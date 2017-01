Juby









Sujet: rencontre au sommet 16 janvier 2015 Dim 15 Fév 2015 - 22:54



le 16 janvier dernier j'ai eu la chance et le plaisir de revoir Lucuts à Paris - oui Lucuts himself, notre cher modérateur, sans lequel ce forum n'existerait plus !



en souvenir de notre visite à l'Atelier Brancusi, Lucuts a réalisé avec talent ce dessin que je tenais à partager avec vous







