages organisés c'est pas mon truc. De plus je crois qu'a Bucuresti les hôtels sont chers.Je viens a vous car j'aimerai discuter avec des Roumains parlant Français autour d'un café, de la Roumanie et de la Transylvanie en particulier et en apprendre d'avantage car voyager virtuellement c'est bien pour un début mais j'ai pas envie de m'arrêter la. Je prends régulièrement l'avion pour aller au Canada,la Roumanie n'est pas si loin.....

Merci de ta belle présentation ! Il y a, dans nos proches et connaissances, plusieurs personnes en fauteuil, alors, nous te comprenons bien

Je vais commencer une première série de réponses :

…

Peu importe le sujet pour aborder la Roumanie, le résultat est toujours le même; on en tombe amoureux… et on ne s'en remets pas…

À propos de Vlad Tepes, je ne sais pas où tu en es… mais il y a des "pièges" à déjouer.

À Bran, il n'aurais séjourné que 8 jours, en tant que prisonnier… mais le château est beau, et la région magnifique.

À Sighisoara, j'ai effectivement vu la maison familiale. La ville est en cours de restauration, et je ne m'y suis pas promené depuis longtemps.

Le "vrai" château de la famille Tepes est perdu en montagne, sur le versant sud des Fagaras, vers… … . Il faudra que je recherche sur mes cartes ! …

…

Cei mai bătrâni au fost trași în țeapă, iar ceilalți au fost forțați să străbată pe jos drumul de o sută de kilometri din capitală până la Poenari, unde au fost puși să construiască o fortăreaț pe ruinele unui avanpost vechi cu vedere la râul Argeș.

Voilà : Poenari, gorges de la rivière Arges… Un site vraiment grandiose !

Poenari : http://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatea_Poenari

…

Accessibilité en fauteuil ? ? ? À cœur vaillant etc. . . C'est juste un peu plus compliqué qu'en France…

Je dois faire un séjour à Nice, du 17 au 24 mai, justement auprès d'un ami paraplégique : tu es loin ?

…

La Princesse Alexandra Caradja ? Une rapide recherche me donne : princesse Despina Marie Roxane Alexandra Theodora Karadja (1892–1983)

? ? ?

Affaire à suivre ! ! !



Bonjour Mina444/Marie-Madeleine, etMerci de ta belle présentation ! Il y a, dans nos proches et connaissances, plusieurs personnes en fauteuil, alors, nous te comprenons bienJe vais commencer une première série de réponses :Peu importe le sujet pour aborder la Roumanie, le résultat est toujours le même; on en tombe amoureux… et on ne s'en remets pas…À propos de Vlad Tepes, je ne sais pas où tu en es… mais il y a des "pièges" à déjouer.À Bran, il n'aurais séjourné que 8 jours, en tant que prisonnier… mais le château est beau, et la région magnifique.À Sighisoara, j'ai effectivement vu la maison familiale. La ville est en cours de restauration, et je ne m'y suis pas promené depuis longtemps.Le "vrai" château de la famille Tepes est perdu en montagne, sur le versant sud des Fagaras, vers… … . Il faudra que je recherche sur mes cartes ! …Cei mai bătrâni au fost trași în țeapă, iar ceilalți au fost forțați să străbată pe jos drumul de o sută de kilometri din capitală până la Poenari, unde au fost puși să construiască o fortăreațpe ruinele unui avanpost vechi cu vedere la râul Argeș.Voilà : Poenari, gorges de la rivière Arges… Un site vraiment grandiose !Poenari : http://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatea_PoenariAccessibilité en fauteuil ? ? ? À cœur vaillant etc. . . C'est juste un peu plus compliqué qu'en France…Je dois faire un séjour à Nice, du 17 au 24 mai, justement auprès d'un ami paraplégique : tu es loin ?La Princesse Alexandra Caradja ? Une rapide recherche me donne : princesse Despina Marie Roxane Alexandra Theodora Karadja (1892–1983)? ? ?Affaire à suivre ! ! !

Je te remercie Lucuts de me tutoyer je suis plus a l'aise avec le tutoiement. Oui j'ai vu que toi même tu a une association pour les aveugles,je connais bien ce handicap et je suis sure que tu a du bien t'éclater car les aveugles ne sont pas triste au contraire. Et sincèrement ca me touche beaucoup,même si je ne suis pas concernée par ce handicap.



