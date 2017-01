DragomirGavril









Sujet: istoare de mon pays Jeu 5 Fév 2015 - 8:47



mes ensetre son party de rosa montana kar il zetai juif et pourçuivi par l uhereses je nai donc aukun moy1 de konaitre mon istoare pourriez vous me kon seyer des cite pour trouver l istoare de rosia montana ? hellomes ensetre son party de rosa montanakar il zetai juifet pourçuivi par l uheresesje nai donc aukun moy1 de konaitre mon istoarepourriez vous me kon seyer des cite pour trouver l istoare de rosia montana ?