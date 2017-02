Mendiants Roumains

Sujet: Mendiants Roumains Mer 4 Fév 2015 - 14:28 Je m'excuse par avance si le sujet a déjà été débattu.



Nous les Français nous voyons souvent sur nos trottoirs des gens de Roumanie faire la manche et hélas avoir des ennuis avec la police. J'ai lu un article récemment sur FB on l'on parlait de l'immigration en général et celle des Roumains également et j'ai eu un pincement au cœur.

Je n'ai jamais eu de préjugés ni vis a vis de ceux qui mendient, en général, ni des Roumains dans nos villes. Par contre,est ce que cela ne renvoie pas une mauvais image du pays ? Alors certes je me doute bien qu'en Roumanie il y a aussi des pauvres. Mais souvent quand je lis des articles sur les Roumains en France c'est trafics d'enfants, drogues, voiture volées etc.... Au début (avant mes voyages virtuels) ça ne me touchais pas plus que cela car j'étais dans le monde des vampires et de Dracula, mais a présent que je "connais" un peu la Roumanie virtuellement j'avoue que cela me fait très mal et de plus en plus...



Qu'en pensez vous ?

Sujet: Re: Mendiants Roumains Mer 4 Fév 2015 - 14:37 Sujet: Re: Mendiants RoumainsMer 4 Fév 2015 - 14:37 Vaste débat, Mina, auquel je ne répondrai pas immédiatement… Je ne me défile pas : j'ai une AG qui me donne un peu de travail !

Sujet: Re: Mendiants Roumains Mer 4 Fév 2015 - 15:20

Oui pas de soucis prends ton temps je suis dans le quartier de Ghiosesti et je me régale Oui pas de soucis prends ton temps je suis dans le quartier de Ghiosesti et je me régale

Sujet: Re: Mendiants Roumains Mer 4 Fév 2015 - 15:23 Si tu croises Nadia ou Tania, tu les embrasses de ma part !

Sujet: Re: Mendiants Roumains Mer 4 Fév 2015 - 16:00



Ahhh ouii pas de soucis je leur ferai deux gros bisous de ta part promis ^^ La j'suis sur la route entre Comarnic et Sinaïa c'est juste magnifique,..fallait juste reprendre la Strada Republicii et monter..... C'est fou parce qu'en fait cette route je l'avais déja fait avant de te "rencontrer" y a une église a gauche mais on peut pas y accéder par la route. A ce propos je suis impressionnée par le nombre d'Eglises qu'il y a dans votre pays Messieurs les Roumains....Surtout préservez cela vous laissez pas envahir comme en France Ahhh ouii pas de soucis je leur ferai deux gros bisous de ta partpromis ^^ La j'suis sur la route entre Comarnic et Sinaïa c'est juste magnifique,..fallait juste reprendre la Strada Republicii et monter..... C'est fou parce qu'en fait cette route je l'avais déja fait avant de te "rencontrer" y a une église a gauche mais on peut pas y accéder par la route. A ce propos je suis impressionnée par le nombre d'Eglises qu'il y a dans votre pays Messieurs les Roumains....Surtout préservez cela vous laissez pas envahir comme en France

Sujet: Re: Mendiants Roumains Mer 4 Fév 2015 - 19:46 Juste en sortant de Comarnic, à gauche, il y a le petit Monastère qui s'appelle "Lespezi", "les dalles".

Plus haut, à Posada, il y a le musée cynégétique, annexe de Sinaïa !



Sujet: Re: Mendiants Roumains Mer 4 Fév 2015 - 22:07 Bon, je reviens un peu sur ton sujet !

Il y a des mendiants en France ! Oui… Beaucoup trop. Beaucoup sont Français, ne l'oublions pas… Mais, nous avons tendance à ne pas trop les voir, parce que ça nous gène, ce sont "les nôtres" !



Et puis il y a les étrangers de toutes origines.

Parmi eux, ceux que l'on identifie comme Tsiganes.

Parmi les Tsiganes, il y a une bonne proportions de Tsiganes Roumains.

Qu'ils soient mendiants, ou voleurs, ou accusés de tel ou tel méfaits, il est sûr que cela nuit à l'image de la Roumanie !

Mais, est-ce que la corruption des politiciens n'est pas beaucoup plus nuisible pour le pays ? Je pense bien que oui… Mais cela n'apparaît pas comme tel !

Injustice ! ?

J'ai hébergé une Tsigane, qui était aussi (surtout) étudiante en droit à la Sorbonne… Alors j'ai touché de près les contradictions de la Roumanie !

À toi maintenant !



Sujet: Re: Mendiants Roumains Jeu 7 Mai 2015 - 3:37 C'est seulement que lorsque j'en vois ça me fait mal au coeur car ils ont quitté un merveilleux pays pour se retrouver dans la merde en France.

Sujet: Re: Mendiants Roumains Jeu 7 Mai 2015 - 6:54 Ça fait toujours mal au cœur de voir quelqu'un mendier… Ce n'est pas une "perspective de vie" !

Être pauvre, voire mendiant dans un merveilleux pays est peut-être encore plus pénible, non ?