Alors pour le Vrai Vlad Tepes,j'ai regardé un reportage sur youtube ( je te mettrai le lien de la vidéo dés que je pourrai si tu veux ) sur ses demeures fait par des historiens et des spécialistes de l'Empaleur. Oui effectivement y a des pièges a éviter mais a Targoviste il a fait construire un palais ou hélas il ne reste plus qu'une tour et des murailles. Je suis contente de savoir que la ville de sa naissance est en restauration. la vieille ville toute pavées de Sighisoara est une merveille. Ils ont fait de la maison maternelle un restaurant...Y a tu déjeuner ?? Il me semble que la cuisine est traditionnelle Roumaine de l'époque de Vlad. ( un pur fantasme pour moi )



Mdrrr A coeur vaillant...j'adore et tu a bien raison...Ta réaction me fait chaud au coeur. Je suis d'accord surtout que n'étant que paraplégique et non tétraplégique ce sera peut être plus facile pour certaines choses. Alors certes ce sera sans doute plus difficile que pour des pays comme la Belgique la Suisse ou le Canada. Mais je suis trop amoureuse de la Transylvanie et de toute cette région des Carpates du moins ce que j'en vois virtuellement grâce a Google Maps. A tu visité le chateau de Peles a Sinia ? il est magnifique de l'extérieur. Tu sais quand je voyage dans ton pays virtuellement,quand je passe a certains endroit je suis au bord des larmes tant je suis émue.



J'habite a Toulon c'est a deux heure de routes en train je crois de Nice et je peux me déplacer sauf que tu vois même en France certaines villes ne sont pas accessibles comme Nice par exemple je sais pas comment fais ton ami para mais quand j'y étais heureusement que j'étais accompagnée car a la sortie de la gare j'aurai pas pu aller bien loin toute seule. Mais pas de soucis on pourra se rencontrer sur Nice si tu le souhaite...



Je suis obligée de quitter car j'ai mon aide ménagère qui va arriver mais dés que possible a mon retours je vais visiter virtuellement ta ville Comarnic du Judet de Prahova ( n'hésite pas a me corriger si je me trompe )



ps : Les voyages organisés ou l'on est dans des hôtels " trop français" avec du poulet frites c'est pas pour moi et le rythme me conviendrai pas non plus. Je préférai être chez l'habitant où je serai sure de manger et de boire local...



Bisousss Mulțumesc foarte mult ( merci google traduction ^^)Je te remercie Lucuts de me tutoyer je suis plus a l'aise avec le tutoiement.Oui j'ai vu que toi même tu a une association pour les aveugles,je connais bien ce handicap et je suis sure que tu a du bien t'éclater car les aveugles ne sont pas triste au contraire. Et sincèrement ca me touche beaucoup,même si je ne suis pas concernée par ce handicap.Alors pour le Vrai Vlad Tepes,j'ai regardé un reportage sur youtube ( je te mettrai le lien de la vidéo dés que je pourrai si tu veux ) sur ses demeures fait par des historiens et des spécialistes de l'Empaleur. Oui effectivement y a des pièges a éviter mais a Targoviste il a fait construire un palais ou hélas il ne reste plus qu'une tour et des murailles. Je suis contente de savoir que la ville de sa naissance est en restauration. la vieille ville toute pavées de Sighisoara est une merveille. Ils ont fait de la maison maternelle un restaurant...Y a tu déjeuner ?? Il me semble que la cuisine est traditionnelle Roumaine de l'époque de Vlad. ( un pur fantasme pour moiMdrrr A coeur vaillant...j'adore et tu a bien raison...Ta réaction me fait chaud au coeur. Je suis d'accord surtout que n'étant que paraplégique et non tétraplégique ce sera peut être plus facile pour certaines choses. Alors certes ce sera sans doute plus difficile que pour des pays comme la Belgique la Suisse ou le Canada. Mais je suis trop amoureuse de la Transylvanie et de toute cette région des Carpates du moins ce que j'en vois virtuellement grâce a Google Maps. A tu visité le chateau de Peles a Sinia ? il est magnifique de l'extérieur. Tu sais quand je voyage dans ton pays virtuellement,quand je passe a certains endroit je suis au bord des larmes tant je suis émue.J'habite a Toulon c'est a deux heure de routes en train je crois de Nice et je peux me déplacer sauf que tu vois même en France certaines villes ne sont pas accessibles comme Nice par exemple je sais pas comment fais ton ami para mais quand j'y étais heureusement que j'étais accompagnée car a la sortie de la gare j'aurai pas pu aller bien loin toute seule. Mais pas de soucis on pourra se rencontrer sur Nice si tu le souhaite...Je suis obligée de quitter car j'ai mon aide ménagère qui va arriver mais dés que possible a mon retours je vais visiter virtuellement ta ville Comarnic du Judet de Prahova ( n'hésite pas a me corriger si je me trompe )ps : Les voyages organisés ou l'on est dans des hôtels " trop français" avec du poulet frites c'est pas pour moi et le rythme me conviendrai pas non plus. Je préférai être chez l'habitant où je serai sure de manger et de boire local...Bisousss

Je suis épaté que tu aie déjà autant visité la Roumanie via Internet !

Tu trouveras, dans nos colonnes, des liens de films qui sont vraiment à voir : le cinéma Roumain est très différent du notre, un peu "violent", toujours surprenant !

…

Toulon… Je pourrais y programmer une "brève" halte à mon retour, le dimanche 24… On en reparlera !

…

Peles et Pelisor font partie de mon domaine !!! C'est à quelques km de Comarnic. J'ai même, chez moi, une chaise du château Peles, avec l'estampille… (chut)

L'intérieur est encore plus intéressant, les menuiseries surtout !

…

Oui, les hébergements "clean" pour touristes bien organisés sont sans intérêt ! Je suis sûr que la plus part des chambres d'hôtes te proposeront un service plus génial, et s'adapteront à tes déplacements en fauteuil.

Je n'ai jamais cherché, mais je pense qu'il y a des réseaux… À voir !

…

La cuisine traditionnelle est très bonne en Roumanie ! Celle supposée de l'époque de Vlad… beurkkk…

…

Es-tu sur Facebook ??? Chère Mina (c'est très joli, Mina),Je suis épaté que tu aie déjà autant visité la Roumanie via Internet !Tu trouveras, dans nos colonnes, des liens de films qui sont vraiment à voir : le cinéma Roumain est très différent du notre, un peu "violent", toujours surprenant !Toulon… Je pourrais y programmer une "brève" halte à mon retour, le dimanche 24… On en reparlera !Peles et Pelisor font partie de mon domaine !!! C'est à quelques km de Comarnic. J'ai même, chez moi, une chaise du château Peles, avec l'estampille… (chut)L'intérieur est encore plus intéressant, les menuiseries surtout !Oui, les hébergements "clean" pour touristes bien organisés sont sans intérêt ! Je suis sûr que la plus part des chambres d'hôtes te proposeront un service plus génial, et s'adapteront à tes déplacements en fauteuil.Je n'ai jamais cherché, mais je pense qu'il y a des réseaux… À voir !La cuisine traditionnelle est très bonne en Roumanie ! Celle supposée de l'époque de Vlad… beurkkk…Es-tu sur Facebook ???

Lucuts voila quelques explications pour la Princesse dont je faisais allusion.



"Catherine Caradja (1893-1993)



Catherine Caradja née sous le nom de Kretulesco. Elle est la descendante de Vlad Tepes du coté de son père. Née en Roumanie elle y vécut 55 ans,parti de son pays natale avec son mari et ses enfants pour aller vivre en France a cause des communistes entrés au pouvoir. Toute sa vie durant elle se consacra a des orphelinats ( multumesc Vostre Altesse )



Princesse Alexandra Caradja



Fille de Catherine Caradja née sous le nom de Kretulesco Caradja. La Princesse est décédée au printemps 1997 dans son appartement Parisien. Malgré l'histoire qui entouré son ancêtre elle était très fière de sa descendance. Elle avait déja déclaré : "Vlad fut un homme autoritaire certes mais pas un fou pas un vampire,sans lui les Turcs auraient déferlés sur l'Europe"

Plusieurs metteurs en scène d'horreur ont essayé d'approcher la Princesse pour lui demander d'être conseillère technique mais elle a toujours refusé. Par contre elle a accepté d'aider Rober Werner pour faire un film sur la mystérieuse dynastie des Princes Roumains



Brianna Caradja



Fille de la Princesse Alexandra Caraja et d'après de source sure repartie a Bucuresti. Elle est la maman de deux enfants. "



Voila Lucuts c'est de cette famille dont je parlais qui sont les descendants directe par le père de Vlad Tepes. Dans quelques jours quand je pourrai je te mettrai le lien du forum comme je pouvais pas faire de copier coller j'ai écrit certains passages



Je suis fascinée et passionnée par cette famille mais ma question était a t il des descendants directs de Vlad Tepes a part cette famille ? Est ce que les Roumains sont fiers de Vlad comme certains Français sont fières de Jeanne D'Arc ? qui est d'ailleurs récupérée par un certain parti politique que je nommerai pas.



Je viens de me promener virtuellement dans ton petit village Lucuts sur les hauteurs et c'est très beau j'ai vu le cimetière et l'église juste a coté et puis un vieux puits comme il en existait dans le temps....En écrivant je "suis" au 102 Strada Republicii avec a gauche la ligne de chemin de fer. Puré qu'est ce que c'est beauuu par chez toi toute la campagne avec les montagnes c'est splendide...

Je ne connais pas le coté est de la Roumanie par contre mais tout ce coté ouest j'en suis amoureuse ...Suite...mon auxiliaire de vie est avec moi mais elle nettoie mon appart.. ^^Lucuts voila quelques explications pour la Princesse dont je faisais allusion."Catherine Caradja (1893-1993)Catherine Caradja née sous le nom de Kretulesco. Elle est la descendante de Vlad Tepes du coté de son père. Née en Roumanie elle y vécut 55 ans,parti de son pays natale avec son mari et ses enfants pour aller vivre en France a cause des communistes entrés au pouvoir. Toute sa vie durant elle se consacra a des orphelinats ( multumesc Vostre Altesse )Princesse Alexandra CaradjaFille de Catherine Caradja née sous le nom de Kretulesco Caradja. La Princesse est décédée au printemps 1997 dans son appartement Parisien. Malgré l'histoire qui entouré son ancêtre elle était très fière de sa descendance. Elle avait déja déclaré : "Vlad fut un homme autoritaire certes mais pas un fou pas un vampire,sans lui les Turcs auraient déferlés sur l'Europe"Plusieurs metteurs en scène d'horreur ont essayé d'approcher la Princesse pour lui demander d'être conseillère technique mais elle a toujours refusé. Par contre elle a accepté d'aider Rober Werner pour faire un film sur la mystérieuse dynastie des Princes RoumainsBrianna CaradjaFille de la Princesse Alexandra Caraja et d'après de source sure repartie a Bucuresti. Elle est la maman de deux enfants. "Voila Lucuts c'est de cette famille dont je parlais qui sont les descendants directe par le père de Vlad Tepes. Dans quelques jours quand je pourrai je te mettrai le lien du forum comme je pouvais pas faire de copier coller j'ai écrit certains passagesJe suis fascinée et passionnée par cette famille mais ma question était a t il des descendants directs de Vlad Tepes a part cette famille ? Est ce que les Roumains sont fiers de Vlad comme certains Français sont fières de Jeanne D'Arc ? qui est d'ailleurs récupérée par un certain parti politique que je nommerai pas.Je viens de me promener virtuellement dans ton petit village Lucuts sur les hauteurs et c'est très beau j'ai vu le cimetière et l'église juste a coté et puis un vieux puits comme il en existait dans le temps....En écrivant je "suis" au 102 Strada Republicii avec a gauche la ligne de chemin de fer. Puré qu'est ce que c'est beauuu par chez toi toute la campagne avec les montagnes c'est splendide...Je ne connais pas le coté est de la Roumanie par contre mais tout ce coté ouest j'en suis amoureuse

Je présente mes "travaux manuels" dans le Bar à Gan :



Mon voyage de 2014 : http://roumanie.superforum.fr/t1767-voyage-de-lucuts-en-roumanie-31e



Mon voyage à vélo en 1992 !!!!!!!

http://www.onlinero.com/roumanie_Roumanie_si_proche_et_si_lointaine_1=486.html

http://www.onlinero.com/roumanie_Roumanie_si_proche_et_si_lointaine_2=488.html

http://www.onlinero.com/roumanie_Roumanie_si_proche_et_si_lointaine_3=489.html

http://www.onlinero.com/roumanie_Roumanie_si_proche_et_si_lointaine_4=490.html

…

Bonnes lectures Pour te faire gagner un peu de temps :Je présentedans le Bar à Gan : http://roumanie.superforum.fr/t1387-les-travaux-manuels-de-nenea-lucuts http://www.onlinero.com/roumanie_Roumanie_si_proche_et_si_lointaine_1=486.htmlhttp://www.onlinero.com/roumanie_Roumanie_si_proche_et_si_lointaine_2=488.htmlhttp://www.onlinero.com/roumanie_Roumanie_si_proche_et_si_lointaine_3=489.htmlhttp://www.onlinero.com/roumanie_Roumanie_si_proche_et_si_lointaine_4=490.htmlBonnes lectures

À Comarnic, il y a de magnifiques maisons, mais c'est très pentu !!

Mes adresses : strada Secariei et Quartier Ghiosesti !

C'est vraiment ma ville d'adoption.



Oui bien sur que j'ai FB et Skype je te les donne en Mp



héhéhhé oui je sais que ton village est a coté de Sinaia ( tu peux m'expliquer pourquoi je suis autant amoureuse de la belle Sinaia ??? je t'assure je pleure quand j'arrive a Sinaia ) Oui les deux châteaux de Peles et Pélisor sont magnifiques et le parc tout autant

Tu sais comme je travaille pas j'ai le temps de voyager virtuellement. Pourquoi dis tu que la cuisine supposé de l'époque de Vlad c'est Beurk ? c'est si mauvais que cela ? Tu m'intrigue....



Oui pas de soucis je t'enverrai les deux liens que j'ai en tête ^^ Oui ton village est effectivement très pentu enfin dans la partie vieille ville mais c'est ce que je préfère quand je visite la Roumanie je fuis les endroits trop moderne. Je privilégie les campagnes et les petits villages avec les maisons traditionnelles

Je vais prendre le temps de regarder tout les liens que tu m'a passé. Merciiii t'es un amour <3

Lucuts désolée j'arrive pas a t'envoyer des liens même en MP on me dit que j'ai pas le droit...pas encore " les NOUVEAUX membres ne sont pas autorisés à poster de liens externes ou des emails pendant 7 jours. Veuillez contacter l’administrateur du forum pour plus d’informations."



Est ce que le prénom Roumain Vlad est un très vieux prénom qui n'est plus utilisé ? Comme chez nous Bernard Gérard Robert Paul etc.. Si c'est le cas reviendra t il a la mode ?



Une toute petite chose messieurs les Roumains du forum surtout surtout par pitié ne perdez jamais dans vos campagne les charrette tirées par deux chevaux...c'est tellement beau a voir. et tellement pas polluant. Certains transportent du bois d'autres du foin d'autres des membres de la famille et je m'arrête a chaque fois pour les regarder. On pas ça nous en France et quand j'ai la chance d'en voir je suis contente je me dis : je suis vraiment en Roumanie <3



mon adresse FB : https://www.facebook.com/marechal.lucuts

mon album Roumanie 2013 : https://www.facebook.com/marechal.lucuts/media_set?set=a.10151926653214783.1073741835.644734782&type=3

…

L'admin, Juby = Iulia, connait très bien la vie des handicapés. Je pense qu'elle t'en parlera.

Comme elle est très occupée, je ne lui demande pas s'il est possible de raccourcir le délai de 7 jours…

…

Vlad est aussi le diminutif de Vladimir, donc assez fréquent !

Je ne peux pas mesurer la vraie popularité de Vlad Tepes dans l'âme des Roumains…

Quelqu'un saura peut-être répondre ! ?

…

Je ne sais pas ce qu'ils font manger à Sighisoara, mais, en général, la vraie cuisine médiévale est très dure pour nos papilles gustatives, et en général, dans les fêtes, on nous sert de la daube Bon, je refais un petit passage !!!mon adresse FB : https://www.facebook.com/marechal.lucutsmon album Roumanie 2013 : https://www.facebook.com/marechal.lucuts/media_set?set=a.10151926653214783.1073741835.644734782&type=3L'admin, Juby = Iulia, connait très bien la vie des handicapés. Je pense qu'elle t'en parlera.Comme elle est très occupée, je ne lui demande pas s'il est possible de raccourcir le délai de 7 jours…Vlad est aussi le diminutif de Vladimir, donc assez fréquent !Je ne peux pas mesurer la vraie popularité de Vlad Tepes dans l'âme des Roumains…Quelqu'un saura peut-être répondre ! ?Je ne sais pas ce qu'ils font manger à Sighisoara, mais, en général, la vraie cuisine médiévale est très dure pour nos papilles gustatives, et en général, dans les fêtes, on nous sert de la daube

Je ne pensais pas qu'on pouvait tant voyager et apprendre des choses sur une région, des villes, un pays... tout ça grâce à google maps. C'est une excellente idée ! Vraiment, ce sont les utilisateurs qui inventent de nouveaux usages de la technologie et c'est tant mieux.

Bonjour Mina,Je ne pensais pas qu'on pouvait tant voyager et apprendre des choses sur une région, des villes, un pays... tout ça grâce à google maps. C'est une excellente idée ! Vraiment, ce sont les utilisateurs qui inventent de nouveaux usages de la technologie et c'est tant mieux.

Oui on le peut enfin dans certaines partie du monde,mais l'Allemagne l'Autriche une partie de la Russie ainsi que l'Afrique je ne peux pas mais cela ne me dérange pas. Alors bien sur on avance lentement,mais c'est ce que j'aime. Malheureusement on ne peut aller partout. Par exemple sur une petite ile je ne peux pas. mais j'évite le plus possible les grandes nationales pour privilégier les petites routes de campagne. Oui tu sais avec mon handicap et étant seule célibataire je peux pas aller où je voudrai donc je voyage virtuellement.

Vala Bisousss Bună dimineața JubyOui on le peut enfin dans certaines partie du monde,mais l'Allemagne l'Autriche une partie de la Russie ainsi que l'Afrique je ne peux pas mais cela ne me dérange pas. Alors bien sur on avance lentement,mais c'est ce que j'aime. Malheureusement on ne peut aller partout. Par exemple sur une petite ile je ne peux pas. mais j'évite le plus possible les grandes nationales pour privilégier les petites routes de campagne. Oui tu sais avec mon handicap et étant seule célibataire je peux pas aller où je voudrai donc je voyage virtuellement.Vala Bisousss

c'est une excellente idee je trouve, de toute façon on voyage plus avec sa tête qu'avec ses jambes :-)

bonne continuation dans tes périples ! bisous

Merci Juby Merci Juby

Récemment j'ai regardé ce documentaire sur la vie et les constructions de Vlad Tepes



https://www.youtube.com/watch?v=AJ22175GL_o



J'ai assez bien aimé car il est très axé sur la "folie" constructive du fils de Vlad Dracul d'où son surnom Dracula.

Je penses que tu va bien l'aimer vu ton amour pour la roumanie, ces paysages...

Tu peux regarder sur gooogle maps Poienari:



https://www.google.ro/maps/place/Cetatea+Poienari,+DN7C/@45.353827,24.635178,16z/data=!4m2!3m1!1s0x474cd881af3bbf57:0x9b4b14bcaba3863e



le nid d'aigle qu'il c'était fait construire sur le future tracé de la Transfagaran. Construite elle par un autre grand constructeur. Cette route est très jolie même si je l'ai faite il y a de ça 20ans...



sighisoara est une très jolie ville, enfin surtout la vieille ville a l'intérieur des fortifications même si il y a plein de touristes... il y a pas mal de pavés pour un fauteuil mais franchement je penses que ça en vaut la peine (faudrait juste y monter en taxi).



Pour ton "handicap" même si il faut bien préparer un éventuel voyage je penses que les gens seront plus ouvert et prêt a te donner leur aide qu'ici! moi je suis de petit taille et même si il y a eut quelques remarques, je n'ai jamais eut de problème a l'inverse d'ici. Je vie en suisse mais sur ce sujet ça doit pas être très différent qu'en france. Je penses sincèrement que si tu fais l'éffort d'aller vers les roumains ils seront tout content et donc prêt a tout faire pour que ton séjour ce passe bien.



Comme disais le moniteur, lors de mes premiers voyages "en Roumanie il n'y a jamais de problèmes, toujours une solution!) a méditer.



Pe curind

Je te remercie de ton message nous avons un point commun je mesure 1m 30 mdrrr. Je connais un peu la Suisse virtuellement et réellement j'ai été a Morges durant un week end,c'est beau moins beau que la Transylvanie (y a pas un drapeau spécifique a la Transylvanie?^^) mais c'est beau quand même? Lucuts me disait au tout début que l'on s'en remet pas de la Roumanie je sais a présent ce qu'il voulait dire.



Je te remercie de tes liens je vais regarder tout ça. Je "connais" virtuellement Poienari avec le nid d'aigle de Vlad.



Lucuts j'ai pensé a toi hier soir,et a tous nos amis Roumains j'étais sur un site de films en Streaming et j'ai regardé un film Franco-Suisse avec une équipe Roumaine,quand j'ai vu lors d'une scène la belle vieille ville de Sighisoara les personnages principaux un couple étaient devant la Maison de Vlad,tu va me trouver très conne mais j'en ai pleuré et j'en ai eu des frissons dans le dos. Y a un internaute qui a commenté le film :



"Une bonne grosse daube. Ceci étant, avec des Français et des Roumains fallait s'y attendre..."



Ce que je n'ai pas apprécié c'est le " ceci dit avec des Français et des Roumains fallait s'y attendre." C'est raciste et insultant. qu'il n'aime pas le film c'est son droit je ne le lui reproche pas,tout le monde peut pas aimer ce genre de film d'horreur,mais qu'il critique la Roumanie ça non.....



Voila d'ailleurs ma réponse :





Si tu n'aime ni la Roumanie ni les Vampires ne regarde pas ce genre de film. Moi j'ai beaucoup aimé par contre,sauf la fin mais je n'aime pas les fins tristes.

Seul erreur a mon sens :

Les Vampires ne peuvent être tuer que par des balles en argent ou par une exposition au soleil avec un pieu dans le cœur. Or la racaille a seulement tué Alexandre d'une balle ordinaire,de ce fait il aurai du après quelques heures se relever. Les Vampires ne sont pas des zombies donc on peut pas normalement les tuer d'une seule balle ordinaire mais d'une balle en argent.

Ou tu vois des contradictions ?



Ps : la Roumanie est un très beau pays et les Roumains sont très accueillants ne te fie pas a ceux que tu vois sur les trottoirs de France



Et encore je trouve que j'ai été gentille^^ J'imagine que cela a déjà du t'arriver Bună dimineața PalinkaboyJe te remercie de ton message nous avons un point commun je mesure 1m 30 mdrrr. Je connais un peu la Suisse virtuellement et réellement j'ai été a Morges durant un week end,c'est beau moins beau que la Transylvanie(y a pas un drapeau spécifique a la Transylvanie?^^) mais c'est beau quand même? Lucuts me disait au tout début que l'on s'en remet pas de la Roumanie je sais a présent ce qu'il voulait dire.Je te remercie de tes liens je vais regarder tout ça. Je "connais" virtuellement Poienari avec le nid d'aigle de Vlad.Lucuts j'ai pensé a toi hier soir,et a tous nos amis Roumains j'étais sur un site de films en Streaming et j'ai regardé un film Franco-Suisse avec une équipe Roumaine,quand j'ai vu lors d'une scène la belle vieille ville de Sighisoara les personnages principaux un couple étaient devant la Maison de Vlad,tu va me trouver très conne mais j'en ai pleuré et j'en ai eu des frissons dans le dos. Y a un internaute qui a commenté le film :Ce que je n'ai pas apprécié c'est le " ceci dit avec des Français et des Roumains fallait s'y attendre." C'est raciste et insultant. qu'il n'aime pas le film c'est son droit je ne le lui reproche pas,tout le monde peut pas aimer ce genre de film d'horreur,mais qu'il critique la Roumanie ça non.....Voila d'ailleurs ma réponse :Et encore je trouve que j'ai été gentille^^ J'imagine que cela a déjà du t'arriver

re Palinka ^^





"Reportage complet Les ch..." Le compte YouTube associé à cette vidéo a été clôturé, car nous avons reçu, à plusieurs reprises, des notifications de tiers pour atteinte aux droits d'auteur"



Le film documentaire que tu voulais que je vois a été supprimé je ne peux donc pas le voir. Mais j'ai vu un Doc similaire dont j'ai mis le lien sur le site je sais plus ou par contre. Pour moi Vlad n'est pas un fou je comprends ce que tu veux dire mais n'oublie pas que c'était un Prince et deuxièmement il fallait qu'il contrôle ses frontières et donc il lui fallait des lieux militaires pour surveiller ce qui se passait..... Il était Prince mais aussi guerrier et heureusement pour la Roumanie d'ailleurs.

… … … … …

Ce dimanche, j'ai étrenné une paire d'opinci toutes neuves, magnifiquement réalisées par mon ami Nicolae Diaconu, de Codlea.

Le cuir est bien épais et assoupli, je n'ai donc pas eu mal comme avec les précédentes Tu étais donc partie "outre-Carpathes", mais tu en es revenue "entière", c'est le principal…… … … … …Ce dimanche, j'ai étrenné une paire d'opinci toutes neuves, magnifiquement réalisées par mon ami Nicolae Diaconu, de Codlea.Le cuir est bien épais et assoupli, je n'ai donc pas eu mal comme avec les précédentes

Coucou Lucuts



Ouiii ^La Suisse c'est super sympa très très vert pour se reposer je conseille aux Français d'y aller et Morges est très agréable au bord du Lac Léman.



Une paire d'opinci qu'est ce que c'est ?

O opincă, două opinci…

J'ai un album FB là dessus : https://www.facebook.com/marechal.lucuts/media_set?set=a.10152293540429783.1073741845.644734782&type=3

…

Dans nos colonnes, je pense qu'il y a quelque chose… ? Je cherche !



Je sais cela fait un moment que je n'étais pas revenue parmi vous. J'étais partie réellement cette fois ci a Toulouse et a Besançon...Besançon ou j'ai rencontré...une Roumaine qui m'a parlé de......Vlad Dracul mdrrr Elle attendait comme moi son tram.

A propos de la Roumanie j'ai un tit coup de gueule a passer



J'ai appris que ces imbéciles d'Européens ont refusé que la Roumanie participe a l'Eurovision car le pays doit a l'Europe une grosse dette financière. Et au lieux de faire venir en masse des migrants l'Europe ferai mieux d'aider un pays comme la Roumanie... D'ailleurs pourquoi je n'ai jamais vu de Pub sur le pays alors que l’Ecosse Londres des Iles la Suisse le Canada etc il y en a plein des pubs pour le tourisme (j'ai plus de télé actuellement mais je sais qu'il y en a eu beaucoup)

C'est pas en punissant la Roumanie que l'Europe aura son fric plus rapidement.

J'étais écœurée quand j'ai su cela

Pour ton coup de gueule, je suis convaincu qu'il n'y a aucun rapport entre l'UE et la foire à la chanson qu'est l'Eurovision !!!

Quant à la dette de la Roumanie… pas entendu parler non plus !

Au contraire, elle n'arrive parfois pas à utiliser tous les fonds qui lui sont alloués, et ils restent case départ !



Ah, la pub pour le tourisme ! ? Là, c'est triste, je crois qu'ils n'ont jamais réussi à avoir un bon ministre du tourisme Bon retour parmi nous, Mina !Pour ton coup de gueule, je suis convaincu qu'il n'y a aucun rapport entre l'UE et la foire à la chanson qu'est l'Eurovision !!!Quant à la dette de la Roumanie… pas entendu parler non plus !Au contraire, elle n'arrive parfois pas à utiliser tous les fonds qui lui sont alloués, et ils restent case départ !Ah, la pub pour le tourisme ! ? Là, c'est triste, je crois qu'ils n'ont jamais réussi à avoir un bon ministre du tourisme

Merci Lucuts



Je reviens avec le lien de l'émission ça sera plus simple

